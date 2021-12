Desfile del Día de Navidad de Disney 2021: ¿Cómo ver el Live Stream?

El Desfile Mágico del Día de Navidad de los Parques Disney de 2021 será televisado el sábado 25 de diciembre a las 10:00 a.m. ET / PT en ABC.

Si no tiene cable aquí hay una forma en que puede ver una transmisión en vivo del Desfile Mágico del Día de Navidad de Disney.

Puede ver una transmisión en vivo de ABC (en vivo en la mayoría de los mercados) y más de 100 otros canales de TV en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratuita de FuboTV

Una vez que se haya registrado en FuboTV, puede ver el desfile de Navidad de Disney 2021 en vivo en la aplicación FuboTV , que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X / S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como un Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV .

Si no puede ver en vivo, FuboTV viene con 250 horas de espacio DVR en la nube, así como una función de retrospectiva de 72 horas, que le permite ver la mayoría de los programas a pedido dentro de los tres días (y a veces más) de su conclusión, incluso si no los registra.

DirecTV Stream (anteriormente AT&T TV) tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. ABC (en vivo en la mayoría de los mercados) está incluido en todos, pero puede elegir cualquier paquete y complemento que desee con su prueba gratuita de 14 días.

Tenga en cuenta que la prueba gratuita no se anuncia como tal, pero la cantidad que debe pagar hoy será de $0 al registrarse. Si mira en su computadora, teléfono o tableta, no se le cobrará durante 14 días. Si mira en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si cancela antes de los 14 días:

Prueba gratuita de DirecTV Stream

Una vez que se haya registrado en DirecTV Stream, puede ver el desfile de Navidad de Disney 2021 en vivo en la aplicación DirecTV Stream , que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast , Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de DirecTV Stream .

Si no puede ver en vivo, DirecTV Stream también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

Puede ver una transmisión en vivo de ABC (en vivo en mercados seleccionados) y más de 65 canales de TV en Vidgo , que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratuita de Vidgo

Una vez que se haya registrado en Vidgo, puede ver el desfile de Navidad de Disney 2021 en vivo en la aplicación Vidgo , que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puedes mirar en tu computadora a través del sitio web de Vidgo .

Puede ver una transmisión en vivo de ABC (en vivo en la mayoría de los mercados) y más de 65 canales de televisión a través de Hulu con Live TV , que puedes probar gratis con una prueba de siete días:

Prueba gratuita de Hulu con TV en vivo

Una vez que se haya registrado en Hulu con Live TV, puede ver el desfile de Navidad de Disney 2021 en vivo en la aplicación Hulu , que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X / S, PlayStation 4 o 5, Nintendo Switch, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puedes mirar en tu computadora a través del sitio web de Hulu .

Si no puede ver en vivo, Hulu con TV en vivo viene con su extensa biblioteca a pedido (que incluye la mayoría de los programas después de su emisión) y 50 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a “DVR en la nube mejorado”, que le brinda 200 horas de espacio DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales).

Previa del Desfile de Navidad de los Parques Disney de 2021

ABC ha estado transmitiendo programación navideña durante todo el mes, comenzando con su Wonderful World of Disney: Magical Holiday Celebration que se transmitió justo después del Día de Acción de Gracias y fue presentado por los hermanos Derek y Julianne Hough, quienes cantan y bailan.

Ahora los Hough están de regreso para el Desfile Mágico del Día de Navidad de los Parques Disney de 2021. Son anfitriones de Walt Disney World Resort en Orlando, Florida, y Trevor Jackson y Sherry Cola son anfitriones de Disneyland Resort en Anaheim, California.

El desfile está de regreso en 2021, además el espectáculo contará con las siguientes actuaciones:

Derek Hough y Julianne Hough – “Santa Claus is Comin’ to Town”

Jimmie Allen – “White Christmas”

Kristin Chenoweth – “Have Yourself a Merry Little Christmas”

Darren Criss – “Christmas Dance”

Meg Donnelly – “Jingle Bell Rock”

Brett Eldredge – “Rudolph the Red-Nosed Reindeer”

Norah Jones – “Run Rudolph Run”

Pentatonix – “I Saw Three Ships”

Gwen Stefani – “Cheer for the Elves”

El comunicado de prensa de ABC también se burla de que la transmisión del desfile “brillará con alegría navideña, ofreciendo momentos conmovedores y adelantos exclusivos de las novedades de The Walt Disney Company”.

Continúa:

Únase a los anfitriones famosos para el especial del día de Navidad de dos horas mientras siguen el famoso Desfile del Día de Navidad por Main Street U.S.A., con actuaciones de algunos de los mejores artistas de la actualidad en Walt Disney World Resort en Florida y Disneyland Resort en California. Los espectadores pueden esperar un adelanto de Star Wars: Galactic Starcruiser, que se inaugurará el 1 de marzo de 2022 en Walt Disney World Resort; un viaje a bordo del nuevo Disney Wish de Disney Cruise Line; y miradas especiales a “Encanto” de Walt Disney Animation Studios y la nueva película de Steven Spielberg “West Side Story”. Como parte de la celebración más mágica del mundo, que conmemora los 50 años de Walt Disney World Resort, cada toque de magia navideña será un regalo extra especial, EARidescent.

En una entrevista con US Weekly , Derek habló sobre las tradiciones navideñas de su familia.

“Hay mucho baile, pero no como un buen baile. Es como el movimiento, ¿sabes? Es muy divertido”, dijo Hough, y agregó: “Siempre tenemos pijamas por la noche. Siempre abrimos los regalos en pijamas. … también patinamos sobre hielo. En Utah, vamos en motos de nieve, patinamos sobre hielo, andamos en trineo, todas las cosas peligrosas que no debería estar haciendo como bailarina”.

El Desfile Navideño del Día de Navidad de Disney 2021 se transmite el sábado 25 de diciembre a las 10:00 a.m., hora del Este y del Pacífico, en ABC.

