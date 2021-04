Derek Chauvin culpable por muerte de George Floyd: ¿Cuánto estará en prisión?

¿Cuál es la pena máxima que podría enfrentar Derek Chauvin por el asesinato de George Floyd? ¿Cuánto tiempo en prisión podría recibir Chauvin? Eso es lo que mucha gente se pregunta ahora que un jurado ha llegado a un veredicto en el juicio del exoficial de policía de Minneapolis, Minnesota, Derek Chauvin. Aquí ponemos los diferentes escenarios posibles y desglosamos las penas que pudiese recibir para cada uno de los tres cargos que Chauvin enfrentaba a continuación.

El jurado encontró a Chauvin culpable de los tres cargos, lo que significa que enfrentará la pena máxima por el cargo más severo, asesinato no intencional en segundo grado. Su fianza fue revocada y Chauvin quedó bajo la custodia del alguacil del condado de Hennepin.

El jurado se pronunció solo 10,5 horas antes de llegar a un veredicto alrededor de las 3 p.m. el 20 de abril de 2021. El jurado deliberó sobre tres cargos diferentes para Chauvin.

Para condenarlo por cualquier cargo, los miembros del jurado debían determinar que Chauvin causó la muerte de Floyd mediante el uso de fuerza irrazonable. Según ABC 7, el jurado no necesitaba decidir que Chauvin fue el único causante de la muerte de Floyd, solo que sus acciones fueron un “factor causal sustancial”, y que el uso de la fuerza no fue razonable.

El jurado recibió instrucciones de considerar las acciones de Chauvin desde el punto de vista de un “oficial objetivo en su posición”, informó la estación de televisión.

Aquí están los tres cargos que enfrentó Chauvin, de 44 años.

Asesinato involuntario en segundo grado, también conocido como asesinato grave

Este cargo significa que Chauvin “mató a Floyd mientras cometía o intentaba cometer un delito grave, en este caso, asalto en tercer grado”. Esto no requiere intención de matar.

“No es necesario que el estado demuestre que el acusado tenía la intención de matar a Floyd. Pero debe probar que el acusado cometió, o intentó cometer, el delito subyacente”, dijo el juez, según USA Today.

Pena máxima: 40 años.

Asesinato en tercer grado

Este cargo fue catalogado como “asesinato – 3er grado – Perpetración de un acto eminentemente peligroso y Demostración de una mente depravada”. Es un delito grave con una sentencia máxima de 25 años. Alega que Chauvin “causó la muerte de George Floyd al perpetrar un acto eminentemente peligroso para los demás y al evidenciar una mente depravada, sin tener en cuenta la vida humana”, según los documentos de la acusación.

Pena máxima: 25 años.

Homicidio en segundo grado

Este cargo se describió como “Segundo grado: negligencia culpable que crea un riesgo irrazonable”. La sentencia máxima por ese delito es de 10 años. Dice que Chauvin supuestamente “causó la muerte de George Floyd por su negligencia culpable, creando un riesgo irrazonable y arriesgándose a causar la muerte o un gran daño corporal a George Floyd”.

Pena máxima: 10 años.

Sin embargo, según las pautas de sentencia de Minnesota, para una persona sin antecedentes penales, cada cargo de asesinato conlleva una sentencia presunta de 12 años y medio de prisión, mientras que el homicidio involuntario tiene una sentencia presunta de cuatro años. Fox News informó que la mayoría de las personas condenadas solo lo son durante unos 12,5 años. Eso también es cierto en el caso del asesinato en tercer grado. Según Fox, la fiscalía ha dicho que buscará mejoras y que dependerá del juez.

La mayoría de las personas en Minnesota cumplen dos tercios de su sentencia en la cárcel, mientras que el resto está en libertad condicional, según Fox, que agregó que Chauvin podría quedar libre en ocho, nueve o 10 años incluso si es declarado culpable del cargo más grave.

Las acciones de Chauvin provocaron protestas y disturbios en todo el país

Chauvin es el oficial de policía de Minneapolis, Minnesota, que fue visto en un video viral arrodillado sobre el cuello de George Floyd, un hombre negro, lo que provocó disturbios en toda la ciudad e indignación en todo el país.

Anteriormente, Chauvin fue acusado por el fiscal del condado de Hennepin de asesinato en tercer grado y homicidio involuntario en relación con la muerte de Floyd. El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, agregó el cargo de asesinato en segundo grado. Thomas Lane, Tou Thao y J Alexander Kueng, los otros tres oficiales en la escena, están acusados ​​por Ellison de ayudar involuntariamente y de complicidad en asesinato en segundo grado, así como de complicidad en homicidio en segundo grado.

Puede leer la denuncia penal del condado de Hennepin contra Chauvin aquí. Lea la denuncia penal modificada aquí.

La denuncia enmendada agregó nuevos hallazgos de la autopsia y dice que “su condición continuó deteriorándose de tal manera que ya no fue necesaria la fuerza para controlarlo. El acusado tuvo su rodilla en el cuello del Sr. Floyd durante 8 minutos y 46 segundos en total. Dos minutos y 53 segundos de esto fue después de que el Sr. Floyd no respondiera. El hecho de que el oficial Chauvin restringiera al Sr. Floyd de esta manera durante un período prolongado fue un factor causal sustancial en la pérdida del conocimiento del Sr. Floyd, lo que constituyó un daño corporal sustancial, y también la muerte del Sr. Floyd”.

La denuncia dice que la autopsia de Floyd no reveló “ningún hallazgo físico que apoye un diagnóstico de asfixia traumática o estrangulamiento. El Sr. Floyd tenía problemas de salud subyacentes que incluían enfermedad de las arterias coronarias y enfermedad cardíaca hipertensiva. Los efectos combinados de que el Sr. Floyd fuera inmovilizado por la policía, sus condiciones de salud subyacentes y cualquier posible intoxicante en su sistema probablemente contribuyeron a su muerte”.

Chauvin “tuvo la rodilla en el cuello del Sr. Floyd durante 8 minutos y 46 segundos en total. Dos minutos y 53 segundos de esto fue después de que el Sr. Floyd no respondiera. La policía está adiestrada en que este tipo de sujeción con una posición boca abajo es intrínsecamente peligroso”, dice la denuncia.

También dice que Chauvin ignoró a otro oficial, Thomas Lane, quien preguntó: “¿Deberíamos ponerlo de lado?” Chauvin supuestamente respondió: “No, que se quede donde lo tenemos”, dice la denuncia. (Puede leer una entrevista extensa que Heavy realizó con un experto en uso de la fuerza aquí. En esa entrevista, dijo que mantener a Floyd en una posición prono era el aspecto más peligroso que vio en el video viral y dijo que la policía ha conocido acerca de esos peligros durante décadas).

Sin embargo, el 1 de junio, el médico forense del condado de Hennepin dictaminó que la causa de la muerte fue un homicidio, y escribió que la causa de la muerte de Floyd fue: “Paro cardiopulmonar que complica la subdulación, la inmovilización y la compresión del cuello”.

El forense calificó la forma de muerte como “Homicidio” y dijo: “El difunto experimentó un arresto cardiopulmonar mientras era inmovilizado por agentes del orden”. Enumeraron otras afecciones importantes como “Enfermedad cardíaca arterioesclerótica e hipertensiva; intoxicación por fentanilo; uso reciente de metanfetamina”. Los nuevos cargos se produjeron después de las conclusiones finales del forense.

El comisionado de Seguridad Pública, John Harrington, anunció el arresto de Chauvin a los periodistas el 29 de mayo.

“Estoy aquí para anunciar que la oficina del fiscal del condado de Hennepin ha acusado al ex Derek Chauvin de asesinato y homicidio”, dijo Freeman en una conferencia de prensa más tarde ese día. Mira su declaración aquí.

Chauvin era un veterano de 19 años de la fuerza policial de Minneapolis. Thomas Lane, Tou Thao y J. Alexander Kueng fueron los otros tres oficiales presentes, según la ciudad.

Todos los oficiales fueron despedidos luego de que un video del incidente se volviera viral. El perturbador video muestra a Chauvin con la rodilla presionada sobre el cuello de Floyd mientras los transeúntes suplican a los oficiales que ayuden a Floyd. Floyd dice repetidamente que no puede respirar y luego se queda en silencio.

La denuncia describe los últimos momentos agonizantes de George Floyd e indica que los oficiales intentaron en vano meterlo en un automóvil

La denuncia penal dice que una persona llamó al 911 el 25 de mayo de 2020 e informó que un hombre “compró mercadería de Cup Foods… con un billete falso de $20”.

Mira aquí el Live después del anuncio

Los oficiales Thomas Lane y J.A. Kueng llegaron a las 8:08 p.m. Se enteraron por el personal de la tienda que el hombre “que pasó los $20 falsificados estaba estacionado en un automóvil a la vuelta de la esquina de la tienda en la calle 38”.

Las cámaras corporales de los agentes muestran que los agentes se acercaron al coche, con Lake del lado del conductor y Kueng del lado del pasajero. Tres personas iban en el auto. George Floyd estaba en la escena del conductor y un hombre y una mujer adultos también estaban en el vehículo, dice la denuncia.

