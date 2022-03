¿A qué hora es el discurso del Estado de la Unión de Biden en la costa oeste?

Esta noche es el discurso del Estado de la Unión 2022 del presidente Joe Biden. Si estás en la costa oeste, como en California, y estás interesado en verlo, tenemos todos los detalles a continuación.

El discurso del Estado de la Unión 2022 comienza a las 6:00 p.m. Pacífico

Si se encuentra en la costa oeste y, por lo tanto, en la zona horaria del Pacífico, verá el discurso del Estado de la Unión de 2022 de Biden esta noche a primera hora de la tarde, a partir de las 6:00 p.m. Pacífico el martes 1 de marzo.

Esto es un poco antes que las personas que están mirando en la costa este. Para ellos, el Estado de la Unión se transmite más tarde a las 9:00 p.m. Oriental.

A veces, saber la hora exacta en que se transmite un evento televisado en la costa oeste puede ser un poco confuso, ya que algunas estaciones transmiten eventos en vivo con un retraso de tiempo para que se transmitan en el horario de máxima audiencia de la zona horaria del Pacífico. Pero se espera que el discurso de Biden se transmita en vivo en la costa oeste, al mismo tiempo que se transmite en otras zonas horarias de todo el país y el mundo.

En ABC 7, por ejemplo, la cobertura comienza justo a las 6:00 p.m. Pacífico hasta las 8:00 p.m., inmediatamente después de Eyewitness News a las 5:00 p.m.

KSBW HD-TV (NBC) inicia su cobertura a las 6:00 p.m. siguiendo NBC Nightly News con Lester Holt a las 5:30 p.m.

KPIX (CBS en San Francisco) transmite su cobertura del discurso del Estado de la Unión 2022 de 6:00 a 8:00 p.m., justo después de “CBS Evening News with Norah O’Donnell” y seguido de un nuevo episodio de “FBI”.

KTVU (Fox en San Francisco) transmite su cobertura del discurso del Estado de la Unión 2022 de 6:00 a 7:30 p.m., justo después de KTVU Fox 2 News a las 5:00 p.m. El noticiero de KTVU se transmitirá más tarde (hoy a las 7:30 p.m.), seguido de un nuevo episodio de “The Resident”.

El horario de CBS47 Fresno también cubre el Estado de la Unión de 6:00 p.m. a 8:00 p.m., seguido de un nuevo episodio de “FBI”.

Vea el discurso del Estado de la Unión 2022 en línea

Si le resulta difícil acceder a un televisor, aún puede ver el Estado de la Unión en vivo aquí mismo. A continuación, proporcionamos un video incrustado que puede ver en este artículo.





President Biden's State of the Union Address Tomorrow at 9 PM ET, President Biden will speak directly to the American people about the historic progress we've made, the work that lies ahead, and his optimism for the future. Watch the State of the Union live on @WhiteHouse and @POTUS social media or visit whitehouse.gov/sotu. 2022-02-15T18:01:06Z

También puedes verlo en este enlace. El video de arriba es la transmisión en vivo proporcionada por la Casa Blanca.

La descripción de la Casa Blanca dice: “Mañana a las 9:00 p.m. ET, el presidente Biden hablará directamente al pueblo estadounidense sobre el progreso histórico que hemos logrado, el trabajo que queda por delante y su optimismo para el futuro. Vea el Estado de la Unión en vivo en las redes sociales @WhiteHouse y @POTUS o visite whitehouse.gov/sotu”.

Si prefiere verlo en español, se proporciona una transmisión en vivo con subtítulos en español en el video incrustado a continuación.





Estado de la Unión en vivo este 1ro de marzo – subtítulos en español Washington, DC 2022-02-28T16:53:14Z

Aquí es cuando el discurso de Biden comenzará en diferentes zonas horarias y muestra ciudades en los EE.UU. y en todo el mundo, incluso fuera de la costa oeste. Todos los horarios son para el martes 1 de marzo, a menos que se indique.

• 9:00 p.m. Oriental

• 9:00 p.m. Central

• 7:00 p.m. de la Montaña

• 6:00 p.m. Pacífico

• Anchorage, Alaska: 5:00 p.m.

• Atenas: miércoles a las 4:00 a.m.

• Atlanta, Georgia: 9:00 p.m.

• Bangkok: miércoles a las 9:00 a.m.

• Berlín: miércoles a las 3:00 a.m.

• Bruselas: miércoles a las 3:00 a.m.

• Denver: 7:00 p.m.

• Hong Kong: miércoles a las 9:00 a.m.

• Houston: 8:00 p.m.

• Indianápolis: 9:00 p.m.

• Jerusalén: miércoles a las 4:00 a.m.

• Las Vegas, Nevada: 6:00 p.m.

• Ciudad de Kuwait: miércoles a las 4:00 a.m.

• Londres: miércoles a las 2:00 a.m.

• Los Ángeles, California: 6:00 p.m.

• Ciudad de México: 8:00 p.m.

• Miami, Florida: 9:00 p.m.

• Montreal, Canadá: 9:00 p.m.

• Nueva Orleans: 8:00 p.m.

• París: miércoles a las 3:00 a.m.

• Filadelfia: 9:00 p.m.

• Vancouver: 6:00 p.m.

