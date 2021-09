Deon Ledet: sospechoso de disparar contra dos policías de Houston

Deon Ledet era un hombre de Texas acusado de disparar contra dos policías de Houston que estaban cumpliendo una orden de arresto en una casa del condado de Harris. Ledet y un oficial fueron asesinados a tiros durante el incidente del 20 de septiembre de 2021. El otro oficial sobrevivió al tiroteo y se encuentra en condición estable luego de ser operado en un hospital de Houston.

Ledet fue identificado como el sospechoso por el alguacil del condado de Harris, Ed González. Ledet, de 31 años, fue acusado de violar las condiciones de su liberación bajo fianza en un caso de delito grave de drogas, según los registros judiciales del condado de Harris. No se presentó a una reunión para recibir un monitor de tobillo y se saltó una audiencia judicial a principios de 2021, según muestran los registros judiciales. La orden fue cumplida por la División de Delincuentes Mayores de la Policía de Houston, que maneja las órdenes de arresto por delitos graves de alto nivel “más graves”, dijeron las autoridades. Ledet tiene antecedentes penales que se remontan a más de una década, incluidos varios arrestos por delitos graves.

El oficial superior de la policía de Houston, William “Bill” Jeffrey, murió en el tiroteo. El hombre de 54 años había trabajado en el departamento de policía durante casi 31 años. Su esposa, Susanne Jeffrey, también era oficial de policía. Se retiró del departamento de policía en diciembre de 2020. El sargento Michael Vance resultó herido en el tiroteo. Se espera que sobreviva.

El alcalde de Houston, Sylvester Turner, dijo en una conferencia de prensa: “Hoy ha sido un día trágico, es otro recordatorio de que el trabajo policial es intrínsecamente peligroso. Los agentes de policía nunca saben a qué se van a enfrentar cuando abandonan sus hogares durante el desempeño de sus funciones. … Voy a pedirle a la ciudad de Houston que ore por ambas familias. Ore por la familia Jeffrey y ore por la recuperación completa del sargento Vance”.

Esto es lo que necesita saber sobre Deon Ledet y el tiroteo:

Las autoridades dicen que Deon Ledet abrió fuego contra los oficiales que lo estaban cumpliendo con una orden de arresto en una casa donde vivía con su novia en el condado de Harris. El tiroteo ocurrió alrededor de las 7:30 a.m. en la comunidad cerrada de Timber Ridge en Aeropark Drive, dijeron las autoridades en una conferencia de prensa. Turner dijo que dos agentes recibieron varios disparos y que Ledet fue asesinado por agentes que respondieron al fuego.

“Teníamos oficiales asignados de la División de Delincuentes Mayores que ejecutaban una orden judicial”, dijo el jefe de policía de Houston, Troy Finner, en una conferencia de prensa. “Llamaron a la puerta. La mujer llega a la puerta, tiene una conversación con ella, pregunta dónde está el sospechoso, el sospechoso salió de inmediato y disparó contra nuestros oficiales. Desafortunadamente, golpeé a Bill varias veces. Y como sabemos, sucumbió a sus heridas. Sargento Michael Vance, gracias a Dios lo trajimos aquí temprano y están trabajando en él y está en condición estable”.

Finner agregó: “Tienes un sospechoso con la novia, con niños pequeños en ese complejo de apartamentos y todavía disparó contra nuestros oficiales. Los oficiales respondieron al fuego y en algún momento golpearon al sospechoso. El sospechoso falleció en el lugar”. El tiroteo está siendo investigado por las autoridades del condado de Harris, junto con la unidad de asuntos internos de la policía de Houston y la oficina del fiscal de distrito, dijo Finner.

2. Un juez del condado de Harris liberó a Ledet bajo fianza después de que fue arrestado por un delito grave de posesión de metanfetamina con la intención de cumplir en noviembre de 2020 después de que los fiscales argumentaron que debería estar bajo custodia como un “delincuente habitual”





Ledet fue arrestado en noviembre de 2020 en una acusación de delito grave que lo acusaba de posesión con la intención de entregar / fabricar metanfetamina y posesión de una sustancia controlada (cocaína), según los registros judiciales del condado de Harris.

Los fiscales del condado de Harris buscaron que Ledet fuera detenido sin derecho a fianza, llamándolo “delincuente habitual”. Su fianza fue fijada en $40,000 por un juez magistrado y finalmente fue rebajada a $ 20,000 por el juez de distrito estatal Greg Glass. Fue liberado de la cárcel después de pagar una fianza de $20,000. Pero los registros judiciales muestran que Ledet no se presentó a una cita para recibir un monitor de tobillo y se perdió una comparecencia ante el tribunal en diciembre de 2020. Había sido un fugitivo buscado por la justicia desde enero de 2021.

El Sindicato de Oficiales de Policía de Houston tuiteó: “Ledet nunca debería haber sido libre, como un verdadero delincuente habitual con dos viajes anteriores de TDCJ por Agg Assault. En lugar de NO-BOND, le dieron fianza, violó sus condiciones, le dieron otra fianza y luego saltó la fianza, nunca acusado de saltarse la fianza. Es una vergüenza para el Tribunal de Distrito 208″

3. Ledet ha tenido 18 arrestos anteriores, incluidos cargos de robo, delitos relacionados con drogas, asalto agravado con un arma mortal y evadir el arresto, que se remontan a cuando tenía 18 años.

Ledet tiene al menos 18 arrestos criminales que se remontan a cuando tenía 18 años, según los registros del Departamento de Seguridad Pública de Texas y del Condado de Harris. Fue arrestado por la policía de Houston en 2008 y luego condenado por evadir el arresto con un vehículo en enero de 2010. Fue sentenciado a seis meses de cárcel. Ledet recibió inicialmente una condena diferida y dos años de libertad condicional en su sentencia en 2009 por el delito grave de la cárcel estatal, pero violó su libertad condicional, según muestran los registros.

En 2013, Ledet fue condenado por un delito menor de robo de un vehículo y evadir el arresto con una condena previa y fue sentenciado a 290 días de cárcel. En 2015, Ledet fue declarado culpable de agresión agravada con un arma mortal y sentenciado a tres años de prisión. Fue puesto en libertad condicional en 2018.

Ledet también ha tenido arrestos anteriores en el condado de Harris por cargos que incluyen delincuente en posesión de un arma, asalto a un miembro de la familia, violación de una orden de protección, proporcionar información falsa a un oficial de policía e intento de evasión del arresto.

4. La familia de Ledet dijo que era padre de 6 hijos y trabajaba como guardia de seguridad en un desguace





La familia de Ledet le dijo al Houston Chronicle que era padre de seis hijos. Trabajaba como guardia de seguridad en un depósito de chatarra, dijo la familia de Ledet al periódico. Pocos otros detalles sobre Ledet estuvieron disponibles de inmediato.

Heavy no pudo contactar de inmediato a la familia de Ledet para que hiciera comentarios. Ledet nació el 15 de agosto de 1991, según los registros judiciales. La dirección de Ledet figuraba en los documentos judiciales más recientes como la misma que la del apartamento en el condado de Harris donde la policía estaba cumpliendo el arresto antes del tiroteo.

El sindicato de la policía de Houston escribió en Facebook: “Deon Ledet fue un criminal de carrera violento con innumerables condenas por apuntar y victimizar a personas inocentes. Nunca debería haber estado en libertad bajo fianza, ya que enfrentaba cadena perpetua por sus dos cargos más recientes. Después de numerosos arrestos, prisión estatal, dos viajes separados a la prisión y violaciones de la libertad condicional, Deon Ledet continuó poseyendo ilegalmente armas de fuego y presa de los ciudadanos de Houston. El sistema judicial del condado de Harris falló a nuestra comunidad una vez más. #HarrisCounty se merece mejor que el juez Greg Glass”.

5. Jeffrey fue recordado como un “gran hombre de familia” y uno de los mejores oficiales de Houston

Finner dijo que Jeffrey era un “gran hombre de familia”. Comenzó a trabajar para el Departamento de Policía de Houston en diciembre de 1990 y había trabajado en la División de Delincuentes Mayores desde 2013.

“31 años de servicio, solo unos días antes de eso”, dijo Finner a los periodistas en una conferencia de prensa. “La mayoría de nosotros lo conocemos personalmente. Lo conozco de toda mi carrera. Su esposa se acaba de jubilar, estaban construyendo la casa de sus sueños. Quiero celebrar el servicio de él y de todos nuestros oficiales en todo el país y en esta gran ciudad”.

Turner dijo: “Al hablar con su esposa esta mañana, Susanne,… Una cosa que ella me dejó muy claramente esta mañana fue: “Alcalde, la ciudad de Houston perdió lo mejor. Lo mejor”. Quería hacerme eco de eso esta mañana porque ella fue muy enfática al respecto. Levantemos a su esposa Susanne, levantemos a toda la familia del oficial superior de policía William “Bill” Jeffrey”.

Finner agregó: “Cada oficial de policía, cada socorrista es especial. Pero como dijo su esposa, es uno de nuestros mejores. Y te lo digo, voy a celebrar eso”.

