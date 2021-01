Las mejores frases célebres de Martin Luther King Jr.

Martin Luther King Jr., gran orador y pastor bautista, ganador del premio Nobel de Paz en 1964, fue un hombre influyente dentro de la historia de la humanidad por haber sido un activista pacífico que luchó en defensa de los derechos civiles de la población negra de los Estados Unidos.

Hoy después de 53 años de su fatídica muerte el 4 de abril de 1968 a manos del francotirador James Earl Ray mientras el saludaba a sus seguidores desde el balcón del motel Lorraine, en Memphis, Tennessee, lo recordamos para evocar algunas de sus frases más célebres e inspiradoras que van más allá de la tan conocida: “Tengo un sueño”.

Aquí una serie de las más bellas citas de Martín Luther King:

• “Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia y la estupidez consciente”. (De “La fuerza del amor”, 1963).

• “Un disturbio es el lenguaje de los no escuchados”. (Discurso en Birmingham, Alabama, 31 de diciembre de 1963).

• “La discriminación es un perro infernal que ladra a los negros en todos los momentos de su vida para recordarles que la mentira sobre su inferioridad es aceptada como verdad en la sociedad que los domina”. (Discurso ante la Conferencia de Líderes Cristianos del Sur, 16 de agosto de 1967).

• “Tu verdad aumentará en la medida que sepas escuchar la verdad de los otros”.

• “Lo preocupante no es la perversidad de los malvados sino la indiferencia de los buenos”.

• “Si el hombre no ha descubierto nada por lo que morir, no es digno de vivir”.

• “Lo que se obtiene con violencia, solamente se puede mantener con violencia”.

• “La libertad nunca es voluntariamente otorgada por el opresor; debe ser exigida por el que está siendo oprimido”.

• “Busco el día en el que la gente no sea juzgada por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter”.

• “Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Pero hagas lo que hagas, siempre sigue hacia adelante”.

• “No soy negro, soy hombre”.

• “Cualquiera que sea el trabajo de tu vida, hazlo bien. Un hombre debe hacer su trabajo tan bien que los vivos, los muertos y los no nacidos no podrían hacerlo mejor”.

• “Al final no recordaremos las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de los amigos”.

• “Llega un momento en que uno debe tomar una posición que no es segura, ni política, ni popular. Pero uno debe tomarla porque es la correcta”.

• “Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces: pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos”.

• “Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda”.

• “Inteligencia más carácter. Esa es la meta de la verdadera educación”.

• “La sumisión y la tolerancia no es el camino moral, pero sí con frecuencia el más cómoda”.

• “Si un hombre es llamado a ser barrendero, debería barrer las calles incluso como Miguel Ángel pintaba, o como Beethoven componía música o como Shakespeare escribía poesía. Debería barrer las calles tan bien que todos los ejércitos del cielo y la tierra puedan detenerse y decir: aquí vivió un gran barrendero que hizo bien su trabajo”.

• “Tengo tres perros peligrosos: la ingratitud, la soberbia y la envidia. Cuando muerden dejan una herida profunda”.

• “El lugar más caliente del infierno está reservado para aquellos que permanecen neutrales en tiempos de gran conflicto moral”.

• “Nadie se nos montará encima si no doblamos la espalda”.

• “La ley y el orden existen por el propósito de establecer la justicia y cuando fracasan en este propósito se convierten en las presas que bloquean el flujo del progreso social”.

• “Da tu primer paso ahora. No es necesario que veas el camino completo. Solo da el primer paso. El resto irá apareciendo a medida que camines”.

• “Para tener enemigos no hace falta declarar una guerra; solo basta decir lo que se piensa”.

• “La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. Estamos atrapados en una red ineludible de mutualidad, atados en una única prenda del destino. Lo que afecta a uno directamente, afecta a todos indirectamente”

• “Mientras haya pobreza en este mundo, ningún hombre puede ser totalmente rico, incluso si tiene un billón de dólares”.

• “La humanidad debe poner fin a la guerra o la guerra pondrá fin a la humanidad”.

• “Una nación que gasta más dinero en armamento militar que en programas sociales se acerca a la muerte espiritual.”

• “Nuestra generación no se arrepentirá de las obras y de las palabras de las malas personas sino del silencio de las buenas personas”.

• “Si la vida es el precio que debo pagar para que mis hermanos y hermanas sean libres de una permanente muerte del espíritu, entonces nada puede inspirarme más”.

• “Sólo quiero hacer la voluntad de Dios. Él me permitió subir a la montaña y mirar más allá y he visto la tierra prometida. Yo no puedo ir allí contigo, pero quiero que sepas que nuestro pueblo llegará a la tierra prometida”.

• “Nunca, nunca tengas miedo de hacer lo correcto, especialmente si el bienestar de una persona o animal está en juego. Los castigos de la sociedad son pequeños en comparación con las heridas que infligimos a nuestra alma cuando miramos para otro lado”.

• “El negro vive en una isla solitaria de pobreza, en medio de un inmenso océano de prosperidad material”.

• “Devolver odio por odio multiplica el odio, añade una oscuridad más profunda a una noche ya desprovista de estrellas”.

• “La gente fracasa en llevarse bien porque se temen; se temen porque no se conocen; no se conocen porque no se han comunicado”.

• “La esperanza de un mundo seguro y habitable recae en disciplinados inconformistas que se dedican a la justicia, la paz y la fraternidad”.

• “A pesar de nuestros esfuerzos, no hemos tenido victorias que sacudan la tierra, pero tampoco hemos sido derrotados”.

• La primera pregunta que hizo el sacerdote y el levita fue: “Si me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué va a pasarme a mí?” Pero el buen samaritano invirtió la pregunta: “Si no me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué pasará con él?”

LEER MÁS: ¿Qué se conmemora el día de Martin Luther King Jr.?