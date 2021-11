¿Cuánto dinero tiene Joe Exotic, el especialista en tigres acusado de conspirar por asesinato?

Ahora que se estrenó Tiger King 2, los espectadores se pueden preguntar cuánto dinero tiene Joe “Exotic” Maldonado-Passage hoy.

Netflix lanzó la secuela del fenómeno Tiger King el 16 de noviembre de 2021, con la esperanza de encontrar el mismo éxito viral que tuvo el primer documental.

La actualización sobre Joe Exotic y Carole Baskin y sus zoológicos están cubiertos en la serie documental de cinco episodios y sí, Joe todavía está en prisión a pesar de las esperanzas de que el ex presidente Donald Trump lo perdonara antes del final de su presidencia. Eso no terminó sucediendo y Joe quedó fuera de la lista de indultos de Trump en enero de 2021, según informó Associated Press.

Joe está cumpliendo una sentencia de 22 años en el Federal Medical Center en Fort Worth, TX por “dos cargos de contratar a alguien para asesinar, ocho cargos de falsificación de registros de vida silvestre y por lo tanto violar la Ley Lacey, y nueve cargos de violar la Ley de Especies en Peligro de Extinción”, según Decider.

A continuación, encontrará todo lo que necesita saber sobre cuánto dinero tiene Joe Exotic en la actualidad:

En el punto más alto de la carrera de Joe Exotic, tuvo entre $ 10 y $ 15 millones

En un momento dado, Joe Exotic tuvo mucho dinero. Yahoo! News informó que su patrimonio neto alcanzó un punto alto que iba de los $ 10 a los $ 15 millones. Joe fue el propietario durante mucho tiempo del parque de animales exóticos Greater Wynnewood, que recaudó dinero con tarifas de admisión, mercadería y concesiones e incluso tuvo un espectáculo itinerante.

Joe cobraba $ 25 por sostener un tigre bebé y $ 25 más por una foto en la gira itinerante. Afirmó haber ganado $ 23,697 en cinco días, según la revista New York Magazine.

Además, InTouch Weekly informó que Joe heredó alrededor de 250.000 dólares y también recibió 140.000 dólares de una demanda derivada de la muerte de su hermano en 1997. El medio también informó la venta de cachorros de tigre a $ 2,000 cada uno.

Todo eso ha cambiado ahora que Joe está en prisión.

El patrimonio neto de Joe Exotic en 2021 “parece ser inferior a cero” mientras suplica que no quiere morir en la cárcel

Joe ya no es un hombre rico.

Según Cosmopolitan, el patrimonio neto de Joe hoy “parece ser menor que cero”.

Una gran parte del dinero de Joe se gastó en la lucha contra las muchas demandas de Carole. Joe dijo que ella “ya nos costó casi tres cuartos de millón de dólares en abogados”, según la revista New York Magazine. Perdió $ 1 millón adicional cuando se vio obligado a pagar a Big Cat Rescue en 2013, según The Daily Beast.

Joe se declaró en bancarrota y eventualmente lo perdería todo, incluido su zoológico ante Carole, según Cosmopolitan.

Luego Joe fue encarcelado en 2019 y su capacidad para generar ingresos se detuvo en seco. Vendió ropa interior con su cara en la entrepierna y, según los informes, ganó 20.000 dólares mientras estaba tras las rejas, según TMZ.

Sin embargo, Cosmopolitan informó que Joe todavía posee $ 1 millón guardado.

Joe recurrió a Instagram para pedir ayuda a sus fans el 1 de octubre de 2021, escribiendo “mi vida no podría empeorar más”. Dice que hay pruebas para demostrar su inocencia y pidió a los fans que escribieran cartas para apoyar su causa.

“Ustedes son el Ejército por la Justicia en mi caso”, escribió. “Y necesito que te levantes y seas mi voz. Una vez que vea la evidencia, se sorprenderá tanto como mis abogados al ver finalmente la verdad. 8 personas ya han muerto aquí en la cárcel. Erik murió a los 53 años. Por favor, no me dejes morir aquí”.