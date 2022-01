Balean 22 veces a joven de 15 años que paseaba a su perro en Texas: Diamond Álvarez

Diamond Álvarez era una niña de Houston de 15 años que fue asesinada a tiros mientras paseaba al perro de su familia el día 11 de enero de 2022 en Park Manor Street, dice la policía. Ningún sospechoso ha sido arrestado. Los testigos informaron haber escuchado múltiples disparos y chirridos de llantas, según el Departamento de Policía de Houston. La policía dijo que la familia de Diamond se preocupó cuando su perro regresó a casa sin ella y cuando fueron a buscarla la encontraron muerta en un campo cerca de un parque.

“La policía de Houston está investigando el tiroteo fatal de una joven que ocurrió en 5100 Markwood Lane alrededor de las 9:30 p.m.”, dijo la policía en un comunicado. Su familia identificó a Diamond como la víctima el 12 de enero, la mañana siguiente al tiroteo. “Los oficiales respondieron a un informe de un tiroteo en la dirección anterior y, al llegar, encontraron a la víctima tendida en el borde de un campo vacío con múltiples heridas de bala. Los paramédicos del Departamento de Bomberos de Houston que respondieron declararon que la mujer había fallecido en la escena”.

La policía dice que Diamond Álvarez recibió 22 disparos





El teniente de la policía de Houston, Larry Crowson, dijo a los periodistas en el lugar que los oficiales de la Patrulla del Suroeste fueron enviados a un informe de un tiroteo alrededor de las 9:30 p.m. “La gente en el área escuchó numerosos disparos. Un miembro de la familia en una de las casas sabía que su hija de 16 años estaba paseando al perro en el vecindario”, dijo Crowson. “Dieron la vuelta a la esquina y desafortunadamente la encontraron al costado de la carretera al lado de un parque comunitario y ella falleció en la escena”.

Crowson agregó: “La única información que tenemos en este momento es que podría haber habido un vehículo oscuro que huyó hacia el norte en Markwood”. Dijo que los investigadores de homicidios estarían en la escena hablando con testigos y buscando videos de vigilancia en el área. Dijo que el departamento de policía publicará información adicional cuando esté disponible.

Friends of 15 year old Diamond Alvarez bring stuffed animals to the spot where their friend was gunned down while walking her dog overnight #abc13 pic.twitter.com/0ZRq5Rvh4L — Jeff Ehling (@JeffEhlingABC13) January 12, 2022

Según la policía y la familia de Diamond, la niña recibió 22 disparos, y algunos de los disparos la alcanzaron en la espalda. La policía agregó: “En este momento no se conocen motivos ni sospechosos. Cualquier persona que tenga información sobre este caso debe comunicarse con la División de Homicidios de HPD al 713-308-3600 o Crime Stoppers al 713-222-TIPS”. Los investigadores dijeron que estaban buscando para ver si había algún video de vigilancia del área disponible que mostrara un vehículo o sospechosos posiblemente involucrados en el tiroteo.

Diamond era una estudiante de segundo año con honores en Madison High School y esperaba ir a la escuela de cosmetología después de graduarse, dice su familia

La familia de Diamond le dijo a Fox 26 Houston que ella era una estudiante de segundo año con honores en Madison High School. Obtuvo sobresalientes y jugó voleibol y baloncesto y esperaba ir a la escuela de cosmetología después de graduarse, informa la estación de noticias. La familia dijo a los periodistas que su perro regresó a la casa sin ella y que su madre y su padrastro lo encontraron en el patio. Se preocuparon y fueron a buscar a Diamond, informa la estación de noticias.

“Mi hijo la encontró. Intenté resucitación cardiopulmonar y no pude traerla de vuelta. Intenté tanto mantenerla con vida. No pude”, dijo la madre de Diamond, Anna Machado, a Fox 26. Machado le dijo a la estación de noticias que su hija había tenido una discusión con un exnovio y que él le había enviado un mensaje de texto para encontrarse con él cerca de donde la encontraron muerta. La policía no ha confirmado si están investigando al exnovio.

Her parents say Diamonds dream was to be a cosmetologist — she was always happy (video below is her dancing with her mom). The family is both devastated and angry — they say whoever killed their daughter is a coward, and needs to come forward. @KHOU pic.twitter.com/hSwoIfWD5h — Michelle Choi (@MichelleKHOU) January 12, 2022

“Quienes hayan disparado a esta chica 22 veces por la espalda, son unos cobardes”, dijo a Click2Houston Tito Moczygemba, el padrastro de Diamond. Le dijo a la estación de noticias que Diamond pasea a su perro, Peanut, en el vecindario todos los días.

En un tiroteo no relacionado pocas horas antes de que Diamond muriera, un niño de 16 años recibió un disparo y resultó herido en el lado oeste de la ciudad, dijo el Departamento de Policía de Houston en Twitter. La policía tuiteó alrededor de las 7:15 p.m.: “Los oficiales de Westside están en la escena de un tiroteo en 2800 Shadowbriar. Se espera que sobreviva un joven de 16 años baleado en la pierna. Otros dos adolescentes varones detenidos pendientes de investigación”.

