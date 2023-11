Tragedia en Laguna Beach: Investigan el homicidio de una joven de 27 años

Tatum Goodwin era una trabajadora de un restaurante de California de 27 años que fue asesinada después de una noche de fiesta en Laguna Beach el 12 de noviembre de 2023. El sospechoso sigue prófugo y el motivo no está claro.

Una de sus hermanas, Lacey Pitino, escribió en Facebook: “Me entristece decir que el sábado por la noche mi hermana Tatum Goodwin fue asesinada en Laguna Beach. Era amada por su familia, amigos y todos los que la conocían. No tengo palabras para explicar lo devastados que estamos mi familia y yo en este momento. Aprecio todo el amor de la comunidad”.

Según un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Laguna Beach, el domingo 12 de noviembre, aproximadamente a las 8:20 a. m., un trabajador de la construcción “descubrió a una persona en un lugar apartado cerca de la cuadra 200 de Ocean Avenue. La policía y los bomberos de Laguna Beach acudieron al lugar y encontraron a una mujer adulta fallecida, posiblemente de unos 20 años”.

Los detectives de Laguna Beach “respondieron y encontraron que la escena era sospechosa. Los detectives están investigando el incidente como un homicidio. La División Forense del Condado de Orange completará la identificación positiva de la mujer adulta y la causa de la muerte”, dice el comunicado.

Esto es lo que necesita saber:

1. El cuerpo “gravemente golpeado” de Tatum Goodwin fue encontrado detrás de un callejón de un restaurante

Según KTLA, Goodwin, de 27 años, “fue encontrado muerto en un callejón detrás de un antiguo cine y un restaurante”.

Su jefe en un restaurante le dijo a KTLA que el “cuerpo gravemente golpeado de Goodwin fue encontrado en el callejón detrás de su restaurante”.

Sus amigos le dijeron a KTLA que fue a trabajar el sábado y luego a Hennessey’s Tavern. Ella era de San Clemente, California, según el Registro del Condado de Orange.

Hennessey escribió en Instagram:

Tatum no era sólo una invitada para nosotros, era una familia. Queremos agradecer a todos por toda la información y el apoyo brindado. Estamos muy agradecidos por el diligente equipo de LBPD, detectives, laboratorio criminalístico, guardabosques, FBI y departamento de sheriffs de OC. Continúe compartiendo toda la información, las pequeñas cosas pueden ayudar. Este horrible evento nos ha dejado con el corazón roto y esperamos tener pronto justicia para su dulce alma. Gracias nuevamente a todos por su ayuda, su familia y amigos cercanos están inmensamente agradecidos por toda la ayuda. Manténgase a salvo 🫶🏼 Si puede donar al gofundme creado para Tatum que está vinculado en nuestra biografía, cualquier cosa ayuda❤️

“Estamos entristecidos por este acto de violencia sin sentido. Nuestros detectives están trabajando diligentemente para llevar al sospechoso ante la justicia”, dijo el jefe Jeff Calvert.

“Cualquier persona que tenga información sobre este incidente debe llamar al detective de Laguna Beach, Tanner Flagstad, al (949) 497-0369 o por correo electrónico a tflagstad@lagunabeachcity.net”, escribió la policía.

“Aquellos que tengan información también pueden comunicarse con las autoridades de forma anónima a través de Crime Stoppers del Condado de Orange llamando al 1-855-TIP-OCCS o instalando la aplicación móvil ‘P3 Tips’ en Google Play o iOS App Store o utilizando el sitio web http:// occrimestoppers.org.”

2. La hermana de Tatum Goodwin dice que alguien malvado la tomó de este mundo

Kaylee Godwin, hermana de Tatum, escribió en Facebook que, el domingo 12 de noviembre de 2023, “perdí a mi hermana Tatum Goodwin, alguien malvado la sacó de este mundo. Y nunca me sentiré ni estaré bien. Mi mundo está destrozado. Mi familia está destrozada. Estoy de duelo y es muy difícil ver la vida después de esto. Por favor oren por mi familia durante este tiempo”.

Ella compartió un enlace de Paypal para donaciones a un fondo conmemorativo de Goodwin.

“Se insta a cualquier persona que tenga información sobre el incidente a comunicarse con el detective del LBPD. Tanner Flagstad al 949-497-0369 o por correo electrónico a tflagstad@lagunabeachcity.net”, escribió. “Se pueden realizar denuncias anónimas a través de O.C. Crime Stoppers al 855-TIP-OCCS o en línea en O.C. Stoppers contra el crimen”.

El sitio Under Laguna informó que Goodwin “trabajaba en Carmelita’s y fue vista con sus amigos en Hennessey’s y Marine Room esa noche. Al parecer, ella también rompió recientemente con su novio”.

Según ese sitio, “Un informe decía que salió de Marine Room muy tarde, molesta. Un residente del centro supuestamente escuchó gritos alrededor de las 2:00 a.m.”

3. Una amiga de Tatum Goodwin la llamó la “luz de mi vida, la persona que me trajo la paz”

Madison Moyer escribió en Facebook: “Mi alma gemela, mi mejor amigo, mi otra mitad, la luz de mi vida, la persona que me trajo la paz cuando no podía encontrarla por mí mismo me fue arrebatada brutal y brutalmente el sábado por la noche”.

Moyer imploró a la gente que “por favor compartan esto y CUALQUIER PERSONA, ME REFIERO A CUALQUIERA que tenga información sobre este crimen, les ROGICO que se comuniquen conmigo o con la policía. Nunca volveré a ser 100% feliz después de esto, pero quiero que su familia y yo tengamos algún tipo de paz al atrapar a este monstruo. También publicaré un fondo para ayudarme con los costos de su funeral, todas y cada una de las donaciones serán apreciadas”.

Compartió una página de GoFundMe en memoria de Goodwin.

4. El jefe de Tatum Goodwin en un restaurante local la describió como una “joven muy trabajadora” que “siempre tenía una sonrisa en su rostro”

La página de GoFundMe fue creada por el gerente de Goodwin.

“Hola, mi nombre es Marcos Salim Heredia, soy el dueño y operador de Restaurantes Carmelita. He tenido el gran placer de tener a Tatum como nuestro subgerente, amigo y familiar en nuestro negocio durante 4 años”, escribió.

“Tatum era una joven muy trabajadora y siempre mantenía una sonrisa en su rostro. A lo largo de los años, ella había expresado su placer de estar en Laguna y tener su oportunidad con nosotros. Sentimos que realmente teníamos a un miembro de la familia aquí con nosotros. Estoy buscando ayuda para hacer un monumento en la ciudad de Laguna Beach para nuestro equipo y nuestro familiar”.

Heredia continuó:

Todavía estamos incrédulos y no queremos que ella quede olvidada. Estamos intentando recaudar capital para sus servicios conmemorativos y también ayudar a crear un monumento en la ciudad, para que todos en la ciudad nunca se olviden de nuestro dulce amigo Tatum. Por favor ayúdenos a honrar a Tatum, fue encontrada sin vida en Laguna Beach y en este momento nos dicen que se trata de una investigación de homicidio en curso. Haremos todo lo posible para asegurarnos de ayudar a la ciudad de alguna manera para ayudar a la policía con su trabajo e investigaciones. Realmente necesitamos su ayuda para darle a Tatum el homenaje que tanto merece.

Una persona que contribuyó escribió: “Tatum era mi compañero de trabajo y un querido amigo mío. Compartimos muchos momentos de corazón a corazón y pudimos hablar entre nosotros sobre cualquier cosa. Ella era una persona tan hermosa y no se merecía esto. Mi más sentido pésame a todos los amigos y familiares de Tatum”.

5. Tatum Goodwin mostró una vida activa en Instagram y publicó fotografías con su perro y sus amigos

La página de Facebook de Goodwin contenía una foto de una rosa, un sándwich, un niño pescando y poco más.

En Instagram, compartía principalmente fotos con su perro y amigos.

“Domingo de fiesta • con mi bebé Brody 🐾❤😊 #rottie”, escribió sobre una foto con su perro.

