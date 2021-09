¿Por qué hay discordia entre el hijo del creador de Star Trek y William Shatner?

El legendario Gene Roddenberry, creador de “Star Trek”, y su mujer, Majel Barrett-Roddenberry, tuvieron un solo hijo: Rod Roddenberry. Roddenberry se mantuvo alejado del negocio familiar durante muchos años, incluso luego que su padre muriera en 1991. Sin embargo, asumió el rol de “guardián” del legado de su padre en 2001, cuando se convirtió en CEO de Roddenberry Entertainment, la compañía que supervisa todas las propiedades de “Star Trek”.

2021 es un año trascendental para el universo de Star Trek. Es el 55avo aniversario de “Star Trek: The Original Series”, y el año en que Gene Roddenberry hubiera cumplido 100 años. Para conmemorar estos hitos, Rod Roddenberry ha estado dando un gran número de entrevistas, reflexionando acerca de la franquicia y su impacto en el mundo, y compartiendo recuerdos de su padre.

En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, Roddenberry se refirió a un momento tristemente célebre en la historia de “Star Trek” – el sketch “Hagan algo útil con su vida” de William Shatner en Saturday Night Live.

El sketch "Hagan algo útil con su vida"





El sketch en cuestión pertenece a un episodio de SNL de 1986 presentado por Shatner. El episodio incluía una parodia en la cual Shatner hacía de sí mismo asistiendo a una convención de “Star Trek”. Durante una supuesta ronda de preguntas y respuestas, Shatner era bombardeado intensamente con preguntas muy específicas acerca del universo de “Star Trek”. Quienes formulaban las preguntas eran caricaturas de los fervientes “Trekkies” que normalmente asistían a dichos eventos.

Luego de esforzarse por responder las preguntas de los fanáticos, Shatner se enfadó visiblemente. Luego gritó: “¡Hagan algo útil con su vida!” Y lanzó un ataque diciendo lo estúpido que era que los fanáticos estuvieran tan envueltos en un mundo de ficción; los regañó y les rogó que buscaran intereses en el mundo real.

El sketch fue bien recibido en su momento e incluso fue incluído en la lista de los 100 mejores momentos de SNL de E! Entertainment.

A Roddenberry no le agradó

After nearly 35 years, the son of #StarTrek creator Gene Roddenberry is speaking out against the SNL sketch in which William Shatner told Trekkies to “get a life” #THRNews pic.twitter.com/Rbvh14MtCg — The Hollywood Reporter (@THR) September 3, 2021

Sin embargo, no todos encontraron divertido al sketch. A Roddenberry definitivamente no le gustó, y no lo ocultó en una entrevista con The Hollywood Reporter.

“Nunca aprecié realmente aquel sketch porque pienso que fue degradante para los fanáticos. Creo que fue irrespetuoso, especialmente para un personaje que era un líder inteligente y de mente abierta”.

No obstante, Roddenberry agregó que no, “de ninguna manera condeno [el sketch]. Es SNL, donde todo es divertido”.

Continuó diciendo que no conocía la opinión de su padre respecto al sketch. Roddenberry explicó que era un “chico inmaduro” cuando su padre falleció. Por lo que no tuvieron demasiadas conversaciones respecto a lo que su padre pensaba acerca de ciertas cosas, como el sketch de SNL.

De lo que sí conversaron fue del amor de su padre por el universo de Star Trek y sus fanáticos. Roddenberry le dijo a The Hollywood Reporter que su padre “realmente apreciaba a los fanáticos”, y que le encantaba verlos en las convenciones.

La respuesta de Shatner

Por supuesto, Shatner respondió de inmediato en Twitter. Al principio, simplemente retuitió el artículo con un comentario acerca del “presentismo”. En el Diccionario Merriam-Webster, el presentismo es definido como “una actitud respecto del pasado dominada por actitudes y experiencias del presente”.

Shatner a menudo critica la aplicación del presentismo en el análisis contemporáneo de antiguas publicaciones y eventos históricos. Del mismo modo afirma que el presentismo no debería usarse para reinterpretar el universo de Star Trek del pasado.

El punto que aparentemente quiso hacer con su tuit es que Roddenberry estaba empleando el presentismo al calificar a un sketch como ofensivo cuando no lo había sido en su momento. Cuando los fanáticos cuestionaron su perspectiva, Shatner clarificó su postura con un tuit adicional.

It’s presentism because it applies today’s value systems & beliefs about what is “bullying” & what is “disrespectful” to a time when those were not the values or opinions and nobody was really offended but the mindset people have is that it makes them look intelligent & caring.🤷🏼‍♂️ https://t.co/yIFT8IDGVe — William Shatner (@WilliamShatner) September 5, 2021

Algunos fanáticos de Star Trek contraatacaron, reclamándole más respeto a Shatner. El actor les respondió contundentemente.

I’m fully aware of that part of fandom where craycray entitled types think that they had something to do with a person’s talent & claim that they are responsible under some idiotic notion that their viewing a tv show or movie made the actor’s career! Now you were saying?🤔🤷🏼‍♂️ https://t.co/8G4fyTbMQk — William Shatner (@WilliamShatner) September 7, 2021

Shatner frecuentemente afirma que no le debe su carrera a “Star Trek” ni a sus fanáticos. Asimismo, es muy claro respecto al hecho de que los fanáticos que esperan que actúe de una determinada forma o que apoye ciertas opiniones “no tienen derecho”.

Hasta el momento, Roddenberry no ha respondido a los tuits de Shatner. Cabe aclarar que, a diferencia de Shatner, no es un ávido usuario de las redes sociales.

