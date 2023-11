Acusan a latino de matar con un extintor a una joven trabajadora de restaurante mexicano

Dino Rojas Moreno es el sospechoso de 26 años acusado de asesinar a Tatum Goodwin, una trabajadora de un restaurante de California que fue encontrado muerto a golpes después de una noche de fiesta en Laguna Beach el 12 de noviembre de 2023.

“El miércoles 15 de noviembre de 2023, los detectives de Laguna Beach, con la ayuda de los departamentos de policía de Newport Beach y Anaheim, arrestaron a Dino Rojas-Moreno, de 26 años, en la ciudad de Laguna Hills por asesinato”, escribió el Departamento de Policía de Laguna Beach en un comunicado de prensa. “La fianza de Rojas-Moreno se fija en $1,000,000. Los detectives determinaron que se trataba de un incidente aislado y que no hay más amenazas para la comunidad”.

Law and Crime dio el nombre completo del sospechoso como Dino Fabrizio Rojas-Moreno.

Una de las hermanas de Goodwin, Lacey Pitino, escribió en Facebook: “Me entristece decir que el sábado por la noche mi hermana Tatum Goodwin fue asesinada en Laguna Beach. Era amada por su familia, amigos y todos los que la conocían. No tengo palabras para explicar lo devastados que estamos mi familia y yo en este momento. Aprecio todo el amor de la comunidad”.

Pitino escribió tras la noticia del arresto:

Esta noche no sólo tuvimos una hermosa vigilia con velas para honrar a mi hermosa hermana. Pero también arrestaron a un sospechoso de su asesinato. Primero quiero decir lo agradecido que estoy por todo el amor y apoyo de mi familia, amigos y comunidad. Fue abrumador ver a todas las personas que tocaron el corazón de Tatum. También estoy agradecido por la rapidez con la que trabajó la policía de LBPD para detener y arrestar a un sospechoso de su homicidio. Una condena por el asesinato de Tatum no la traerá de regreso, pero sí les brindará a ella y a nuestra familia alguna forma de justicia. Con suerte, también evitará que esta tragedia le vuelva a suceder al ser querido de otra persona.

“Este arresto fue el resultado del excelente trabajo policial de nuestro equipo de Investigaciones que trabajó incansablemente con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para hacer justicia a Tatum Goodwin y su familia”, dijo el jefe de policía de Laguna Beach, Jeff Calvert, en el comunicado de prensa.

1. Los fiscales acusan a Dino Rojas-Moreno de matar a golpes a Tatum Goodwin con un extintor y ponerle un saco de arena en la cabeza

En un comunicado de prensa, los fiscales acusaron a Rojas-Moreno de usar un extintor para matar a golpes a Goodwin.

“Un barman de 26 años ha sido acusado de asesinato en circunstancias especiales por matar a golpes a una mujer de 27 años con un extintor y dejar su cuerpo con un saco de arena cubriéndole la cabeza en una obra de construcción cercana”, se lee en el comunicado de prensa. , dice la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Orange.

“Su cuerpo estaba bajo una valla metálica en una obra en construcción y le habían colocado un saco de arena en la cabeza”, añade.

Según un comunicado de prensa anterior del Departamento de Policía de Laguna Beach, el domingo 12 de noviembre, aproximadamente a las 8:20 a. m., un trabajador de la construcción “descubrió a una persona en un lugar apartado cerca de la cuadra 200 de Ocean Avenue. La policía y los bomberos de Laguna Beach acudieron al lugar y encontraron a una mujer adulta fallecida, posiblemente de unos 20 años”.

Los detectives de Laguna Beach “respondieron y encontraron que la escena era sospechosa. Los detectives están investigando el incidente como un homicidio. La División Forense del Condado de Orange completará la identificación positiva de la mujer adulta y la causa de la muerte”, dice el comunicado.

2. Dino Rojas-Moreno, que trabajaba como barman, es acusado de agredir a Tatum Goodwin cerca de su auto estacionado

El comunicado de prensa del fiscal del distrito dice que Rojas-Moreno trabajaba como barman. “No está claro si Goodwin tuvo alguna relación previa con Rojas-Moreno. Rojas-Moreno no se presentó a trabajar el día del asesinato después de afirmar que varios hombres lo habían atacado en Santa Ana”, dice el comunicado de prensa del fiscal del distrito.

Según Law and Crime, “los perfiles de las redes sociales sugirieron que un hombre que usaba una versión abreviada del nombre del sospechoso trabajaba en numerosos bares y restaurantes en todo el condado de Orange”.

“Rojas-Moreno está acusada de acercarse a Goodwin en un estacionamiento cercano alrededor de la 1 a. m. de esa mañana y agredirla cerca de su auto estacionado”, dice el comunicado de prensa del fiscal del distrito. “Rojas-Moreno la arrastró con fuerza hasta la parte trasera del estacionamiento, por un callejón corto y hasta un área apartada detrás de una sala de cine que estaba en construcción. Luego, Rojas-Moreno es acusado de matar a Goodwin a golpes con un extintor. Goodwin fue encontrado varias horas después”.

Kaylee Godwin, hermana de Tatum, escribió en Facebook que, el domingo 12 de noviembre de 2023, “perdí a mi hermana Tatum Goodwin, alguien malvado la sacó de este mundo. Y nunca me sentiré ni estaré bien. Mi mundo está destrozado. Mi familia está destrozada. Estoy de duelo y es muy difícil ver la vida después de esto. Por favor oren por mi familia durante este tiempo”.

Ella compartió un enlace de Paypal para donaciones a un fondo conmemorativo de Goodwin.

El sitio Under Laguna informó que Goodwin “trabajaba en Carmelita’s y fue vista con sus amigos en Hennessey’s y Marine Room esa noche. Al parecer, ella también rompió recientemente con su novio”.

According to that site, “One report said she left Marine Room very late, upset. A downtown resident allegedly heard screaming about 2:00 a.m.”

3. Dino Rojas-Moreno enfrenta la pena de muerte, si es condenado

Debido a que los fiscales lo acusaron de circunstancias especiales, dicen que Rojas-Moreno enfrenta la pena de muerte, si es declarado culpable.

“Dino Rojas-Moreno, de 26 años, de Laguna Hills, ha sido acusado de un delito grave de asesinato, un delito grave por circunstancias especiales de cometer el asesinato en la comisión de un secuestro y un delito grave por el uso personal de un arma. , un extintor de incendios”, dice el comunicado de prensa del fiscal del distrito.

“La pérdida de una vida inocente es una farsa para toda la comunidad”, dijo el fiscal de distrito del condado de Orange, Todd Spitzer. “Es desgarrador que a una mujer joven con todo su futuro por delante le terminaran la vida de una manera tan brutal y luego la descartaran como si su vida no importara. Ella importaba y la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Orange está comprometida a garantizar que se haga justicia”.

Madison Moyer escribió en Facebook: “Mi alma gemela, mi mejor amigo, mi otra mitad, la luz de mi vida, la persona que me trajo la paz cuando no podía encontrarla por mí mismo me fue arrebatada brutal y brutalmente el sábado por la noche”.

Compartió una página de GoFundMe en memoria de Goodwin.

4. El jefe de Tatum Goodwin en un restaurante la describió como una “joven muy trabajadora”

La página de GoFundMe fue creada por el gerente de Goodwin.

“Hola, mi nombre es Marcos Salim Heredia, soy el propietario y operador de Restaurantes Carmelita. He tenido el gran placer de tener a Tatum como nuestro subgerente, amigo y familiar en nuestro negocio durante 4 años”, escribió.

“Tatum era una joven muy trabajadora y siempre mantenía una sonrisa en su rostro. A lo largo de los años, ella había expresado su placer de estar en Laguna y tener su oportunidad con nosotros. Sentimos que realmente teníamos a un miembro de la familia aquí con nosotros. Estoy buscando ayuda para hacer un monumento en la ciudad de Laguna Beach para nuestro equipo y nuestro familiar”.

Heredia continuó:

Todavía estamos incrédulos y no queremos que ella quede olvidada. Estamos intentando recaudar capital para sus servicios conmemorativos y también ayudar a crear un monumento en la ciudad, para que todos en la ciudad nunca se olviden de nuestro dulce amigo Tatum. Por favor ayúdenos a honrar a Tatum, fue encontrada sin vida en Laguna Beach y en este momento nos dicen que se trata de una investigación de homicidio en curso. Haremos todo lo posible para asegurarnos de ayudar a la ciudad de alguna manera para ayudar a la policía con su trabajo e investigaciones. Realmente necesitamos su ayuda para darle a Tatum el homenaje que tanto merece.

Una persona que contribuyó escribió: “Tatum era mi compañero de trabajo y un querido amigo mío. Compartimos muchos momentos de corazón a corazón y pudimos hablar entre nosotros sobre cualquier cosa. Ella era una persona tan hermosa y no se merecía esto. Mi más sentido pésame a todos los amigos y familiares de Tatum”.

5. Tatum Goodwin mostró una vida activa en Instagram y publicó fotografías con su perro y sus amigos

La página de Facebook de Goodwin contenía una foto de una rosa, un sándwich, un niño pescando y poco más.

En Instagram, compartía principalmente fotos con su perro y amigos.

“Domingo de fiesta • con mi bebé Brody 🐾❤😊 #rottie”, escribió sobre una foto con su perro.

