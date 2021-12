¿Por qué Twitch prohibió la cuenta de varios streamers importantes?

Twitch ha prohibido recientemente a varios streamers importantes por el uso de insultos raciales durante sus transmisiones, incluidos Vaush, Fawn y Hasan Piker. Fawn ha dicho que fue denunciada falsamente a Twitch.

Vaush y Fawn fueron prohibidos en Twitch

Vaush, que tenía 82.000 seguidores en Twitch, y Fawn, que tenía 32.000 seguidores, fueron supuestamente prohibidos en Twitch el 14 de diciembre por usar la palabra “cracker” durante una transmisión, informó Dexerto. Fawn dijo en Twitter que fue denunciada falsamente.

Vaush tuiteó que fue prohibido por usar un insulto racial. Tuiteó la actualización poco después de escribir en Twitter: “La izquierda necesita un gran streamer que no sea conocido por usar insultos raciales, y yo me paso al frente”.

never mind they banned me for using racial slurs https://t.co/689OugfqNZ — Vaush (@VaushV) December 14, 2021

Vaush tuiteó que fue una “masacre” después de compartir una captura de pantalla del motivo de su prohibición por parte de Twitch.

Indefinite, no less. Proud of Twitch for finally taking a stand against anti-white racism — Vaush (@VaushV) December 14, 2021

La captura de pantalla decía que recibió una “advertencia por incumplimiento de los lineamientos de la comunidad en su cuenta”. El mensaje decía: “Debido a la naturaleza grave de esta violación, o al hecho de que ha incurrido en múltiples violaciones, su acceso a los servicios de Twitch está restringido indefinidamente”.

La captura de pantalla que compartió Vaush continuó diciendo que el motivo se debía a “insultos o símbolos de odio” utilizados “sin contexto o de manera dañina”.

Fawn tuiteó que creía que estaba prohibida “por lo mismo”.

i believe it is — Fawn 🦌 (@fawnchild_) December 14, 2021

Fawn dijo en Twitter que su prohibición fue de siete días y que “alguien en reddit admitió haberme denunciado falsamente”.

7 days…someone on reddit admitted to falsely reporting me. i find it kinda funny tbh because i was just complaining about how they don't care about the use of the r word AT ALL — Fawn 🦌 (@fawnchild_) December 14, 2021

Fawn también comentó que la prohibición ocurrió después de que tuvo que perderse el funeral de su abuela después de estar tan enferma que estuvo en la sala de emergencias.

getting banned has been the best part of my day. ive been waiting in the emergency room for 8hrs. i had to miss my grandmother's funeral service bc im too sick & we can't travel to samoa. @TwitchSupport please look into what i actually said that was tos — Fawn 🦌 (@fawnchild_) December 14, 2021

Las pautas de la comunidad de Twitch sobre insultos señalan excepciones limitadas: “Permitimos que ciertas palabras o términos, que de otro modo podrían infringir nuestra política, se utilicen de manera empoderadora o como términos de cariño cuando dicha intención es clara”.

Dexerto informó que Twitch señaló en 2020: “independientemente de la ortografía o la pronunciación, los insultos utilizados con el propósito de odio o acoso no están permitidos”.

We’ve had questions about the use of the N word on Twitch. Use with a hard R is not allowed, period. We also automatically block the word across Twitch including in chat. — Twitch (@Twitch) December 19, 2020

Twitch no señala oficialmente si “cracker” se considera un insulto según su TOS, informó Dexerto.

Vaush ha tuiteado que cree que fue prohibido por decir “cracker”.

En el momento de la publicación de este artículo, la cuenta de Twitch @VashVidya de Vaush aún no está disponible en Twitch.

El canal de Twitch de Fawn dio el mismo mensaje de error.

Hasan Piker también fue prohibido de Twitch

La noticia de las prohibiciones de Fawn y Vaush se produjo después de que se difundiera ampliamente la noticia de la prohibición de Hasan Piker en Twitch.

Piker tenía más de 1.6 millones de seguidores en Twitch cuando fue prohibido, informó NBC News. Dijo que estaba prohibido por decir la palabra “cracker” en una transmisión en vivo, pero la plataforma no le dijo de inmediato exactamente por qué fue prohibido.

Piker dijo en un video de YouTube: “No quieren salir y decir: ‘El racismo contra los blancos es inaceptable en esta plataforma, y es por eso que estamos prohibiendo el uso del término cracker…'”.

Piker dijo la palabra cuando se desconectó de su transmisión de Twitch y habló sobre cómo dos de sus moderadores fueron prohibidos por usar esta palabra. Dijo que sus moderadores eran personas de color que históricamente habían sido oprimidas y que quería que sus seguidores “dejaran de llorar por esto”, informó NBC News.

Piker dijo que un grupo en Reddit había presentado la queja original contra su canal de Twitch.

