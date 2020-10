Debate Vicepresidencial USA 2020: ¿En qué canal y horario verlo?

El primer y único debate vicepresidencial entre la candidata por el partido democrata, Kamala Harris y el actual vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, se llevará a cabo este miércoles 7 de octubre. Por ello si usted está interesado en ver este cara a cara entre ambos candidatos, antes de las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre, aquí le dejamos una guia completa con todos los detalles que necesita saber.

El debate vicepresidencial será transmitido desde las 9:00 p.m. hora del este. Aunque algunos canales de televisión comenzarán la cobertura un poco antes

El debate vicepresidencial de la noche de este miércoles 7 de octubre comenzará a las 9:00 p.m. hora del este (6:00 p.m. a 7:30 p.m. hora del pacífico) en Kingsbury Hall en el President’s Circle de la Universidad de Utah en Salt Lake City moderado por Susan Page, USA Today, Washington. Debido a que las más importantes cadenas de televisión transmitirán en vivo este importante evento, algunas comenzarán su cobertura un poco antes de las 9:00 p.m. para brindar algún tipo análisis previos o comentarios de lo que pueda suceder en esta noche. A continuación, encontrará el listado de los canales de televisión. Si desea ver la transmisión en vivo, al final de este artículo encontrará una transmisión incorporada.

Para saber cuál es el canal de las siguientes cadenas de televisión, aquí encontrará la lista proporcionada por TV Guide. Luego deberá cambiar el “Proveedor” (justo debajo de Listados de TV) a su proveedor local. Podrá ir hasta abajo para conocer en qué canal está su cadena de TV preferida.

Tenga en cuenta que los canales locales que encontrará a continuación pueden variar su cobertura según su ubicación y región. Canales como CNN, Fox News y MSNBC cubrirán el primer debate en todas las regiones. Entonces, si su canal local no transmite el debate, consulte uno de estos canales.

CNN: CNN ofrece una de las más amplias coberturas a partir de las 7:00 p.m. hora del este, con la previa Debate Night en América desde las 7:00 hasta 9:00 p.m. Esta es una cuenta regresiva del debate con los periodistas Anderson Cooper y Erin Burnett y un panel de expertos, según la lista de TV Guide. Luego, de 9:00 a 10:45 p.m., CNN dará el Primer Debate Vicepresidencial, seguido del programa la Noche de Debate en Estados Unidos desde las 10:45 p.m. hasta las 12:45 a.m., hora del este, con los presentadores Wolf Blitzer, Jake Tapper, Anderson Cooper, Dana Bash y Abby Philip.

MSNBC: MSNBC inicia la cobertura del debate vicepresidencial desde las 8:00 p.m. con un Pre-Show del Debate de una hora de duración, este será una cuenta regresiva de inicio del mismo. Luego, de 9:00 a 11:00 p.m., el canal presentará el Debate Vicepresidencal entre Harris y Pence. Después de que finalice, MSNBC transmitirá un Análisis del debate en MSNBC durante casi toda la noche, hasta la madrugada del jueves 8 de octubre, de acuerdo a la Guía de TV.

Telemundo: a las 8:55 p.m. hora Telemundo comenzará la transmisión del debate vicepresidencial entre Pence y Harris hasta las 11:00 p.m.

Univisión: La cadena de televisión anunció que transmitirá el debate vicepresidencial “Harris vs Pence” desde las 8:55 p.m. a las 11 p.m. hora del este, con traducción simultánea al español. Este será moderado por los presentadores de Univisión Ilia Calderón y Jorge Ramos, quienes estarán acompañados de expertos políticos, entre ellos:

Luis Miranda Jr: analista político demócrata.

Jesús Márquez: analista político republicano

Rosario Marín: ex Tesorera de los Estados Unidos

CBS: De acuerdo con el listado de TV guía, durante una hora antes de que comience el primer debate, CBS transmitirá un nuevo episodio de Big Brother de 8:00 p.m. a 9:00 p.m. Luego de esto, desde las 9:00 p.m. a 11:00 p.m., el canal cubrirá y transmitirá el primer y único debate vicepresidencial.

ABC: ABC comenzará la cobertura a partir de las 8:00 p.m. hora del este. Según el listado de la guía de TV, ABC comenzará la transmisión del debate vicepresidencial a las 9:00 p.m. con Your Voice Your Vote 2020 hasta las 11:00 p.m. hora del este. Se prevé que comience la cobertura un poco más antes, pero aún no se ha confirmado.

NBC: Según la lista de TV Guide, durante una hora antes de que comience el debate, NBC presentará un nuevo episodio de The Weakest Link. Luego, de 9:00 p.m. a 11:00 p.m., NBC transmitirá el Debate vicepresidencial del 2020 NBC News Special.

Fox: la lista de TV Guide, muestra que, durante la hora previa al comienzo del debate, Fox emitirá un nuevo episodio de The Masked Singer. TV Guide enumera los canales locales de Fox como anfitriones del debate desde las 9:00 p.m hasta 10:00 p.m. hora del este con Democracy 2020: Debate vicepresidencial. Luego de 10:00 p.m. a 12:00 a.m. está habrá “programación local”. Sin embargo, es probable que la mayoría de las cadenas de televisión transmitan todo el debate.

PBS: De acuerdo con la Guía de TV, la cobertura del debate vicepresidencial por PBS comienza a las 9:00 p.m. del este con PBS NewsHour Debates 2020 – debate vicepresidencial, hasta las 11:00 p.m. de la noche.

Aquí podrá encontrar el debate vicepresidencial de este miércoles 7 de octubre en línea

Podrá ver el debate vicepresidencial completo en esta transmisión en vivo que estará disponible a partir de mañana, miércoles 7 de octubre, proporcionado por ABC News

2020 Vice Presidential Debate: WATCH LIVE VP Mike Pence, Kamala Harris go head-to-head | ABC News

Aquí hay otra transmisión en vivo de C-Span

Vice Presidential Debate between Mike Pence and Kamala Harris

NBC News

Live: 2020 Vice Presidential Debate Between Mike Pence and Kamala Harris | NBC News NOW

PBS News

WATCH LIVE: The 2020 Vice Presidential Debate | Special Coverage & Analysis | PBS NewsHour

Por último, esta transmisión de CBS News

Watch 2020 VP debate live: Mike Pence, Kamala Harris face off in Utah