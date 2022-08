Escándalo en Chile: Diputado golpea en la cara al vicepresidente del Congreso – VIDEO

Un cimbronazo político sufrió Chile este martes, debido a la repudiable pelea que protagonizaron los parlamentarios Gonzalo de la Carrera y Alexis Sepúlveda durante una comisión especial que se celebraba en el Congreso. La escena de violencia provocó el despido del primero de ellos del Partido Repbulicano, tal como anunciaron sus referentes durante una conferencia de prensa brindada tras el episodio.

Según informa el periódico La Tercera, los hechos se registraron durante una sesión en la que se estaba analizando la situación que afronta Chile en relación a la presencia de carteles internacionales de narcotráfico y en la que estaba participando la ministra del Interior, Izkia Siches.

Quedó grabado el momento en el que un diputado golpeó al vicepresidente de la Cámara en Chile.https://t.co/iNIVSfKomS — CNN en Español (@CNNEE) August 31, 2022

Las imágenes captadas dentro del recinto muestran cómo De la Carrera, diputado chileno independiente y miembro del comité del Partido Republicano, entabla una acalorada discusión con Sepúlveda, diputado del Partido Radical Socialdemócrata y vicepresidente de la Cámara Baja. De un momento a otro, el debate sube la temperatura y el primero le propina un puñetazo en el rostro al segundo, por el cual debió ser atendido en la enfermería del palacio legislativo.

“Él me pego dos pechazos en la testera, y yo reaccioné ante la agresión de él. Me defendí, me defendí”, justificó su reacción De la Carrera ante la prensa, mientras dejaba el recinto en medio de abucheos y gritos para que abandonara su cargo.

La repudiable reacción del diputado De la Carrera se habría originado por una amonestación que le impusieron dentro del recinto por una interrupción fuera de término

La versión citada por La Tercera indica que la pelea se desencadenó cuando el representante del distrito 11 tomó la palabra para hablar en el hemiciclo. En ese momento, De la Carrera realizó un controvertido saludo a la jefa de gabinete, quien asistió a sesión especial. “Yo quiero despedirla gentilmente de su cargo, porque sé que después del resultado del domingo (en el plebiscito constitucional) no la vamos a ver de nuevo como ministra, quizás como embajadora”, dijo el legislador aludiendo al eventual cambio de gabinete que el Presidente Gabriel Boric podría realizar después de esta elección.

Dicha intervención provocó cierto malestar en la oposición, espacio desde donde pidieron sancionar a De la Carrera. Una vez finalizada la sesión, éste se acercó a reclamar por la amonestación y trató de “estúpida” a la parlamentaria Marcela Riquelme. “Se nos cruza por delante el diputado De la Carrera y se lleva unos centímetros al diputado (Raúl) Soto y le dice ‘hay estúpidas que llegan tarde y a llamar la atención’, refiriéndose a mí obviamente. Y yo le dije ‘oye, ¿qué te pasa, por qué me tratas de estúpida?’. Él siguió insultándome y yo le pedí al diputado Soto (presidente de la Cámara) que certificaran ellos el hecho de que habían presenciado estos insultos”, relató tras el hecho la diputada Riquelme, en declaraciones consignadas por La Tercera.

En ese momento, el diputado Sepúlveda, se acerca a De la Carrera y le pide que se calme, pero el legislador respondió de la peor manera posible y le lanzó un golpe de puño en el ojo, además de algunas patadas.

“Viene el diputado Alexis Sepúlveda, que estaba a mis espaldas, y le dice a De la Carrera ‘por qué tan violento’. Y en ese minuto el diputado De la Carrera le da un puñete en la cara, en el ojo al diputado Sepúlveda, le da una patada. Nadie esperaba eso”, aseguró la parlamentaria.

El Partido Republicano calificó a los hechos como “inaceptables” y anunció la expulsión del diputado De la Carrera; Sepúlveda iniciará acciones legales

Horas después de los hechos, el jefe de bancada del Partido Republicano, Cristóbal Urruticoechea, brindó una conferencia de prensa mediante la cual comunicó la decisión de expulsar al diputado De la Carrera por los golpes lanzados contra el diputado Sepúlveda.

“Este tipo de acciones son inaceptables. Como jefe de bancada, y con el apoyo de los diputados de la bancada del Partido Republicano, hemos decidido la expulsión del diputado independiente Gonzalo de la Carrera de la bancada del Partido Republicano”, anunció Urruticoechea ante los medios presentes.

La Bancada del Partido Republicano ha decidido la expulsión del diputado independiente Gonzalo De La Carrera. Los Republicanos reafirmamos nuestro rechazo total a la violencia. Nunca justificaremos actos violentos ni verbales ni físicos vengan de donde vengan. pic.twitter.com/IOj5ExHYTn — Partido Republicano (@PRChile) August 30, 2022

Después de pasar por el centro médico del Congreso chileno, el diputado Sepúlveda enfrentó los micrófonos de la prensa y confirmó que iniciará acciones legales contra De la Carrera.

“Darles disculpas a mis colegas, porque esta no es la mejor imagen que mostramos del Congreso. Esto puede ser interesante para las noticias, para la gente, pero siempre hemos querido mostrar el trabajo que hacemos, la importancia que tiene y el impacto en las personas, y esto obviamente echa abajo todo eso, más allá de cómo haya sucedido”, comenzó diciendo el radical.

Y luego, según consigna La Tercera, agregó: “Me duele en particular, porque es un esfuerzo, sobre todo en el momento que vive Chile, en que tenemos que todos construir, todos colaborar. Imagínense, hoy día estábamos en sesión especial tratando la violencia de los carteles, a propósito de una petición especial. ¡Miren el espectáculo que damos! Yo quiero decirles que lo lamento, lo hice de la mejor buena fe, vi a una colega que estaba siendo agredida verbalmente, que es mi colega Marcela, encontré que eso no correspondía y le pedí a este diputado que no fuera tan agresivo, esa fue mi intervención, a lo cual él reaccionó de manera violenta. Yo creo que él tendrá que verse cuál es su problema, porque no es la primera vez, ya son reiterados sus actos en los cuales pierde el control”.

Enfrentamiento en el Congreso: diputado Gonzalo de la Carrera golpeó a vicepresidente de la Cámara, Alexis Sepúlveda. El Partido Republicano lo expulsó del comité y diputados de Chile Vamos anunciaron que lo pasarán a la Comisión de Ética https://t.co/h8pjDlsYDQ pic.twitter.com/4UGDKgUEbq — La Tercera (@latercera) August 31, 2022

Por lo pronto, De la Carrera prefirió no ir al Congreso este miércoles, insistió con la versión de supuesta defensa y acusó al sector opositor de “montaje”.

“Me excusé de ir al Congreso, voy a pedir un permiso porque creo que lo prudente es bajar un cambio y no dar pie para que de nuevo sea provocado”, afirmó el legislador entrevistado en el matinal de Canal 13.

Además, el diputado aseguró que lo ocurrido se trató de “un montaje para generar una situación política”.

