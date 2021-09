Falleció en un tiroteo en Texas el oficial de policía William ‘Bill’ Jeffrey

El oficial de policía de Houston William “Bill” Jeffrey fue asesinado a tiros mientras cumplía una orden judicial en la ciudad de Texas el lunes 20 de septiembre de 2021. Otro oficial de policía de Houston resultó herido en el tiroteo y el sospechoso murió en el intercambio de disparos con los oficiales. Jeffrey, de 54 años, fue trasladado de urgencia a un hospital donde fue declarado muerto. El oficial superior era un veterano de 30 años de la fuerza policial.

Los oficiales cumplían una orden de arresto por delito grave cuando el sospechoso abrió fuego, dijo el jefe de policía de Houston, Troy Finner, en una conferencia de prensa. El sargento Michael Vance fue identificado como el oficial herido. La orden de arresto se entregó en una casa en el condado de Harris. El sospechoso ha sido identificado como Deon Ledet, de 31 años.

Los agentes formaban parte de la Unidad de Delincuentes Mayores del Departamento de Policía de Houston, que atiende órdenes de arresto por delitos graves de alto nivel que se consideran las “más graves”. Ledet había sido acusado de violar los términos de su liberación mientras esperaba el juicio por cargos de metanfetamina, informa el Houston Chronicle.

“Quiero pedir oraciones por nuestra ciudad, nuestro departamento y, lo más importante, estas familias”, dijo Finner.

El sospechoso abrió fuego contra Jeffrey, Vance y otros oficiales después de que hablaron con una mujer que vive en la casa y le preguntaron si estaba allí, dice el jefe de policía





Play



Houston police officers outside apartment complex after officers shot Houston officers gather outside an apartment complex after two officers were shot on Sept. 20, 2021. 2021-09-20T14:26:14Z

Los oficiales de policía de Houston estaban cumpliendo la orden justo antes de las 7:30 a.m. en la comunidad cerrada de Timber Ridge en 5350 Aeropark Drive, dijeron las autoridades en una conferencia de prensa. El alcalde de Houston, Sylvester Turner, dijo: “Se hicieron disparos y dos de nuestros agentes de policía fueron alcanzados varias veces”. Jeffrey, quien habría estado celebrando su 31 aniversario con el departamento de policía en diciembre, “desafortunadamente no sobrevivió”, dijo Turner.

“Teníamos oficiales asignados de la División de Delincuentes Mayores que ejecutaban una orden judicial”, dijo Finner. “Llamaron a la puerta. La mujer llega a la puerta, tiene una conversación con ella, pregunta dónde está el sospechoso, el sospechoso salió de inmediato y disparó contra nuestros oficiales. Desafortunadamente, golpeé a Bill varias veces. Y como sabemos, sucumbió a sus heridas. Sargento Michael Vance, gracias a Dios lo trajimos aquí temprano y están trabajando en él y está en condición estable”.

Finner dijo: “Tienes un sospechoso con la novia, con niños pequeños en ese complejo de apartamentos y todavía disparó contra nuestros oficiales. Los oficiales respondieron al fuego y en algún momento golpearon al sospechoso. El sospechoso falleció en el lugar”. Jeffrey fue trasladado en avión al Hospital Memorial Hermann, donde fue declarado muerto.

Finner dijo que la investigación la están llevando a cabo las autoridades del condado de Harris. El Departamento de Policía de Houston y la oficina del fiscal de distrito también están llevando a cabo una investigación sobre el tiroteo de los oficiales.

A Jeffrey, “un gran hombre de familia”, le sobrevive su esposa, quien se jubiló recientemente del Departamento de Policía de Houston





Play



Houston PD press conference Houston officials give details on two officers who were shot while serving a warrant Monday morning in north Houston. One of the officers, William Jeffrey, died of his wounds and another is in the hospital. Stay informed about Austin and Central Texas news, weather, investigations and sports on our website and social media: kxan.com/ youtube.com/c/KXANAustinNews?sub_confirmation=1… 2021-09-20T16:16:03Z

Bill Jeffrey fue un “gran hombre, un gran oficial … un gran hombre de familia”. Su esposa, Susanne Jeffrey, es una ex oficial de policía de Houston que se retiró en diciembre de 2020. También le sobrevive un hijo, dijeron las autoridades. Jeffrey había trabajado como parte de la División de Delincuentes Mayores durante 13 años, dijo la Policía de Houston. Los arreglos funerarios están pendientes y los detalles se anunciarán más adelante, dijo el departamento.

“31 años de servicio, solo unos días antes de eso”, dijo Finner. “La mayoría de nosotros lo conocemos personalmente. Lo conozco de toda mi carrera. Su esposa se acaba de jubilar, estaban construyendo la casa de sus sueños. Quiero celebrar el servicio de él y de todos nuestros oficiales en todo el país y en esta gran ciudad”.

“Al hablar con su esposa esta mañana, Susanne, … Una cosa que ella me dejó muy claramente esta mañana fue: ‘Alcalde, la ciudad de Houston perdió lo mejor. Lo mejor’”, dijo Turner. “Quería hacerme eco de eso esta mañana porque ella fue muy enfática al respecto. Levantemos a su esposa Susanne, levantemos a toda la familia del oficial superior de policía William “Bill” Jeffrey”.

Finner dijo: “Cada oficial de policía, cada socorrista es especial. Pero como dijo su esposa, es uno de nuestros mejores. Y te lo digo, voy a celebrar eso”.





Play



WATCH: Big police escort for officer wounded in Houston shooting This is a view from Air 11 as police escorted an HFD ambulance to the hospital after two officers were shot in northeast Houston | READ MORE: khou.com/article/news/crime/officers-wounded-shooting-in-northeast-houston-monday-morning-on-aeropark/285-49030824-e1bf-4415-9cf9-0ce0638527ad 2021-09-20T13:54:32Z

Turner agregó: “Este ha sido un día trágico hoy, es otro recordatorio de que el trabajo policial es intrínsecamente peligroso. Los agentes de policía nunca saben a qué se van a enfrentar cuando abandonan sus hogares durante el desempeño de sus funciones. … Voy a pedirle a la ciudad de Houston que ore por ambas familias. Ore por la familia Jeffrey y ore por la recuperación completa del sargento Vance”.

Vance, de 49 años, ha trabajado para el departamento de policía desde 1998 y ha sido parte de la División de Delincuentes Mayores durante los últimos dos años. Estaba siendo operado el lunes, pero Turner dijo que su condición era “bastante estable”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Adolescente de Texas asesinó a su familia y publicó fotos en redes: William Quince Colburn III