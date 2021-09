Conductor mata a bebita de 3 meses en NY: Papás la paseaban en un cochecito

En un hecho que ha causado indignación y mucho repudio en la ciudad de Nueva York, una bebecita de apenas 3 meses de nacida perdió la vida a manos de un conductor irresponsable, que tenía más de 100 violaciones de tránsito.

El terrible accidente ocurrió el fin de semana en el condado de Brooklyn, cuando el temerario chofer de automóvil se desplazaba en contravía entre las avenidas Gates y Vanderbilt en el vecindario conocido como Clinton Hill, y terminó impactando a los padres de la bebé y a la niña, quien estaba siendo llevada en un cochecito sobre la acera.

Así lo reportaron las autoridades, según lo dio a conocer el periódico NY Post, donde se aseguró que el sujeto, identificado como Tyrik Mott, de 28 años, impactó a la familia, matando a la bebé y dejando gravemente heridos a los padres de la niña, quienes fueron internados en el Hospital Metodista New York-Presbyterian Brooklyn Methodist.





NYPD: Wrong-Way Driver Caused Crash That Killed 3-Month-Old In Brooklyn The family of three was out for a walk in Clinton Hill when a car slammed into their stroller.

La policía describió el automóvil del sujeto como un Honda Civic plateado 2017 y explicó que el accidente ocurrió cuando impactó a otro auto que llevaba la vía, un Honda Civic negro 2020, que manejaba una mujer de 49 años.

La policía arrestó al sujeto, pero según datos revelados posteriormente por las autoridades, se trata de un peligroso conductor que ya contaba con 160 infracciones de tránsito, lo que generó duras críticas a las autoridades por no haberle confiscado antes el automóvil, tal y como ordena una ley de Nueva York en caso de condustores temerarios con historiales graves.





3-Month-Old Killed, Parents Hurt On Sidewalk After Wrong-Way Driver Hit Another Car In Clinton Hill

El Post fue más allá y logró establecer que el sujeto representaba ya un serio peligro para los peatones, pues en 90 ocasiones tuvo infracciones por exceso de velocidad en inmediaciones de escuelas públicas, donde caminan niños.

Un oficial de la policía aseguró al citado medio que el hombre fue seguido por una patrulla tras pasarse un semáforo en rojo, pero luego ocurrió el fatal incidente.

El auto impactó el cochecito de la bebé, lanzándolo de la acera, mientras su mamá la llevaba, dejándola especialmente a ella en grave estado. El padre de la menor, un hombre de 38 años, también resultó herido pero su estado es estable.





Baby dies, 2 others injured when vehicles strike pedestrians in Brooklyn The NYPD say a 3-month-old girl in a stroller was killed and two adults were injured when they were struck by two cars that crashed in Brooklyn. Police charged an alleged driver in the crash.

La policía aseguró que logró detener al responsable del hecho mientras intentaba huír y robar otro vehículo para escapar de la escena.

Informes de la Ciudad mostraron que desde el 2017, el automóvil del irresponsable conductor, que tiene placas de Pensilvania, fue captado en 91 ocasiones por cámaras de velocidad automáticas cerca de las escuelascon por lo menos 10 mph sobre el límite de velocidad permitido. De esas ocasiones, en lo que va corrido del 2021 se produjeron 35 violaciones de velocidad, 7 de ellas desde que comenzó el verano.

A manera de protesta, este martes, decenas de padres de familia realizaron una manifestación en la sede del Concejo Municipal y la Alcaldía de Nueva York, llevando carriolitas de bebé para exigir a la Ciudad que haga cumplir la ley que le quita los autos a conductores peligrosos.

La medida legislativa fue aprobada en febrero de 2020,y autoriza incautar vehículos que tengan cinco violaciones a luces rojas o 15 infracciones de cámaras de velocidad en 12 meses. El conductor también tiene la opción de tomar un intensivo curso de seguridad.