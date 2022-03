¿Puedo ver el discurso Estado de la Unión de Biden en Hulu, Amazon, HBO o Paramount?

El presidente Joe Biden pronunciará su primer discurso oficial sobre el Estado de la Unión esta noche, el 1 de marzo de 2022, a las 9:00 p.m. Oriental. Pero, ¿puedes ver su discurso en cualquiera de tus plataformas de transmisión favoritas, como Hulu, Amazon, HBO Max, Netflix, Paramount Plus o Peacock? Esto es lo que sabemos.

El discurso de Biden se puede ver en Hulu con TV en vivo y muchos otros servicios de transmisión

La dirección del discurso Estado de la Unión de Biden se puede ver en vivo en Hulu con Live TV. Esto se debe a que su discurso será transmitido en vivo por casi todos los principales canales de televisión, incluidos NBC, CBS, ABC, Fox y más. Hulu con Live TV es un servicio de nivel premium de Hulu que incluye acceso a programas de TV en vivo en canales como CBS, ABC, ABC News, Fox, NBC, CNN, CNBC y más. Por eso, podrás ver su discurso en vivo en cualquiera de estos canales a través de Hulu con Live TV.

Esto también significa que si tiene un servicio de transmisión diferente con acceso a estos canales, también podrá ver el discurso de Biden allí. Los ejemplos incluyen DirecTV Stream, Sling TV, Vidgo, Fubo TV y más.

Puedes verlo gratis en YouTube

Ni siquiera necesita una suscripción a YouTube TV para ver el discurso Estado de la Unión de Biden esta noche. Puede verlo gratis en YouTube en el video de transmisión oficial de la Casa Blanca a continuación.





Netflix y HBO Max no son opciones, pero servicios como Amazon, Paramount Plus y Peacock sí lo son

Por supuesto, es posible que prefiera uno de sus servicios de transmisión en lugar de YouTube y, si lo hace, todavía hay otras opciones para usted.

Sin embargo, el servicio de transmisión de Netflix no es una opción y no transmitirá el Estado de la Unión en vivo esta noche. Tampoco HBO Max.

Sin embargo, Amazon Prime Video puede ser una opción en ciertas circunstancias. Aunque no ofrece SOTU de forma gratuita, puede obtener acceso al canal de transmisión de Paramount+ a través de Amazon Prime por $ 9.99 adicionales al mes después de una prueba gratuita. Paramount+ ofrece transmisión gratuita de ciertos canales en vivo, pero solo tiene acceso a su canal CBS local si es suscriptor de Paramount+ Premium. Sin embargo, podría ser más fácil simplemente suscribirse a Paramount Plus directamente.

Paramount Plus explica: “Como suscriptor de Paramount+, puede disfrutar de varios canales de TV en vivo GRATIS; están incluidos con su suscripción. Además, los suscriptores Premium también pueden transmitir su estación CBS local en vivo (la estación CBS local en vivo no está incluida en el plan Essential)”.

Debido a que la mayoría de las estaciones locales de CBS en vivo transmitirán la dirección SOTU de Biden, puede mirar de esta manera si ya está suscrito a Paramount Plus. El sitio señala: “No necesita una suscripción por cable o satélite para ver ET Live u otros canales en vivo. Todo lo que necesita es Paramount+, acceso a Internet de banda ancha y un dispositivo de transmisión compatible”.

El servicio de transmisión de Peacock también ofrece la opción de transmitir ciertos canales en vivo, como NBC News Now y ciertos afiliados de cable de NBC. Si ya está suscrito a la transmisión de Peacock, es posible que desee verificar y ver si puede ver el SOTU en vivo a través de ese servicio donde vive.

Pero recuerde: si ninguna de estas opciones está disponible para usted, siempre puede simplemente verlo en vivo a través del video de YouTube incrustado en este artículo.

