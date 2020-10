Debate vicepresidencial USA 2020: ¿Cómo ver el live stream?

Ha llegado el día. Hoy miércoles 7 de octubre se llevará a cabo el debate vicepresidencial entre la senadora demócrata Kamala Harris y el actual vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, antes de las elecciones del próximo 3 de noviembre. El debate vicepresidencial está programado para comenzar a las 9:00 p.m. hora del Este (6:00 p.m. a 7:30 p.m. hora del pacífico) en Kingsbury Hall en el President’s Circle de la Universidad de Utah en Salt Lake City moderado por Susan Page, de USA Today, Washington.

Watch the vice presidential debate tonight, moderated by @SusanPage, with live fact-checking by USA TODAY’s team of experts. https://t.co/wY0QrMuT0Z

— USA TODAY (@USATODAY) October 7, 2020