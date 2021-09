Denuncian horrores en cárcel de Rikers Island en Nueva York: 11 muertos, 5 suicidios

Durante muchos años la infame cárcel de Rikers Island de Nueva York, ha sido objeto de críticas y denuncias por la cultura de violencia que enmarca ese penal.

Y ahora cuado está en marcha un plan para reducir la población carcelaria de esa prisión en Nueva York, donde los reclusos son mayormente negros y latinos, un grupo de legisladores y funcionarios públicos que visitaron el penal, denunciaron los “horrores” con los que se encontraron en las instalaciones penitenciarias, por lo que exigieron a las autoridades de Nueva York medidas urgentes para poner freno a la crisis humanitaria que hay allí.

La denuncia fue encabezada por el Defensor del Pueblo, Jumaane Williams, quien narró los espantosos hechos que presenció en la visita que hizo a Rikers Island, según lo revelaron medios neoyorquinos como el periódico NY Post.

We hope that the Mayor and Governor are listening to the @NYCCouncil hearing today as we hear the horrors that have become the norm on Rikers. They still refuse to go and witness the experiences of incarcerated people and staff for themselves. Statement: https://t.co/3idZE5zRNA — Office of the Public Advocate Jumaane D. Williams (@nycpa) September 15, 2021

“Honestamente, no hay palabras para describir las condiciones inhumanas, el trauma y el dolor que vi. Simplemente me sorprende que una ciudad que se enorgullece de cómo intenta hacer todo lo posible por los neoyorquinos, pueda literalmente dejar a las personas detenidas, junto con el personal vulnerable, para que se las arreglen por sí mismas en las situaciones más violentas”, aseguró el líder político de la Gran Manzana, durante una audiencia sobre Rikers Island convocada por el Concejo Municipal.

Williams mencionó con mucho dolor, que en el último años allí un total de 11 presos han muerto, dentro de los cuales 5 cometieron suicidio, en un acto muy preocupante para todas las autoridades, que muestran las gravedad de la crisis en esa prisión.

“No nos sentimos seguros. Nadie se siente seguro y, según lo que vi, puedo entender por qué. Tenemos personas detenidas por infracciones pequeñas. Las personas son detenidas por una pelea a puñetazos o por violaciones de la libertad condicional técnica, y obligadas a sentarse frente a la basura, comida podrida, heces fecales, orina; usar bolsas compartidas como inodoros; con acceso limitado al agua, la ducha o las comidas”, dijo el Defensor del Pueblo.





Williams destacó además que otra problema grave al que se enfrentan los hoy 6,000 reclusos y 8,400 guardianes que trabajan allí, es la falta de cuidados de salud, lo que en plena pandemia del COVID, agrava el panorama.

“A las personas con brazos rotos o fracturados se les niega atención médica, a las personas que viven con el VIH se les niega literalmente su medicación durante al menos siete días. Vi gente tendida en el cemento. Escuchamos historias de personas que pasan horas sin comer, a menos que lo pidan”, dijo el funcionario público.





“No estamos tratando a personas con problemas de salud mental. Vimos a dos hombres desnudos en una ducha que parecían necesitar ayuda. En cambio, simplemente estaban parados allí, solos, virtualmente mirando al vacío. Hay gente que se aloja en las duchas. Uno estuvo allí durante unos días y no sabíamos si era orina o agua que goteaba de él”, agregó el Defensor del Pueblo.

En su reclamo ante el Concejo Municipal, el antiguo legislador responsabilizó al alcalde Bill de Blasio por los “horrores” en Rikers y le exigió no solamente cerrar esa cárcel inmediatamente sino tomar medidas agresivas para poner fin a la crisis humanitaria, que ha permeado todos los niveles.





“Le fallamos a los Oficiales de Corrección que soportan turnos triples y otras condiciones que solo han erosionado la moral. Algunos oficiales, principalmente mujeres, se quejan de haber sido acosadas, abusadas y agredidas sexualmente. Seamos claros, esta es una crisis de derechos humanos. Nadie debe ser tratado de esta manera”, se quejó Williams.

“Esta ciudad le ha fallado a todas las personas detenidas y que trabajan en Rikers Island… A esta administración se le advirtió durante meses y años que esto pasaría. Esta administración ha sabido durante meses de los problemas que experimentaron los oficiales de corrección y pareció esperar hasta que llegáramos aquí. Esta administración es responsable del deterioro de los estándares que he descrito”, concluyó.

Otra crítica sobre Rikers es que allí muchos de los reclusos que son enviados son jóvenes que han cometido infracciones menores y muchos ni siquiera han tenido un juicio, lo que los pone en riesgo, enfrentándose a algunos de los más violentos delincuentes que hay en el penal.