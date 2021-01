David Vowell: Buscan empresario de 70 años sospechoso de asesinar a dos cazadores

David Vowell es un empresario jubilado de 70 años de Martin, Tennessee, buscado por las autoridades en relación al asesinato de dos hombres mientras cazaban patos. La búsqueda ahora ha sido suspendida, aunque no se ha encontrado ninguna señal de Vowell, un ejecutivo jubilado de una empresa maderera.

“Los agentes especiales de TBI están pidiendo ayuda para localizar a una persona de interés en una investigación de homicidio en el condado de Obion. David Vowell, de 70 años, de Martin, Tennessee es considerado armado y peligroso”, escribió la Oficina de Investigaciones de Tennessee (TBI, por sus siglas en ingles) en Twitter. “Si lo has visto o sabes dónde se encuentra, llama al 1-800-TBI-FIND”.

Según TBI, las muertes ocurrieron en Reelfoot Lake en el condado de Obion en la mañana del 25 de enero. Las víctimas fueron identificadas como Chance Black, de 26 años, y Zachery Grooms, de 25, ambos del condado de Weakley.

Field and Stream informó que Reelfoot Lake tiene una historia controvertida: “Reelfoot Lake es un lugar difícil, uno conocido por las quemas a ciegas, las peleas a puños y la justicia en las rampas de botes contra cualquiera que no siga las reglas”.

“Perdimos a un miembro de nuestro equipo hoy, Chance Black. Le dispararon y lo mataron, junto con su amigo, mientras cazaba patos en el lago Reelfoot ”, escribió Final Flight Outfitters, la tienda de artículos deportivos donde trabajaba Black. “Chance era un gerente de tiempo completo en nuestro departamento de armas, y qué honor ha sido para nosotros tenerlo en nuestro equipo. Pedimos oraciones por los familiares y amigos de Chance, y todos los demás involucrados mientras navegamos el impacto de sus muertes”.

Hay una página de GoFundMe creada para ayudar a las familias de las víctimas.

Esto es lo que necesitas saber:

Según el periodista Nick Beres, un testigo dice que Vowell “había pedido unirse a la caza de patos … y luego simplemente le disparó a los dos jóvenes sin razón aparente”.

El Union City Daily Messenger informó que un testigo dijo que los hombres recibieron disparos mientras estaban en una persiana. Vowell está acusado de acercarse a ellos desde otra persiana cercana y pedirles si podía cazar con los ellos.

El testigo dice que Vowell luego le disparó a los dos hombres sin provocación. El testigo luchó con el arma y golpeó a Vowell con la culata, informó el periódico, tirando al hombre mayor al agua, junto con el arma. Vio a Vowell levantarse para dirigirse hacia la orilla, informó el medio.

Según WREG-TV, el testigo dijo que “Vowell estaba en el proceso de salir de su barco”. El testigo dijo que “le pareció extraño que Vowell estuviera cargando su arma”. Luego Vowell abrió fuego, informó la estación de televisión.

“Mientras continúa la búsqueda de David Vowell, se han emitido órdenes de arresto por dos cargos de asesinato en primer grado”, escribió TBI en Twitter.

Los dos hombres recibieron disparos durante una discusión mientras cazaban patos, dijo el fiscal de distrito local a ABC News.

Vowell está acusado de disparar a los dos hombres, informó ABC News.

Las autoridades de Tennessee revisaron los antecedentes penales de Vowell y dicen que no tiene antecedentes en Tennessee.

“En respuesta a las preguntas de los medios, hemos publicado el historial de arrestos en Tennessee de David Vowell, que no presenta antecedentes en nuestro estado”, escribió TBI.

No está claro si Vowell conocía a las víctimas, informó ABC.

Vowell abandonó el área a pie, según ABC, que informó que las autoridades recuperaron su bote y su automóvil, pero una tormenta dificultó la busqueda en el área.

El fiscal del distrito le dijo a WJHL-TV que había un testigo del tiroteo que estaba en la misma persiana que las víctimas cuando ocurrió.

Tommy Thomas, el fiscal de distrito, dijo que se suspendió la búsqueda de Vowell y que se escapó o se ahogó en el lago, según WREG-TV.

Al parecer, Vowell huyó de la escena a pie. Su bote fue recuperado y el automóvil que condujo hasta la rampa para botes fue incautado, dijo Thomas.

Según WREG-TV, Vowell es “un empresario jubilado que es copropietario de Vowell Lumber Company”.

Su primo le dijo a la estación de televisión que Vowell era “una de las personas más apacibles que jamás hayas conocido”.

Las únicas imágenes visibles en la página de Facebook de Vowell son un par de fotos de él, incluida una con su esposa, y una foto de un barco. La página de Facebook de Vowell and Sons decía que era una empresa maderera de propiedad familiar. La página fue eliminada.

Un perfil de la empresa dice: “Vowell and Sons, Inc. tiene un total de 25 empleados en todas sus ubicaciones y genera $5.63 millones en ventas (USD). Hay 2 empresas en la familia corporativa de Vowell and Sons, Inc.”

