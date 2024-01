Revelan los documentos del caso de Jeffrey Epstein

Los documentos completos de Jeffrey Epstein se publicaron el 3 de enero, nombrando a docenas de asociados y colapsando el sitio web federal.

Lea los documentos completos de la corte de Epstein aquí. Tendrás que descargarlos en un archivo .zip para leerlos.

Los nombres destacados mencionados en los documentos incluyen al ex presidente Bill Clinton, el príncipe Andrew, Michael Jackson, el mago David Copperfield y el ex gobernador de Nuevo México, Bill Richardson. Ser nombrado en los documentos no necesariamente equivale a ningún delito, ya sea criminal o de otro tipo. En una declaración se menciona al expresidente Donald Trump, pero la mujer interrogada negó haberle dado jamás un masaje.

Una declaración dice que una mujer que trabajaba como masajista afirmó que Epstein le dijo a Clinton que “le gustan los jóvenes”. Otro testigo afirmó que el cantante Michael Jackson visitó la casa de Epstein.

Who else was a visitor to Jeffrey Epstein's Palm Beach mansion? According to one witness: Michael Jackson. pic.twitter.com/KrsTQCTo0v — Techno Fog (@Techno_Fog) January 4, 2024

El sitio 401Media puso a disposición los documentos judiciales completos para su descarga y escribió: “Hace unos momentos, un juez federal abrió cientos de páginas de documentos relacionados con Jeffrey Epstein, incluidos registros de vuelo y testimonios no redactados. Los publicamos aquí porque PACER, el sitio de registros judiciales del gobierno federal, ha fallado, al igual que DocumentCloud, un servicio que 404 Media utiliza para cargar documentos judiciales. En el siguiente archivo zip se incluyen todos los archivos abiertos hoy, que pudimos descargar antes de que PACER fallara”.

Según CBS News, no se incluyeron los nombres de dos personas.

Los archivos fueron publicados como parte de la demanda por difamación contra Ghislaine Maxwell, asociada de Epstein, que ahora se encuentra en prisión. Fue presentada por Virginia Giuffre, cuyas acusaciones contra el príncipe Andrés ya resolvieron. Una moción judicial en el expediente dice que el caso de difamación “implica las afirmaciones de la Sra. Giuffre de que ella y otras mujeres fueron reclutadas por el acusado para ser abusadas sexualmente por Jeffrey Epstein bajo el pretexto de ser ‘terapeutas de masaje’”.

Esto es lo que necesita saber:

El expresidente Bill Clinton fue mencionado 50 veces en los documentos de Jeffrey Epstein

Según Axios, “el ex presidente Clinton se menciona más de 50 veces en los documentos, aunque los registros no indican ninguna evidencia de ilegalidad por parte de Clinton, y sus representantes dijeron que no se opusieron a la revelación”.

En un pasaje clave, se menciona a Clinton en una moción titulada “moción no redactada del demandante para exceder el límite presuntivo de diez deposiciones en el procedimiento civil de la norma federal”. La referencia a Clinton aparece en un resumen de una declaración de Johanna Sjoberg contenida en la moción. Epstein la contrató como masajista.

El pasaje clave dice: “Johanna testificó que Jeffrey le dijo ‘A Clinton le gustan las jóvenes, refiriéndose a las niñas'”, dice el documento.

Los archivos de Epstein también contienen una transcripción completa de la declaración de Sjoberg. Proporciona preguntas y respuestas más completas relacionadas con Clinton.

“¿Sabes si Bill Clinton era amigo de Jeffrey Epstein?” le preguntaron.

Sjoberg respondió: “Sabía que tenía tratos con Bill Clinton. No sabía que eran amigos hasta que leí el artículo de Vanity Fair sobre su viaje juntos a África”.

“¿Jeffrey te habló alguna vez sobre Bill Clinton?”

Sjoberg: “Una vez dijo que a Clinton le gustan las jóvenes, refiriéndose a las niñas”.

En esa transcripción, Sjoberg dijo que no vio a Clinton en la isla de Epstein ni en un helicóptero con Maxwell. También le preguntaron si alguna vez le había dado un masaje al expresidente Donald Trump, y ella dijo “no”. Negó haber tenido relaciones sexuales con el abogado Alan Dershowitz en la parte trasera de una limusina.

Una moción judicial también dice que Maxwell “indicó que no recordaba o no podía responder específicamente a las siguientes preguntas” y enumera “si el acusado podía recordar el propósito de un viaje a Tailandia con Epstein y el ex presidente Clinton”.

Un portavoz de Clinton dijo en una declaración anterior que el expresidente no sabía nada sobre los “terribles crímenes” de Epstein.

Un correo electrónico de Epstein a Maxwell también mencionaba a Clinton. En él, le dijo a Maxwell que ella podría “otorgar una recompensa” a cualquiera de los familiares o amigos de Giuffre que pudiera “presentarse y ayudar a demostrar que sus acusaciones son falsas. La más fuerte es la cena Clinton y la nueva versión en las Islas Vírgenes” que Steven Hawking participó en una “orgía de menores de edad”.

Otro documento buscaba la deposición de Clinton. El pasaje dice:

En una entrevista de 2011, la Sra. Giuffre mencionó la estrecha relación personal del ex presidente Bill Clinton con el acusado y Jeffrey Epstein. Si bien la Sra. Giuffre no hizo acusaciones de acciones ilegales por parte de Bill Clinton, la Sra. Maxwell en su declaración planteó los comentarios de la Sra. Giuffre sobre el Presidente Clinton como una de las “mentiras obvias” a las que se refería en su declaración pública que formó la base de este traje. Además del acusado y el señor Epstein, el ex presidente Clinton es una persona clave que puede proporcionar información sobre su estrecha relación con el acusado y el señor Epstein y desaprobar las afirmaciones de la señora Maxwell.

El presidente Donald Trump es mencionado en los documentos, pero Sjoberg negó haber tenido contacto sexual con él o haberle dado un masaje

Las menciones a Trump también aparecen en la declaración de Sjoberg.

Le preguntaron: “¿Cómo llegó a estar en un casino en Atlantic City?”

Sjoberg respondió: “Nosotros, mientras volábamos, Jeffrey dijo: ¿Por qué no te sientas en la cabina para comprobar el aterrizaje? Así que estábamos sentados allí y los pilotos me dijeron que regresara y le dijera que no podemos aterrizar en Nueva York y que íbamos a tener que aterrizar en Atlantic City”.

Continuó: “Jeffrey dijo: Genial, llamaremos a Trump e iremos a… no recuerdo el nombre del casino, pero iremos al casino”.

“¿Y qué pasó con un problema de identificación?”

“Todo lo que sabía es que a ella no se le permitiría jugar, así que pasé tiempo con ella. Estábamos simplemente caminando. No recuerdo lo que hicimos. Porque o no tenía identificación o era demasiado joven. No recuerdo específicamente por qué. Simplemente sabía que ella no podía apostar”.

También le preguntaron: “¿Alguna vez le diste masajes a Donald Trump?”

Sjöberg respondió: “No”.

También respondió “no” a una serie de preguntas sobre si tuvo contacto sexual con personas, incluido Trump.

Más adelante en la declaración, le preguntaron: “¿Y recuerda adónde voló cuando fue, cuando viajó por primera vez con Jeffrey Epstein?”

“Salimos de Palm Beach y aterrizamos en Atlantic City por unas horas porque había una tormenta en Nueva York, y luego volvimos al avión un

Diez horas más tarde y aterricé en Teterboro”.

“Y dijiste que recuerdas haber aterrizado en Atlantic City. ¿Fuiste a Atlantic City?

“Sí, fui a uno de los casinos de Trump”.

“¿De verdad entraste al casino?”

“Sí.”

“¿Recuerda que Virginia, en ese momento, Virginia Roberts estaba presente con usted?”

“Sí.”

“¿Recuerdas si ella entró al casino?”

“Ella era menor de edad. No sabía nada sobre la edad que había que tener para jugar legalmente. Sólo sabía que ella no podía entrar debido a una identificación.

Número 24. Así que ella y yo no jugamos”.

El príncipe Andrés, el exgobernador Bill Richardson y el mago David Copperfield también se mencionan en los documentos de Epstein.

El memorando de Sjoberg también menciona a otras personas, entre ellas el príncipe Andrés, el mago David Copperfield y Bill Richardson, el ex gobernador de Nuevo México, ya fallecido.

“Johanna confirmó que fue testigo de Virginia cuando tenía diecisiete (17) años en la mansión de Jeffrey Epstein en Nueva York con el príncipe Andrés y Ghislaine Maxwell. Johanna también testificó que el Príncipe Andrés se sentó con Virginia y Johanna y se tomó una fotografía con un títere a su imagen que tenía su mano y la del Príncipe Andrés en sus respectivos pechos”, alega la moción.

El mismo documento menciona al mago David Copperfield. “David Copperfield estaba en una cena en Epstein’s y había otra chica presente que parecía joven y Johanna preguntó a qué escuela iba y Johanna no reconoció el nombre de la escuela como universidad y dijo que era posible que fuera una escuela secundaria. chica. Johanna dijo que Copperfield ‘me preguntó si sabía que a las niñas les pagaban por encontrar otras niñas’”.

El documento también dice sobre la declaración de Sjoberg: “Dijo que recuerda que el acusado fue a cenar con el gobernador Bill Richardson una vez cuando Johanna estaba visitando el rancho en Nuevo México”.

La declaración de Guiffre dice:

“Ghislaine Maxwell te dijo que le dieras un masaje al príncipe Andrés, ¿verdad?”

“Correcto.”

“Ghislaine Maxwell te dijo que le dieras un masaje a Bill Richardson, ¿verdad?”

“Correcto.”

También le preguntaron: “Tuviste relaciones sexuales con Jean Luc Brunel en muchos lugares, eso es lo que estás diciendo, ¿correcto?”. Brunel es un cazatalentos francés fallecido.

“Me enviaron a ver a Jean Luc Brunel a muchos lugares para tener relaciones sexuales con él”.

A Guiffre se le preguntó: “Aparte de Glenn Dubin, el príncipe Andrew, Jean Luc Brunel, Bill Richardson, otro príncipe, el propietario de una gran cadena hotelera y Marvin Minsky, ¿hay alguien más con quien Ghislaine Maxwell le haya ordenado que tuviera relaciones sexuales?” Minsky es un informático fallecido.

“Estoy definitivamente seguro de que sí. ¿Pero puedo recordar el nombre de todos? No.”

​

El príncipe Andrés y Bill Clinton fueron mencionados además en un correo electrónico escrito por Ghislaine Maxwell

Uno de los primeros documentos publicados también contiene una referencia a Clinton y al príncipe Andrés.

Un correo electrónico de 2016 de gmaxl@ellmax.com a Philip Barden y Ross Gow dice: “Ya he sufrido una pérdida tan terrible y dolorosa en los últimos días que ni siquiera puedo ver cómo será su vida después de la prensa. – las declaraciones que no abordan todo sólo conducen a más preguntas… ¿cuál es mi relación con Clinton? Andrew una y otra vez”. Esta es una aparente referencia al ex presidente Bill Clinton y al príncipe Andrés.

Este parece ser un correo electrónico de la asociada de Epstein, Ghislaine Maxwell, a su abogado y periodista, informó Telegraph.

El correo electrónico continúa: “No puedo comprender la difamación y otros peligros legales y no quiero terminar en una demanda dirigida contra mí por parte de nadie si puedo evitarlo. ¡Aparentemente incluso decir que Virginia es una mentirosa tiene peligro! Nunca he estado en una demanda penal o civil y quiero que siga así”.

Los documentos de Jeffrey Epstein nombran a los multimillonarios Glenn Dubin y Tom Pritzker, entre otros

No todos los nombres en los documentos publicados eran personas involucradas en la perpetración de presuntas actividades criminales. Por ejemplo, una moción judicial nombra a Johanna Sjoberg pero dice: “La demandada se negó a responder preguntas sobre su conocimiento de que Johanna Sjoberg fue contratada para trabajar para Epstein y le proporcionó masajes”.

Una transcripción de una declaración de Maxwell contiene otro nombre en este intercambio: “¿Alguna vez le ordenaste a Johanna que masajeara a Glenn Dubin?” Su respuesta: “No lo creo, no lo recuerdo”.

Victim Virginia Giuffre states she slept with billionaire Tom Pritzker (another John Doe) "once" Pritzker is a member of the prestigious Aspen Institute and Executive Chairman of Hyatt Hotels. hello @AspenInstitute pic.twitter.com/z1QDfNfCkG — Techno Fog (@Techno_Fog) January 4, 2024

La declaración de Guiffre también figura en los expedientes.

“Bueno. ¿Entonces Glenn… Ghislaine Maxwell te dijo que fueras a darle un masaje a Glenn Dubin? le preguntaron.

“Correcto”, respondió Guiffre.

“¿Ese es tu testimonio?”

“Ese es mi testimonio”.

CNN informó que Dubin y su esposa emitieron previamente una declaración que decía: “Glenn y Eva Dubin están indignados por las acusaciones en su contra en los registros judiciales no sellados y las rechazan categóricamente”.

Otra persona nombrada es el multimillonario Tom Pritzker.

Según Forbes, “Glenn Dubin cofundó el fondo de cobertura multiestrategia Highbridge Capital en 1992”. Tiene un valor de 2.900 millones de dólares, informó Forbes.

Epstein fue acusado de traficante sexual, financiero y amigo de muchas personas destacadas a lo largo de los años. Murió de un aparente suicidio en una cárcel de Manhattan en 2019.

Según 401Media, “No hemos revisado los documentos en su totalidad, pero contienen informes de incidentes, testimonios no redactados, correos electrónicos y otras pruebas en un caso civil contra Ghislaine Maxwell”.

Una carta en el archivo zip de la abogada Sigrid McCauley al juez dice: “De conformidad con la orden de apertura del tribunal del 18 de diciembre de 2023, y tras la transferencia al demandado, el demandante presenta este conjunto de documentos ordenados sin sellar. La presentación de estos documentos ordenados sin sellar se realizará de forma continua hasta que se complete. Esta presentación también excluye documentos relacionados con Does 105 (ver 28 de diciembre de 2023, Correspondencia por correo electrónico con las Cámaras), 107 y 110 (ver ECF No. 1319), mientras la revisión de esos documentos por parte del Tribunal está en curso”.

