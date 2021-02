Día de la Virgen de la Candelaria 2021: Oraciones para compartir

Hoy, 2 de febrero, se celebra el Día de la Virgen de la Candelaria, una festividad muy importante para toda la comunidad católica a nivel mundial, por lo que generalmente se acostumbra a elevar oraciones en honor a su aparición en Tenerife en el siglo XV.

Según la tradición católica, la Virgen de la Candelaria se le apareció en 1392 a dos aborígenes “guanches” que pastoreaban su rebaño en Tenerife.

La etimología de la Virgen de la Candelaria deriva de “candelero o candela que se refiere a la luz: La luz Santa que guía hacia el buen camino y la redención y aviva la fe en Dios”.

El Comité para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró la festividad del Día de la Virgen de la Candelaria como Patrimonio Cultural Inmaterial en el mes de noviembre de 2014.

En la actualidad, el Día de la Virgen de la Candelaria se celebra anualmente en países como España, Venezuela, México, Estados Unidos y Colombia.

A continuación te presentamos las mejores oraciones para compartir en este día:

Déjanos contemplar tus virtudes

“Querida Virgen de la Candelaria: nos reunimos junto a ti. Traemos nuestra devoción y nuestro cariño. Acéptalo, Madre nuestra. Déjanos contemplar tus virtudes y enséñanos a imitarlas. Que nos parezcamos a ti cada día más, para agradar al Señor como tú lo hiciste y vivamos así, en paz y alegría y lleguemos luego a compartir contigo la dicha eterna de la gloria. Amén”.

Te suplicamos

“Oh Virgen Santísima de la Candelaria: te suplicamos que nos alcances de tu hijo amado Nuestro Señor Jesucristo la gracia de imitar tus virtudes, cumplir los mandamientos y tener horror al pecado mortal. Así un día gozaremos eternamente contigo en el cielo. Así sea. Amén”.

Por tu obediencia

“Virgen Inmaculada de la Candelaria; por tu obediencia al Padre, conscientes de nuestra soberbia y orgullo, te suplicamos nos ayudes a aceptar la voluntad de Dios, para que toda nuestra vida no sea otra cosa que un renovado sí al querer del Padre Eterno. Amén”.

Te rogamos

“Oh Virgen Santísima de la Candelaria: Más que todas las criaturas bienaventuradas te rogamos que hoy tu alma esté con nosotros, líbranos, Señora, de todos los peligros, aléjanos de enemigos, enfermedades y todo mal, y danos tu ayuda para salir de esta difícil situación que nos acongoja el ánimo y nos hace sufrir, te suplicamos nos alcances de tu Hijo amado. Amén”.

Acudimos a ti

“Oh, Virgen de la Candelaria, te damos gracias, Madre y Señora nuestra, conscientes de nuestras debilidades acudimos a ti, somos tus hijos y nos ponemos en tus manos, haz que con tu poderosa intercesión sea concedido lo que solicitamos, y no nos dejes sin tu amparo y maternal cuidado para que nos eduques y logres hacer de nosotros verdaderos hijos de Dios. Amén”.

Quiero pedirte que me ilumines

“Alabada Virgen de la Candelaria, quiero pedirte que me ilumines para que el amor llegue a mi vida. Aparta los malos sentimientos que afligen mi corazón. No permitas que la soledad y la desesperanza continúen generando sufrimiento en mi interior. Apiádate de mí y no me abandones, porque tú me das la claridad necesaria para vencer a las tinieblas. Tú me das esperanza cuando todo se encuentra oscuro y desierto. Santa María, madre de Dios, confío en que me llevarás por el sendero del amor y la dicha. Recuerda que a pesar de las dificultades jamás perderé la fe en ti. Amén”.

Sigue a AhoraMismo en Instagram