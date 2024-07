La directora del Servicio Secreto renuncia tras atentado contra Trump

La directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, Kimberly Cheatle, renunció este martes 23 de julio en medio de la indignación generalizada por el fracaso de su agencia en prevenir el intento de asesinato del expresidente Donald Trump en un mitin de campaña en Pensilvania a principios de este mes.

Cheatle, quien inicialmente intentó salvar su puesto y se describió a sí misma como la mejor persona para dirigir la agencia a pesar de los fracasos admitidos durante su mandato, reveló su decisión en un mensaje interno a los empleados del Servicio Secreto.

La renuncia de Cheatle se produjo un día después de que miembros de un comité de la Cámara de Representantes la criticaran en una audiencia sobre las acciones del Servicio Secreto previas al mitin de Trump en Butler Township. Además de su actuación y frustración por su incapacidad para responder preguntas básicas sobre cómo no se detuvo a un tirador antes de disparar múltiples tiros contra Trump, hiriéndolo y matando a un espectador en en un mitin en Pensilvania el 13 de julio. Tras el atentado contra Trump, tanto demócratas como republicanos pidieron la renuncia de Cheatle.

Cheatle rechazó los pedidos de renuncia en esa audiencia, diciendo que era la persona mejor calificada para encabezar el Servicio Secreto, que es responsable de proteger al presidente, al vicepresidente, a sus familiares y a los principales candidatos presidenciales. Pero este martes renuncio.

Secret Service head Kimberly Cheatle resigns after shocking failures led to Trump assassination attempt https://t.co/RY6CEm0aDo pic.twitter.com/nWe9PDjZLm — New York Post (@nypost) July 23, 2024

Biden envía mensaje y Trump reacciona

En un comunicado, el presidente Joe Biden agradeció a Cheatle por su servicio y dijo que nombrará a su sucesora para dirigir el Servicio Secreto “pronto”. Tras el intento de asesinato de Trump, Biden ordenó una revisión independiente para evaluar lo sucedido y dijo el martes que espera leer sus conclusiones.

“Todos sabemos que lo que pasó ese día que nunca volverá a suceder”, dijo Biden.

En respuesta a la noticia de su renuncia, Trump escribió en Truth Social: “La administración Biden/Harris no me protegió adecuadamente y me vi obligado a recibir una bala por la democracia. ¡FUE MI GRAN HONOR HACERLO!”.