Estados Unidos evalúa la creación del dólar digital ¿De qué se trataría?

Con la aparición de varias monedas digitales y las ya conocidas criptomonedas ¿Se acerca un nuevo futuro para el dólar estadounidense? El dólar o moneda verde, es una de las principales monedas en el mundo, por lo que suceda con esta, generaría gran impacto a nivel global.

Tal y como lo anunció el presidente de Estados Unidos, Joe Biden en un comunicado desde la Casa Blanca, se ha dado la orden de comenzar con un proyecto que busca que el dólar se convierta en una moneda digital, la cual seria respaldada por la Reserva Federal (Fed), el banco central del país. Una medida que ya han iniciado a gran escala en otros países.

💰¡Biden firma una orden ejecutiva para regular las criptomonedas y estudiar la creación del dólar digital! Aquí los detalles 👇🏼 pic.twitter.com/UlU8vaFw1W — Univision Noticias (@UniNoticias) March 9, 2022

Según el comunicado oficial, Biden firmaría un decreto para que su Gobierno comience las investigaciones pertinentes para poder evaluar los riesgos y beneficios de una posible moneda digital y así poder desarrollar la divisa digital del banco central o Central Bank Digital Currency – CBDC, la cual estaría bajo el amparo de diferentes entidades financieras del país, a diferencia de las criptomonedas. Esta misma orden establece que que el Departamento del Tesoro, el Departamento de Comercio y otras agencias clave preparen informes sobre “el futuro del dinero”.

“Debemos ser muy, muy cuidadosos en nuestro análisis porque las implicaciones en caso de adoptar el dólar digital serían muy profundas para el país cuya divisa es la principal moneda de reserva mundial”, dijo un alto funcionario de la Casa Blanca, en declaraciones citadas por El Colombiano.

💵🇺🇸 El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dará comienzo a los trabajos de creación de un dólar digital, como parte de un importante esfuerzo de regulación en el campo de las criptomonedas, informa la Casa Blanca #AFP pic.twitter.com/QiUNO1iIZl — Agence France-Presse (@AFPespanol) March 9, 2022

De igual manera, el comunicado afirma que la gran acogida mundial de las criptomonedas como el bitcoin, seria la razón principal de comenzar en el mundo de las monedas digitales, teniendo como objetivo preservar “la centralidad del dólar estadounidense en el sistema financiero global”.

“Algunas formas tempranas de innovación financiera han acabado hiriendo a las familias estadounidenses mientras enriquecían a un pequeño grupo de gente. Eso demuestra la necesidad de una protección robusta para los consumidores y los inversores. Demasiados estadounidenses no tienen acceso a sistemas de pago y cuentas bancarias fáciles, y creo que esto es algo en lo que un dólar digital, una moneda digital del banco central, podría ayudar. Podría resultar en pagos más rápidos, seguros y económicos, que creo que son objetivos importantes”, dijo el funcionario.

¿Qué es la moneda digital?

Cómo funcionará el dólar digital que analiza EEUU https://t.co/buMkrh1lqu — Ámbito Financiero (@Ambitocom) March 10, 2022

Una moneda digital o Central Bank Digital Currency – CBDC no se trata de una criptomoneda como el bitcóin, ya que se trataría de la digitalización de la moneda emitida por la Reserva Federal de EE.UU organismo que controla el mercado monetario al igual que lo hace con las divisas de papel.

Su principal diferencia es que cualquier ciudadano podría tener una cartera digital sin la necesidad de estar vinculado con alguna entidad financiera o tener una cuenta bancaria. Lo que traduce que la moneda digital se puede tener en todo momento.

Presidente Biden firma una orden ejecutiva para que el Departamente del Tesoro empiece el análisis sobre la introducción del dólar digital.https://t.co/Q4cPKnV3xD — Leonor Selva (@LeonorSelva) March 9, 2022

Por otra parte, de acuerdo con Cronista, las monedas digitales de bancos centrales reducirían los riesgos del uso de las criptomonedas y controlar la volatilidad de sus precios.

“El desarrollo de activos digitales ofrece la ocasión a Estados Unidos de reforzar su dominación en las finanzas y la tecnología, pero también tiene consecuencias importantes para la protección de los consumidores, la estabilidad financiera, la seguridad nacional y el medioambiente”, señaló la Casa Blanca en su comunicado, según Blu Radio.

BYE-BYE BITCOIN: Prediction. Biden to sign EXECUTIVE ORDER regulating Cryptos. NEXT: Fed Crypto. NEXT: all crypto currencies seized & folded into GOVERNMENT crypto. “Let’s Go Brandon” you criminal. You commie. — therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) March 8, 2022

Además, en el decreto, una de las medidas clave es que se ordena al Gobierno nacional que evalúe la infraestructura tecnológica necesaria para crear una posible moneda o dólar digital, la cual seria creada por la Fed, siendo así una versión electrónica de los billetes verdes.

Brian Deese, director del Consejo Económico Nacional, y Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, dijeron en declaraciones citadas por Investing, que “Somos conscientes de que la ‘innovación financiera’ del pasado con demasiada frecuencia no ha beneficiado a las familias trabajadoras, al tiempo que exacerba la desigualdad y aumenta el riesgo financiero sistémico”.

Tras conocerse la medida de Biden el miércoles 9 de marzo de 2022, el Bitcóin subió ese mismo día logrando su mayor ganancia desde el pasado 28 de febrero.

#AHORA La Casa Blanca informa que el presidente de #EEUU, Joe Biden, dará comienzo a los trabajos de creación de un dólar digital, como parte del esfuerzo de regulación en el campo de las #criptomonedas #Bitcoin — Miguel Velarde (@MiguelVelarde) March 9, 2022

¿Cuáles son las ventajas de un dólar digital?

Una de las ventajas de crear una CBDC seria el poder amplificar los sistemas de pago internacionales, ya que en muchos casos, este sistema no es del todo universal.

Realizar transferencias sin necesidad de intermediarios. No necesitar de un banco, ni cajeros automáticos los cuales en algunas zonas geográficas son difíciles de llevar y el poder tener de inmediato su dinero ante una posible quiebra de un banco, son algunos de los beneficios de tener una cartera digital con la digitalización de esta moneda.

EEUU cada vez más cerca de crear su propia criptomoneda

Biden firmará hoy una orden ejecutiva que requiere que el gobierno evalúe los riesgos y beneficios de crear un dólar digital del banco central, así como otros problemas relacionados con las crypto. https://t.co/aSjeheAypU — Sarah Yáñez-Richards (@SarahYanezR) March 9, 2022

Por otra parte, otra de las ventajas, para quienes no residen en Estados Unidos, o necesitan adquirir dólares, seria que ya no es necesario ir a una casa de cambio o banco para comprar esta divisa.

Ya sea por vacaciones al exterior o simplemente por tener dólares en su billetera, el dólar digital significaría dejar de lado estas entidades mencionadas anteriormente, pues quien desee comprar un dólar, lo haría directamente con el gobierno de los Estados Unidos.

Joe Biden busca crear un “dólar digital” y estudia regular las criptomonedas https://t.co/i0bTT6yeZs — TN – Todo Noticias (@todonoticias) March 9, 2022

“Las casas de cambio tenderían a desaparecer, porque si usted ya lo tiene [el dólar] digitalmente, para ir al exterior no necesita ir a la casa de cambio, comprar sus dólares y llevárselos a otro país. Usted ya tiene su billetera digital que le funciona así como ocurre con el bitcóin en cualquier lugar del mundo”, afirma el periodista Víctor Grosso experto en temas económicos, en declaraciones citadas por Pulzo, citado de Blu Radio.

“Si yo tengo un pedacito de bitcóin y usted tiene una billetera digital, se lo paso y se lo vendo. Así mismo se pueden hacer operaciones y transferencias entre personas que tengan también dólares digitales. Así funciona este mundo de los pagos digitales y este nuevo mundo monetario”, concluyó Grosso.





Play



White House issues executive order on cryptocurrency CNBC's Ylan Mui joins 'Squawk Box' to report the details from the Biden administration's executive order on crypto. For access to live and exclusive video from CNBC subscribe to CNBC PRO: cnb.cx/2NGeIvi » Subscribe to CNBC TV: cnb.cx/SubscribeCNBCtelevision » Subscribe to CNBC: cnb.cx/SubscribeCNBC Turn to CNBC TV for the latest stock market news and analysis.… 2022-03-09T12:11:56Z

LEER MÁS: Mieke Oort: mujer fue apuñalada y asesinada por un acosador que conoció en Tinder