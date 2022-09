¿Cómo se conocieron Donald y Melania Trump?

Donald y Melania Trump siguen, pese a todos los rumores, siendo un matrimonio que no se ha divorciado. Se conocieron en 1998, se casaron en 2005, y siguen juntos, aunque a muchos les sorprenda por sus 24 años de diferencia de edad.

¿Qué edad tenía Melania cuando conoció a Donald? ¿Cuánto tiempo después se casaron?

Se conocieron en una fiesta en la que Trump estaba con una chica

Melania estudió arquitectura y diseño en la Universidad de Ljubljana en Eslovenia. Después de graduarse, comenzó a trabajar de manera constante como modelo. A los 26 años, decidió mudarse a los Estados Unidos para concentrarse en su carrera como modelo. Apenas dos años después de mudarse, conoció a Donald Trump en una fiesta de la Semana de la Moda de Nueva York organizada por el empresario italiano y fundador de ID Models Management, Paolo Zampolli.

Donald tenía 52 años en ese momento. Tenía cuatro hijos y llevaba separado de su segunda esposa desde hacía un año. Cuando él y Melania se conocieron en la fiesta, Donald estaba con una chica, por lo que, según los informes, Melania se negó a darle su número.

En una entrevista de 2016 con Harpers Bazaar, la ex modelo dijo: “Dije: ‘No te voy a dar mi número: me das el tuyo y te llamo’. Quería ver qué tipo de número me daría, si era un número comercial o no”. Aparentemente, Donald le dio todos sus números: “El de la oficina, el de Mar-a-Lago, el de la casa en Nueva York… Todos”.

Unos días después, Melania llamó a Donald. Ella le dijo al medio: “Me impresionó su energía. Tiene una increíble sensación de vitalidad”. Su primera cita fue en Moomba, un restaurante de moda en Nueva York.

Se casaron en 2005

Meland y Donald se comprometieron seis años después. Un año después, en 2005, se casaron en Palm Beach, Florida. Según un perfil de boda de People, a las nupcias asistieron celebridades como Katie Couric y Matt Lauer, Rudy Giuliani, Barbara Walters, Regis Philbin y Kelly Ripa. La boda también incluyó la actuación de Billy Joel, quien cantó Just the Way You Are.

Melania lució un vestido diseñado por el equipo de Christian Dior. Según People, “requirió 300 pies de material y presentaba una cola de 13 pies y un velo de 16 pies”. El medio informa que el vestido se hizo en 1000 horas y se estuvieron 550 horas para coserlo a mano.

En marzo de 2006, Donald y Melania tuvieron a su hijo Barron Trump.