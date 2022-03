Día Internacional de la Mujer 2022: ¿Cuál es su significado?

Como es costumbre cada año, el Día de la Mujer se celebra internacionalmente el día 8 de marzo, y en este 2022 la fecha se celebrara este martes.

Con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se hace un llamado a la sensibilización de personas, gobiernos y Estados, sobre la importancia de la mujer en la sociedad, del rol que desempeña en la misma, y que, por ende, exige de estos el respeto a todos sus derechos.

¿Qué significado tiene este día para la sociedad?

Hablar del 8 de marzo significa hablar del reconocimiento de las mujeres como sujeto político, con agencia y liderazgo en la construcción de sociedades democráticas y en detrimento de su histórica cosificación en la cultura patriarcal. Así lo publicó Un Periódico.

De acuerdo con OCAC, originalmente, esta fecha conmemora el Día de la Mujer Trabajadora en recuerdo a las numerosas luchas de las obreras por conseguir mejores condiciones laborales a principios del siglo XX.

Indica que recién en 1977 la Organización de las Naciones Unidas – ONU adoptó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, pero que, sin embargo, esta fecha no recuerda un hecho en particular, sino varios.

➡ La muerte de 140 mujeres trabajadoras en una fábrica en Nueva York

➡ Las protestas de las obreras por mejores condiciones laborales y las manifestaciones de las sufragistas

Como vemos, el Día de la Mujer está lejos de ser una fecha para “celebrar”, sino que se conmemoran acontecimientos tristes e importantes en la lucha por la igualdad de derechos. Tampoco debería tomarse livianamente para “felicitar” a una persona por tener la casualidad de haber nacido mujer, sino más bien para reflexionar sobre por qué el azar de tener dos cromosomas X hace que tengamos menos derechos en todas las esferas de la sociedad.

Una historia dolorosa detrás de un movimiento

De acuerdo con ngenespanol.com, la necesidad de conmemorar un Día Internacional de la Mujer nace al final del siglo XIX, después de la Revolución Industrial. Este fue un periodo histórico que transformó la economía y el modo de trabajo desde finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Sin embargo, uno de los problemas más grandes era que muchas mujeres eran explotadas y ninguna ley las protegía.

Dice que el 8 de marzo de 1857, las mujeres que trabajaban en la industria textil, que eran llamadas “garment workers” en inglés, en Nueva York, organizaron una huelga. Ellas peleaban para que hubiera salarios más justos y condiciones laborales más humanas. Sin embargo, al momento de alzar la voz, los agentes de la policía las detuvieron. Dos años más tarde, las manifestantes crearon su primer sindicato para pelear por sus derechos.

51 años después, el 8 de marzo de 1908, 15,000 mujeres vuelven a tomar las calles de Nueva York para exigir un aumento de sueldo, menos horas de trabajo, derecho al voto y prohibir el trabajo infantil. El eslogan que utilizaron fue «Pan y Rosas». Ya que, el pan representaba la seguridad económica, y las rosas, una mejor calidad de vida.

El día 28 de febrero de 1909 se celebró en todo el territorio de Estados Unidos el Día Nacional de la Mujer. La fecha elegida fue el último domingo de febrero.

Ya en el año 1911, según narra infoactualidad.ucm, de nuevo en Nueva York, se produjo un gran incendio en la fábrica textil Triangle Shirtwaist, en la que trabajaban centenares de mujeres. La mayoría de ellas, quedaron atrapadas dentro de la fábrica, en el epicentro del incendio, porque los propietarios habían sellado las salidas para evitar los robos por parte de las trabajadoras. Esa madrugada, más de cien mujeres murieron quemadas. Otras, del impacto al precipitarse por las ventanas de la fábrica al tratar de escapar del fuego. La tragedia, provocó el nacimiento del Sindicato Internacional de Mujeres Trabajadoras Textiles.

Señala el medio que las telas con las que trabajaban las mujeres en esa fábrica eran moradas y, con el incendio, una gran masa de humo morado cubrió la ciudad. La leyenda que rodea el suceso sostiene que es ese el motivo por el que el movimiento feminista está ligado al color morado.

Además, estable todos esos sucesos, como parte de la larga lista de “primeros pasos” en la creación y concepción del llamado movimiento feminista. Sin embargo, dice que más de cien años después, no existe un hecho —de todos los anteriores— que se considere el inicio y explicación de que el 8 de marzo sea la fecha elegida para dicha reivindicación. Y afirma que se entiende que, en este caso, ha sido una suma de factores, hechos y reivindicaciones los que han provocado que hoy— años más tarde— la fecha siga marcando los calendarios de la mayoría de los países del globo.





Las primeras manifestaciones en Europa

Los países europeos de Alemania, Austria, Suiza y Dinamarca fueron las primeras naciones que tuvieron una celebración masiva al movimiento femenino del 8 de Marzo. Millones de mujeres se lanzaron a las calles en 1911, para exigir su derecho al voto, a optar por oportunidades laborales en cargos públicos en iguales condiciones que los hombres, y a recibir formación profesional.

Según publico Info Actualidad, en el año 1912, se sumaron Francia, Países Bajos y Suecia. En 1913 incluso Rusia, y en el año 1914, la peculiaridad de la situación política, provocó que el 8 de marzo se celebrase como un acto de reivindicación pacifista, contra la guerra que amenazaba a Europa.

No obstante, estableció el medio que no fue sino hasta 1976 que el país ibérico de España se unió a la celebración, indicando que finalmente en 1977, fue que la ONU proclamó el 8 de marzo como el Día para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.

Lo que para muchas mujeres significa el 8M

“Para mí el 8 de marzo significa un día de reflexión compartida, una jornada de denuncia y concienciación, solidaridad y participación ciudadana. Una fecha reivindicativa, triste, aunque también emotiva al ver que miles de personas desconocidas son capaces de utilizar su ingenio y arte en diferentes formatos, tanto de forma organizada como individual, con un mismo fin: poner de manifiesto las situaciones de discriminación, machismo y desigualdad vividos por las mujeres en el día a día para con el objetivo de promover los Derechos Humanos”. Leire Ibarra Sainz (Euskadi).

“El 8 de marzo es para mí un momento de rendir tributo a todas las mujeres que han luchado durante años para lograr los derechos que tenemos hoy en día. Hemos conseguido votar, recibir educación igual a la de los hombres, llegar a puestos de poder y que existan leyes que prohíben la discriminación por razón de género, pero el camino hacia la igualdad es aún largo. El 8 de marzo es un día de sororidad, un día para reivindicar y exigir que hacen falta cambios legislativos, educativos e ideológicos. Pero, sobre todo, es un momento para parar, reflexionar sobre nuestras propias prácticas y comportamientos, y recordar que aún seguimos viviendo en un mundo desigual”. Alba Vázquez (Catalunya)

“Este día, el 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer, que reconoce la lucha de la mujer por hacer valorar su trabajo ante la sociedad y la lucha que tiene por ser considerada de la misma forma que el género masculino, además de hacer presente el desarrollo íntegro como persona. En la antigüedad, el género femenino, era minusvalorado por la sociedad. Se tenían que dedicar a las tareas domésticas, a cuidar a la familia, etc. Sin embargo, el género masculino, era mejor considerado, ya que era éste quien se encargaba del trabajo, considerándolo como un hombre de negocios. Este día, para las mujeres, creo que supone una continua lucha para conseguir erradicar la violencia de género, al mismo tiempo que se lucha por conseguir una erradicación y eliminación de los estereotipos y prejuicios creados a causa de la diferencia de género. No sólo se lucha por conseguir la igualdad en el trato por igual de los hombres y las mujeres, sino también se lucha por tener unas condiciones laborales equitativas a los hombres, teniendo unas condiciones laborales más justas y humanas”. Camino Pérez Mansilla (Castilla y León)

“Para mí el 8M es un día para recordar el papel de las mujeres en la sociedad. Desde sus comienzos luchando por unos derechos básicos, hasta el día de hoy que seguimos haciéndolo. El 8M es la manera de reivindicar todos los logros que hemos conseguido y seguir visibilizando los problemas que continúan obstaculizando la igualdad de la mujer frente al hombre en todos los ámbitos. El 8M es feminismo, el 8M es igualdad”. Khadysha Kane (Galicia)

