Destiny Jackson: mujer de Las Vegas fue hallada muerta en el desierto de Nevada

Destiny Jackson era una mujer de Las Vegas que fue encontrada muerta en un desierto en las afueras de la ciudad de Nevada luego de reportarse su desaparición en septiembre de 2021. La policía está investigando su muerte y aún no han hecho ningún arresto. Las autoridades aún no hay informado cómo se produjo la muerta de la mujer de 24 años, pero la policía metropolitana de Las Vegas dijo que está investigando su desaparición y muerte como si fuese un homicidio.

Jackson fue encontrada el 12 de septiembre de 2021, según informó KLAS. La estación de noticias reporta que su cuerpo fue hallado en el desierto al sur de Las Vegas. Fue encontrada por un senderista en la comunidad de Sloan del Condado de Clark, reportó KLAS. Su identidad fue confirmada por sus huellas digitales, informó la oficina del médico forense del Condado de Clark.

Jackson fue declarada como desaparecida luego de que no fuera a recoger a su novio como habían acordado





Jackson fue vista por última vez el jueves 9 de septiembre de 2021 e hizo su última publicación en Instagram la mañana siguiente, según informó KLAS. Se suponía que debía recoger a su novio el viernes 10 de septiembre de 2021 pero no apareció, reporta la estación de noticias. También informaron que le envió un texto a una amiga alrededor de la 1:30 p.m. coordinando para salir el sábado ya que ninguna tenía ganas de salir el viernes a la noche. Nadie supo de ella después de eso. Su familia la declaró como desaparecida más tarde.

Su prima, Gladys Toleafoa, le dijo a KVVU, “no era propio de ella no avisarle a su novio, tampoco que no le avisara a su madre que estaba bien ni que su teléfono estuviese apagado. Por eso de inmediato supimos que algo andaba mal,” dijo Toleafoa.

Una amiga de Jackson, Deanae Smith, escribió en Facebook el 11 de septiembre antes de que encontrasen a Jackson sin vida, “Hola a todos, estoy extremadamente preocupada por mi mejor amiga Destiny N. Jackson. No tenemos forma de localizarla y su teléfono está muerto. La último que supimos de ella fue entre las 12:15 y las 3 a.m. cuando se dirigía a la franja de Las Vegas. Manejaba su BMW 328i de cuatro puertas plateado.” Su familia ha dicho en Facebook que el auto no ha sido encontrado por los investigadores.

Smith agregó, “la última comunicación la tuvo con una amiga a la que texteó a las 12:11 a.m., luego de dejar a su novio en un estudio local. Su teléfono seguía encendido a las 3 a.m. cuando esa misma amiga le escribió, pero no obtuvo respuesta de Destiny. Más tarde en la mañana descubrimos que su teléfono estaba muerto porque muchas llamadas y mensajes no obtenían respuesta.”

Jackson era originaria de California y su familia dice que ella estaba “llena de vida”, y era dulce, encantadora y hermosa

Jackson era originaria de Gardena, California, cerca de Los Ángeles, y vivía en Las Vegas. Toleafoa le dijo a KLAS, “Destiny era joven y súper llena de vida. No tenía temores.” Describió a Jackson como “hermosa, dulce y encantadora,” y agregó, “No se merecía esto. Nadie se merecía esto.”

Toleafoa le dijo a KVVU, “Era simplemente la niña más dulce. No tenía nada de maldad en su cuerpo… el llanto que brotó de mi tía. Ninguna madre debería recibir esa llamada jamás. El sonido que salía de ella fue simplemente devastador.”

La hermana de Jackson, Jackie Ramos-Sekona, escribió en Facebook, “Nuestra pequeña y dulce hermana menor se ha ido a estar con el Señor, duerme en paz Destiny, te amamos tanto, no vamos a detenernos hasta que se haga justicia por ti, no te merecías esto.”

La familia y los amigos de Jackson reclaman justicia y criticaron cómo manejó el caso la Policía Metropolitana de Las Vegas





La familia y los amigos de Jackson reclaman justicia por ella y demandan que atrapen al asesino. Una página de Facebook, “Justicia por Destiny” fue abierta para difundir la noticia del caso.

Su familia también criticó al Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas, diciendo que les indicaron que debían esperar para reportar a una persona como desaparecida.

La madre de Jackson, Kalauni Jackson, escribió en Facebook, “Las Vegas funciona las 24 horas los 7 días de la semana, pero el departamento de policía solo trabaja de 9 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes… su política de tener que esperar 24 horas para reportar a una persona como desaparecida tiene que cambiar.” Agregó, “Mi niña no se merecía esto, si hubiesen actuado temprano el viernes por la mañana cuando reportamos su desaparición por primera vez, mi bebé estaría aquí conmigo hoy.” Jackson también dijo, “Hagan su trabajo y atrapen a los cobardes malvivientes que me la arrebataron.”

Jackson escribió, “Bebé, no vamos a descansar hasta que se haya hecho verdadera justicia.” Según KVVU, la familia de Jackson dijo que la policía aún no había designado a un detective al caso cuando el cuerpo de Jackson fue encontrado.

Un miembro de la familia escribió en Facebook, “El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas piensa que el caso de Destiny es uno de los muchos casos sin resolver que hay en Las Vegas, en especial relacionados a chicas jóvenes. No tiene sentido que su departamento de investigaciones haya cerrado el fin de semana. Las Vegas es una ciudad que vive las 24 horas del día y aún así cerraron el fin de semana. Las horas laborales del departamento de investigaciones de la policía deben CAMBIAR. Deberían funcionar las 24 horas al igual que sus casinos. Los criminales no dejan de cometer crímenes los viernes. JUSTICIA POR DESTINY.”

Otro familiar escribió, “Esto no es normal ni está bien. La policía apenas se comunicó con nosotros hoy y ya le hemos encontrado… pero desafortunadamente sin vida. Es desafortunado e injusto que no hayamos contado con la ayuda que necesitábamos del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas en el momento en que más la precisábamos. Hay una investigación abierta para hacer justicia, por lo que no puedo compartirles demasiada información.”

La plataforma GoFundMe ha abierto una colecta para ayudar a la familia de Jackson

La plataforma GoFundMe ha abierto una colecta para ayudar a la familia de Jackson. Quieren poder llevar el cuerpo de Destiny a California para que pueda ser enterrada allí.

“Esta colecta es para juntar fondos para ayudar a la familia a hacer justicia por nuestra amada Destiny, como también para recaudar fondos y traerla de regreso a su hogar en Los Ángeles para que pueda descansar en paz,” escribió su prima Gladys Toleafoa en la página de la plataforma. “Ella no se merecía esto y ha abandonado a su familia demasiado pronto. Queremos justicia y respuestas. Les agradecemos a todos los que han sido parte de este proceso y les seguiremos agradeciendo su apoyo. Todo ayuda. Si tienen cualquier tipo de información, por favor pónganse en contacto con la policía de Las Vegas o con su familia. ¡Dios los bendiga!”

La policía dijo que quien posea información, debería contactarse con los investigadores al teléfono 702-828-3521 o por email a la casilla homicide@lvmpd.com. Aportes anónimos también serán recibidos por Crime Stoppers en el número 702-385-5555 o en crimestoppersofnv.com.

