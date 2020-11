Por contacto con un positivo de Covid-19, entra en cuarentena el director de la OMS

El jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus, se encuentra en cuarentena después haber tenido contacto con una persona que dio positiva por Covid-19.

El director de la OMS, a través de su cuenta de Twitter, dijo el domingo en la noche que a pesar de que se encontraba bien de salud y sin presentar ninguna clase de síntomas, entraría en cuarentena de manera voluntaria por los siguientes días, dando cumplimiento a los protocolos de la OMS, y trabajando desde su casa.

“Me han identificado como contacto de alguien que dio positivo en #COVID19. Estoy bien y sin síntomas, pero me pondré en cuarentena en los próximos días, de acuerdo con @WHO protocolos, y trabajar desde casa”, escribió Tedros Adhanom Ghebreyesus.

I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19. I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with @WHO protocols, and work from home.

