Tras ver el documental The Act transmitiéndose en Hulu, muchas personas se preguntaron más cosas sobre el asesinato de Dee Dee Blanchard y la sentencia de su hija, Gypsy Rose Blanchard, a 10 años de cárcel. La serie de Hulu dramatiza la vida de los Blanchard y lo que sucedió. El episodio final está programado para aparecer el 17 de abril de 2019.

HBO lanzó un documental sobre los Blanchard llamado Mommy Dead and Dearest en 2017. Puedes verlo aquí. Durante el documental, HBO publicó fotos de la escena del crimen del asesinato a puñaladas de Dee Dee, incluida la siguiente:

Hay más fotos gráficas de la escena del crimen, pero son tan gráficas que Heavy decidió no incluirlas en esta publicación. Se creó un hilo de Reddit sobre la muerte de Dee Dee Blanchard aquí y ese hilo incluye un enlace al conjunto completo de fotos de la escena del crimen. Pero tenga cuidado: las fotos incluyen el cuerpo de Dee Dee Blanchard, y muchos pueden encontrar esas fotos inquietantes.

¿Por qué mataron a Dee Dee Blanchard?

Dee Dee Blanchard fue apuñalada hasta la muerte por Nicholas Godejohn, el novio de Gypsy Rose. Godejohn está cumpliendo condena en prisión por asesinato y Gypsy Rose testificó en su juicio.

Play

Video Video related to dee dee blanchard: su muerte fue anunciada en facebook en 2015 2022-09-28T13:22:17-04:00

La propia Gypsy Rose se declaró culpable de asesinato en segundo grado y está cumpliendo 10 años de cárcel. Ella planeó el asesinato de Dee Dee con su novio después de años de sufrir porque su madre fingía que tenía numerosas enfermedades que no tenía y la subalimentaba para que pareciera más pequeña de lo que era.

El anuncio de la muerte de Dee Dee Blanchard fue publicado en Facebook

El día en que Dee Dee fue asesinada, Gypsy o Nicholas hicieron una publicación inquietante sobre su muerte en Facebook. Desde entonces, la página de Facebook se ha convertido en una página conmemorativa.

Aquí hay una captura de pantalla de la publicación hecha poco después de que Dee Dee fuera asesinada en 2015 y las reacciones de las personas que la vieron.

Los amigos y vecinos no tenían idea de lo que estaba sucediendo al principio y tuvieron una gran discusión sobre qué hacer con la publicación. Kimberly Blanchard, que no está relacionada con Dee Dee o Gypsy, fue una vecina que hizo algunas respuestas de seguimiento. Su esposo, David Blanchard, habló con Springfield News-Leader en 2015 sobre cómo se metió en su casa a través de una ventana ese día para asegurarse de que estuvieran bien. Dijo que estuvo en su casa por menos de cinco minutos después de ver la publicación de Facebook, tocó muy poco y no vio nada sospechoso. Dijo que los agentes le dieron un una especie de “permiso” para entrar.

Aquí hay más publicaciones en Facebook en el muro de Dee Dee ese día, incluso de Kimberly mientras ella y su esposo intentaban averiguar qué estaba pasando. Primero, llamaron a la policía sobre la publicación.

También actualizaron la situación sobre lo que estaba sucediendo.

Y otro vecino también compartió actualizaciones.

Amigos y vecinos trataron de reconstruir lo que estaba sucediendo.

Kimberly se dio cuenta de que quien fuera que escribió la publicación probablemente todavía estaba leyendo todas sus respuestas.

Al principio, la policía pensó que Gypsy Rose estaba desaparecida o posiblemente secuestrada, hasta que la relacionaron con la muerte de su madre.