Donald Trump es mencionado varias veces en los archivos de Jeffrey Epstein

El expresidente Donald Trump fue mencionado varias veces en los archivos de Jeffrey Epstein recientemente publicados, aunque ninguna de las menciones acusa a Trump de haber actuado mal.

De hecho, en una de las menciones, una mujer contratada como masajista para Epstein negó haberle dado un masaje a Trump o haber tenido contacto sexual con él.

La gran cantidad de documentos relacionados con Epstein, el financiero ahora fallecido que fue acusado de tráfico sexual, se publicaron el 3 de enero. Formaban parte de un caso de difamación presentado por Virginia Giuffre contra Ghislaine Maxwell, la asociada encarcelada de Epstein.

Los documentos de Epstein, que puede leer en su totalidad aquí, también citan a la misma mujer acusando a Epstein de decirle que al ex presidente Bill Clinton “le gustan las jóvenes, refiriéndose a las niñas”.

Algunos de los comentarios sobre Trump involucran un casino de Atlantic City

Las menciones a Trump aparecen en una declaración de Johanna Sjoberg, quien dijo que fue contratada para trabajar como masajista para Epstein.

Le preguntaron: “¿Cómo llegó a estar en un casino en Atlantic City?”

Sjoberg respondió: “Nosotros, mientras volábamos, Jeffrey dijo: ¿Por qué no te sientas en la cabina para comprobar el aterrizaje? Así que estábamos sentados allí y los pilotos me dijeron que regresara y le dijera que no podemos aterrizar en Nueva York y que íbamos a tener que aterrizar en Atlantic City”.

Continuó: “Jeffrey dijo: Genial, llamaremos a Trump e iremos a… no recuerdo el nombre del casino, pero iremos al casino”.

“¿Y qué pasó con un problema de identificación?”

“Todo lo que sabía es que a ella no se le permitiría jugar, así que pasé tiempo con ella. Estábamos simplemente caminando. No recuerdo lo que hicimos. Porque o no tenía identificación o era demasiado joven. No recuerdo específicamente por qué. Simplemente sabía que ella no podía apostar”.

También le preguntaron: “¿Alguna vez le diste masajes a Donald Trump?”

Sjöberg respondió: “No”.

También respondió “no” a una serie de preguntas sobre si tuvo contacto sexual con personas, incluido Trump.

Más adelante en la declaración, le preguntaron: “¿Y recuerda adónde voló cuando fue, cuando viajó por primera vez con Jeffrey Epstein?”

“Salimos de Palm Beach y aterrizamos en Atlantic City por unas horas porque había una tormenta en Nueva York, y luego volvimos al avión un

Diez horas más tarde y aterricé en Teterboro”.

“Y dijiste que recuerdas haber aterrizado en Atlantic City. ¿Fuiste a Atlantic City?

“Sí, fui a uno de los casinos de Trump”.

“¿De verdad entraste al casino?”

“Sí.”

“¿Recuerda que Virginia, en ese momento, Virginia Roberts estaba presente con usted?”

“Sí.”

“¿Recuerdas si ella entró al casino?”

“Ella era menor de edad. No sabía nada sobre la edad que había que tener para jugar legalmente. Sólo sabía que ella no podía entrar debido a una identificación.

Número 24. Así que ella y yo no jugamos”.

Donald Trump una vez posó con Jeffrey Epstein en una foto, pero luego dijo que tuvo una “pelea con él hace mucho tiempo”

Según USA Today, Trump “posó con Epstein y Maxwell en una foto ahora famosa tomada en 2000 en Mar-a-Lago”.

Además, como se informó anteriormente, en 2002, se refirió a Epstein como un “tipo fantástico” durante una entrevista, según USA Today.

“Es muy divertido estar con él”, dijo Trump, según USA Today. “Incluso se dice que le gustan las mujeres hermosas tanto como a mí, y muchas de ellas son más jóvenes”.

Según USA Today, Trump explicó más tarde: “Tuve una pelea con él hace mucho tiempo, no creo haber hablado con él en 15 años”, dijo Trump en 2019. “No era un fan .”

Trump nunca ha sido acusado de ningún delito penal en relación con Epstein. Tampoco Clinton, cuyo portavoz escribió anteriormente que niega tener conocimiento alguno de los crímenes de Epstein.

