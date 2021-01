¿Qué se conmemora el día de Martin Luther King Jr.?

Cada año, el tercer lunes del mes de enero, los Estados Unidos de América celebra el día de Martin Luther King, una fecha festiva en conmemoración del natalicio de uno de los principales líderes y activistas -no violentos- que luchó por el establecimiento de los derechos civiles en defensa de los derechos humanos de los ciudadanos afroamericanos víctimas de segregación racial.

Para este año, el día de Martin Luther King Jr. es el 18 de enero de 2021

¿Quién fue este hombre’

Martin Luther King Jr. fue un hombre de raza negra, hijo de Martin Luther King Sr., un prominente predicador y líder de los derechos civiles, y de Alberta King, una exmaestra de escuela. Martin Jr., desde muy joven defendió las causas y derechos de la población civil de color, quienes eran víctimas de actos de violencia y de segregación por ser “negros”. Dijo que por primera vez había adquirido conciencia del racismo a la edad de 6 años, cuando el padre de un amigo blanco no le permitía a su hijo jugar con él.

Este líder se destacó a mediados de la década de 1950 cuando siendo un joven predicador, dirigió la exitosa campaña para desagregar los autobuses públicos en Montgomery, Alabama, una lucha que terminó por obligar a la ciudad a poner fin a su práctica del segregamiento a pasajeros de raza negra. Además, organizó protestas durante los años 50 y 60 contra la segregación en el Sur, en la lucha por la igualdad de los negros y el derecho al voto.

Por liderar toda una serie de protestas en defensa de la población afroamericana, se convirtió en un peligro para los ciudadanos estadounidenses de piel blanco, por lo que se vio muchas veces asediado e intimidado por estos, una amenaza que no le impidió seguir adelante con sus objetivos de poder lograr muchas transformaciones para que los derechos de los afroamericanos fueran aceptados.

Dentro de los logros obtenidos por este líder pacifista se encuentran:

• A los 15 años de edad ingresó a la Universidad Morehouse College, graduándose en sociología, posteriormente realizó sus estudios de postgrado en teología.

• Fue el primer afroamericano en ser considerado ‘Man of the Year’ por la prestigiosa revista Time, en el año de 1963.

•’I have a dream’. “Tengo un sueño, que mis cuatro pequeños hijos vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel sino por el contenido de su carácter”. El discurso más famoso de King, que pronunció el 28 de agosto de 1963 ante 250.000 personas. Una oratoria improvisada que dio desde las escalinatas del monumento Lincoln en Washington y que mostró el reclamo hacia la igualdad de los derechos civiles para gran parte de los estadounidenses, con el suceso de la guerra de Vietnam y el margen de pobreza.

• En 1971 obtuvo un premio Grammy póstumo al mejor álbum hablado, esto de acuerdo con su memorable discurso “Why I Oppose the War in Vietnam”.

• Su movimiento por los derechos civiles llegó a un momento máximo en 1964, cuando el presidente Lyndon Johnson firmó la Ley de derechos civiles que prohíbe la segregación racial en lugares públicos y King a sus 35 años fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por su postura de resistencia no violenta a la discriminación racial en Estados Unidos.

Origen del día de Martín Luther King

En el año de 1968, King fue asesinado de un disparo, mientras estaba en la ciudad de Memphis, Estados Unidos, en donde se tenía prevista su participación en una huelga organizada por un movimiento afroamericano, así como también la intervención en un mitin en solidaridad por la lucha de tres meses por el reconocimiento sindical para 1.300 trabajadores municipales de la limpieza.

De hecho, él se alojaba en el Motel Lorraine, y justo después de las 6:00 p.m., él y un par de amigos entre ellos el reverendo Jesse Jackson salieron al balcón para conversar con algunas personas en el estacionamiento de abajo. El ambiente era totalmente relajado y amigable. Estaba con un amigo músico que había compuesto una versión de ‘Precious Lord, Take Me by Thy Hand’. King le pidió que la tocara en el mitin: “Realmente quiero que lo toques esta noche”, le comentó.

Luego, sonó un disparo y King se desplomó, Martin Luther King fue abatido de un tiro en la cabeza por un francotirador mientras saludaba a sus seguidores desde el balcón del motel. La sangre brotaba abundantemente por su mandíbula y cuello, pero la ambulancia tardó 15 minutos en llegar y King se desangró rápidamente. Fue trasladado al Hospital de San José, y media hora más tarde se dio a conocer la noticia de su fallecimiento. Tenía 39 años.

Cuatro días después de su asesinato, el congresista demócrata por Michigan, John Conyers, fue el primero en llevar la iniciativa para introducir en la legislación de EE.UU. esta conmemoración, pero la propuesta no fue de gran acogida pese a que llevaba el respaldo de más de seis millones de personas firmantes.

Asi, cada año, al iniciarse las sesiones del congreso, Conyers y el congresista Shirley Chisholm, demócrata por Nueva York enviaban la propuesta, pero no tenían éxito en su aprobación.

Finalmente, luego de que en 1982 y 1983 las marchas por los derechos civiles en Washington constituyeran una presión pública significativa, en 1983 el presidente de ese entonces Ronald Regan por fin se dio a la promulgación de un día festivo en honor al activista afroamericano.

La elección de la fecha se debe a que Luther King nació el 15 de enero, pero se decidió conmemorar cada tercer lunes de enero para que la celebración no estuviera tan cerca de las festividades navideñas.

En este día, además de recordar el nacimiento del líder, también es un día emblemático de conmemorar su trayectoria política, sus logros y su vida. Es un día especial en que todos los ciudadanos negros recuerdan como de una manera no violenta Martín Luther King encontró una salida para llevar a la población afroamericana de los Estados Unidos en verdaderos hombres libres.

