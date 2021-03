Jauría de perros mata a una madre en Texas mientras iba a la tienda

Deann Stephenson es una mujer de Porter, Texas, que fue asesinada por una jauría de perros, según informaron funcionarios del alguacil.

Su familia le dijo al medio Click2Houston que la mujer fue mutilada hasta la muerte por cuatro perros que pertenecían a su vecino, mientras ella caminaba hacia una tienda de la esquina.

“La Oficina del Sheriff del Condado de Montgomery desea expresar nuestras condolencias a los amigos y familiares de Deann. Esta investigación está actualmente en curso y no hay más información disponible en este momento”, escribió la Oficina del Sheriff del Condado de Montgomery en Facebook.

La agencia explicó que Stephenson “fue localizada con múltiples heridas graves por las mordeduras de los animales, y los agentes inmediatamente comenzaron a administrarle primeros auxilios. La víctima fue identificada como Deann Stephenson, de 59 años, residente en el área”.

El hijo de Stephenson, Keaton Clark, quien dice en Facebook que ha trabajado como pastor, escribió: “¡Mi mamá se merece justicia! Por favor, oren por mí y por mi familia, esto es tan desgarrador y trágico para nosotros”. La familia ha contratado a un abogado.

Esto es lo que necesita saber:

1. Un grupo de perros de raza mixta atacó a Stephenson mientras caminaba por la calle, dicen las autoridades

Según el Departamento del Sheriff, el 15 de febrero de 2021, aproximadamente a las 12:30 p.m., los agentes respondieron a un chequeo de asistencia social en la cuadra 24800 de Cunningham Drive, en Porter, Texas.

La información sobre el ataque de los perros fue publicada por el departamento en un comunicado de prensa del 2 de marzo de 2021.

“A su llegada, los agentes descubrieron que una mujer adulta había sido atacada por un grupo de perros de raza mixta mientras caminaba por la calle”, dice el comunicado.

2. Se emitieron citaciones al dueño de los perros y se están investigando más cargos, debido a las acusaciones de que los perros atacaron previamente a un niño

Según Click2 Houston, la familia alega que los perros “atacaron anteriormente a otros vecinos, incluido un niño”.

Stephenson fue llevada en ambulancia a una sala de emergencias y tratada por sus heridas. El Control de Animales del Condado de Montgomery respondió, “tomó la custodia de los animales y emitió varias citaciones al dueño de los perros”, según el Departamento del Sheriff.

“A pesar de los mejores esfuerzos realizados por el personal médico, Deann falleció más tarde en el hospital. Los detectives de la Oficina del Sheriff del Condado de Montgomery y la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Montgomery están investigando para determinar si se presentarán cargos adicionales contra el propietario de los animales”, dice el comunicado.

Agregaron que la investigación está actualmente en curso y no hay más información disponible en este momento.

3. Stephenson era una madre casada con dos hijos y era la cuidadora de su esposo discapacitado

El esposo de Stephenson, Bruce Clark, le dijo a Click2Houston que está “devastado. Se llevaron todo. No tengo nada”.

El hombre le dijo a la estación de televisión que está discapacitado y que Stephenson era su cuidadora.

“Ella era una gran persona”, dijo el hijo de Stephenson, Keaton Clark, a la estación de televisión. “Creo que mi mamá se merece justicia… creo que ella querría que yo luchara por ella”. La mujer deja atrás a dos hijos.

4. El hijo de Stephenson creó una página de GoFundMe

Se creó una página de GoFundMe para ayudar a la familia de Stephenson.

El hijo de Stephenson, Keaton Clark, escribió: “Hola a todos. Comencé esta recaudación de fondos para mí y mi hermana. Perdimos a nuestra mamá de una manera muy triste, trágica e inesperada hace dos semanas y estamos buscando ayuda”.

El joven añadió: “Sabemos que la cantidad de nuestra meta es grande, pero este dinero nos ayudará a seguir avanzando en la vida y a hacer lo que hay que hacer y cuidar y también para hacer lo que nuestra mamá quisiera que hiciéramos, que es alcanzar nuestras metas y perseguir nuestros sueños. La extrañamos mucho y todavía estamos tratando de seguir adelante lo mejor que podemos. Espero que consideren donarnos, gracias y que Dios los bendiga”.

El fondo ha recaudado un poco más de $1,000. Una mujer que donó escribió: “Quiero ayudar a su familia después del impacto de la horrible muerte de su madre”.

En Facebook, Keaton explicó: “Para aquellos de ustedes que no saben y están viendo esto por primera vez, mi mamá fue trágicamente asesinada por una jauría de perros hace poco más de dos semanas. Ha sido un momento muy devastador y difícil para mí y para el resto de mi familia. Mi hermana y yo comenzamos un fondo de fondos para nosotros y solo queríamos compartirlo nuevamente con cualquiera que quiera donar y ayudarnos en este difícil momento”.

5. Los amigos de la mujer ofrecieron tributos en redes sociales

Los homenajes se publicaron en Facebook en la memoria de Stephenson.

“Quiero tomarme un momento para honrar a la madre de mi amigo Keaton Clark, Deann Stephenson”, escribió John Bowman. “… Puede que se haya ido de este mundo, pero no la han olvidado. Su legado sigue vivo a través de su hijo. Tomemos un momento para celebrar su vida”.

“Su familia merece justicia… rezando por ustedes”, escribió una mujer en la página de Facebook de Keaton.

Esta es la versión original de Heavy.