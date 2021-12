Navidad 2021: Las 10 mejores películas de Navidad [VER]

A sus marcas, listos, ¡ya!… Llegó la Navidad 2021, y con ella el tiempo de vacaciones de reencuentros con amigos y familiares, y por qué no ese tiempo de ocio y de descanso para muchos.

Uno de los planes más agradables para esta temporada navideña, es sentarse en un sofá cómodo, alistar las mantas, el ponche, las palomitas de maíz y lo que se te antoje porque lo seguido es acostarte en el sofá, y hacer un listado de las mejores películas de la temporada navideña para recostarte a ver pasar las horas disfrutando de una gran maratón de películas.

A continuación, te presentamos una selección de las mejores películas de navidad, yendo desde las más clásicas, pasando por las románticas y divertidas, hasta llegar a las más terroríficas.

Las 10 mejores películas de Navidad para disfrutar este 2021

• Un padre en apuros: Protagonizada por el mismísimo Arnold Schwarzenegger, un padre en apuros es uno de esos clásicos navideños que hay que ver sí o sí en estas fechas.

Schwarzenegger interpreta a Howard Langston, un atareado hombre de negocios que llega tarde a la clase de kárate de su hijo Jamie, y para que lo perdone, promete regalarle lo que tanto desea para la Navidad: un muñeco Turboman. El problema es que el juguete es el más popular y está agotado en todas las jugueterías. Contando sólo con unas pocas horas antes de la Navidad, Howie inicia una cómica odisea por toda la ciudad a la caza y captura del preciado juguete.





•’La Navidad de Angela’: Es una historia conmovedora basada en una historia del ganador del premio Pulitzer, Frank McCourt. Una niña llamada Angela de seis años traerá calidez a la helada Navidad de Irlanda. Una niña de gran corazón, el bebé del pesebre y una Navidad especial que su familia nunca olvidará.





•’Elf’: La noche de Navidad, un bebé se cuela de manera accidental dentro del saco de Papá Noel y acaba en su mágico taller del Polo Norte, siendo educado y criado por elfos. Cuando crece, este peculiar elfo descubre que no es como los demás, y decide emprender un viaje a la ciudad en busca de su verdadera familia.





• El Grinch: Adaptación animada del clásico de la literatura infantil “¡Cómo el Grinch robó la Navidad!”, producida por Illumination Entertainment (responsable de la franquicia “Gru, mi villano favorito” y de otras películas como “¡Canta!”). Cada año, en Navidad, los lugareños perturban la pacífica soledad del Grinch con celebraciones cada vez más desmesuradas, luminosas y ruidosas. Cuando los ‘Quién’ declaran que ese año van a preparar una Navidad el triple de grande, el Grinch se da cuenta de que solo hay un modo de recuperar algo de paz y silencio: robar la Navidad.





• ‘Amadrinhada’: Dirigida por Sharon Maguire (El diario de Bridget Jones) esta película navideña cuenta la historia de un hada madrina en prácticas que encuentra una carta traspapelada de una niña de 12 años en apuros a la que decide ayudar. Solo que ahora no tiene 12, sino 40, y es madre soltera.





• Por fin solo en casa: Es el último y esperado estreno de Disney+. Esta vez el travieso niño encarnado (que ya no es Kevin sino Max), se queda solo en casa enfrentado a una pareja que quiere de recuperar una valiosa muñeca de porcelana que salvaría su situación económica.





• ‘Arthur Christmas’: Operación Regalo: Genial película de animación que da respuesta a los dos enigmas navideños que todos los niños se plantean alguna vez: ¿cómo es capaz Santa Claus de repartir en una sola noche los regalos a todos los niños del mundo? y ¿qué pasaría si tuviera un olvido?





• Intercambio de Princesas: Si lo que prefieres es enredarte en una historia de amor y navidad, las películas uno, dos y tres, de Intercambio de Princesas son la mejor opción para pequeños y grandes y es que su trama y diversión, así como el mensaje de amor, paz y hacer el bien te atraparán, además las tres películas se encuentran disponibles en Netflix y es protagonizada por Vanessa Hudgens.





• Navidad sangrienta: Una perspectiva diferente de la Navidad: ¡desde el terror! Dirigida por Sophia Takal, es una aventura divertida y terrorífica que sigue a un grupo de estudiantes que son perseguidas por un extraño durante sus vacaciones de Navidad. Y tendrán que luchar por su vida en lugar de estar empachándose a turrón y polvorones. Una de las mejores películas de terror navideñas para pasar una Navidad diferente.





• Los tres reyes malos: Los tres reyes malos es un desastre como cualquier película de Seth Rogen, pero también es la película navideña que vale la pena poner en tu lista. También es una historia perfecta para esos tipos que se niegan a crecer y que te dan ganas de ir a su casa a petearles el culo para recordarles que ya no son niños, y si lo fueran, Papá Noel no se detendría en sus casas.





