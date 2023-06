Exempleado había denunciado “fallas de seguridad” en el submarino perdido

David Lochridge es el exdirector de Operaciones Marinas de OceanGate, quien dice que fue despedido por la compañía después de plantear preocupaciones de seguridad sobre el sumergible “Titan” que luego desapareció con cinco personas a bordo.

OceanGate Inc. demandó a David Lochridge y su esposa Carole Reid Lochridge en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el Distrito Oeste de Washington en 2018. Presentó una reconvención por despido injustificado en violación de la política pública, según muestran los documentos judiciales.

La contrademanda presenta a Lochridge como un denunciante y dice que tenía una buena reputación como empleado antes de un informe de inspección de 2018 que él escribió y que plantea preocupaciones sobre el sumergible. The New York Post informó que OceanGate demandó a Lochridge por “incumplimiento de contrato, fraude y revelación de secretos comerciales”, lo que él negó. La demanda terminó en un acuerdo en 2019, informó The Post.

En la reconvención a la demanda de OceanGate, Lochridge dice que escribió un “Informe de inspección de control de calidad de OceanGate Cyclops 2” el 18 de enero de 2018, a pedido del director ejecutivo de OceanGate, Stockton Rush, quien es uno de los cinco pasajeros del Titan desaparecido. sub. Cyclops 2 fue el nombre que se le dio inicialmente a Titán, que desapareció en una inmersión para explorar el naufragio del Titanic el 18 de junio de 2023. Se está realizando un esfuerzo de búsqueda masivo.

La reconvención de la demanda dice que Lochridge fue “contratado para garantizar la seguridad de toda la tripulación y los clientes durante las operaciones sumergibles y de superficie”. OceanGate “rescindió sumariamente el empleo de David Lochridge porque planteó preocupaciones críticas de seguridad con respecto al diseño experimental y no probado del Titán de OceanGate”, dice la contrademanda de Lochridge.

Según The New York Post, Lochridge no fue la única persona que expresó su preocupación. La Sociedad de Tecnología Marina envió una carta a OceanGate expresando que sus miembros “han expresado colectivamente una preocupación unánime con respecto al desarrollo de TITAN y la Expedición Titanic planificada”, informó The Post.

El diseño del submarino “podría tener resultados negativos (desde menores hasta catastróficos) que tendrían graves consecuencias para todos en la industria”, decía la carta, según The Post.

1. La contrademanda de David Lochridge acusó a OceanGate de no realizar “pruebas críticas no destructivas” en el casco del sumergible

La reconvención de la demanda de Lochridge dice que la compañía convocó una reunión el 19 de enero de 2018 para “discutir las preocupaciones de seguridad que David Lochridge documentó en su Informe de inspección de control de calidad de OceanGate Cyclops 2 del 18 de enero de 2018”.

Lochridge dijo que “expresó nuevamente su preocupación en la reunión del 19 de enero de 2018 con respecto al control de calidad y la seguridad del Titán, en particular la negativa de OceanGate a realizar pruebas críticas no destructivas del diseño experimental del casco”. Luego fue despedido, dice su reconvención.

Se opuso a la “desviación del plan original de realizar pruebas no destructivas y pruebas de presión no tripuladas” de OceanGate y Rush.

Lochridge no estuvo de acuerdo con la posición de OceanGate de sumergir el sumergible “sin ninguna prueba no destructiva para probar su integridad, y someter a los pasajeros a un peligro extremo potencial en un sumergible experimental”, dice la contrademanda.

La reconvención de Lochridge dice que Rush le ordenó a Lochridge que “probara las salidas para evaluar si se necesitaban planes de escape alternativos en caso de que la escotilla principal no pudiera abrirse”.

También admitió que había “engañado parcialmente” a algunos miembros del personal de OceanGate en broma.

Sin embargo, según la demanda de OceanGate, Lochridge era dueño de una empresa llamada DC Underwater Servies Ltd. y trabajaba para Vulcan Maritime en el Motor Yacht Octopus.

La demanda de OceanGate acusa a Lochridge de violar repetidamente los términos de su acuerdo de confidencialidad con Vulcan Maritime.

“Lochridge no es ingeniero y no fue contratado ni se le pidió que realizara servicios de ingeniería en el Titán”, afirmó la compañía.

Durante una reunión sobre el Titán, Lochridge “se negó repetidamente a aceptar la veracidad de la información proporcionada por el ingeniero principal de la Compañía y afirmó repetidamente que no aprobaba los planes de investigación y desarrollo de OceanGate”, dice la demanda.

La demanda dice que OceanGate despidió a Lochridge porque le dijo a Rush que no podía aceptar los planes de investigación y desarrollo de OceanGate en el futuro.

El disco duro de la computadora portátil de su compañía “había sido borrado de todo el material de la compañía y de otro tipo”, dice la demanda.

Lochridge discutió la información confidencial de OceanGate con al menos dos personas y con representantes de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional “cuando presentó un informe falso alegando que fue despedido en represalia por ser un denunciante”, dice la demanda de la compañía.

Tenía una “actitud arrogante hacia la propiedad de OceanGate y sus políticas y procedimientos”, continúa la demanda, incluido el gateo sobre uno de los hemisferios de titanio del Cyclops II y sus alrededores.

Se burló de los miembros del personal de ingeniería con los que había estado discutiendo, dice la demanda de la compañía.

2. David Lochridge, que es de Escocia, tiene una “extensa experiencia como piloto de submarino”, dicen los documentos judiciales

La reconvención de Lochridge dice que “los demandados admiten que David Lochridge deseaba trabajar indefinidamente para OceanGate y negoció y recibió pagos como contratista independiente, y luego pagos y beneficios como empleado”.

Lochridge “tiene una amplia experiencia como piloto de submarinos y capacitación de los mismos, incluso como inspector submarino CSWIP 3.4U calificado, y capacitado para reconocer fallas y puntos de falla en equipos submarinos”, dice.

Comenzó a trabajar para OceanGate como contratista independiente alrededor de mayo de 2015 y “confió en las representaciones de OceanGate de que patrocinaría y ayudaría a Lochridge y su familia a obtener el estatus de visa para trabajar y vivir legalmente en los Estados Unidos”, dicen los documentos judiciales.

Según la reconvención, Lochridge “desarraigó a su familia y toda su vida en Escocia para mudarse a los Estados Unidos y residir en el estado de Washington”.

3. David Lochridge dice que el sumergible Titan de OceanGate era “experimental” porque usaba fibra de carbono en su casco, pero había “problemas de control de calidad”

En ese momento, OceanGate estaba desarrollando un “sumergible experimental llamado Cyclops 2 o ‘Titán”, que “utilizaba fibra de carbono, en lugar de una composición metálica, en su casco”, dicen los documentos.

OceanGate “pretendía que el Titán experimental transportara pasajeros y se sumergiera a profundidades extremas de 4.000 metros, una profundidad nunca antes alcanzada por un sumergible tripulado OceanGate compuesto de fibra de carbono”, dice la afirmación de Lochridge.

En una reunión en las instalaciones de OceanGate en Everett, Washington, a la que asistieron Rush y otros funcionarios de la compañía, “se plantearon problemas de control de calidad con el nuevo sumergible Titan, ya que hubo fallas evidentes durante todo el proceso de construcción por las que varias personas habían expresado su preocupación al Director de Ingeniería”, dice.

Rush le pidió a Lochridge que realizara una inspección de calidad antes de la entrega del sumergible Titán, diciendo que él era el “mejor hombre para el trabajo”, agregan los documentos.

4. La reconvención de David Lochridge dice que expresó “el peligro potencial para los pasajeros del Titán”

Lochridge trabajó en su informe y solicitó el papeleo del Director de Ingeniería con respecto al “diseño de la ventana y los resultados de la prueba de presión de la ventana para el Titán”, dicen los documentos judiciales.

Fue “recibido con hostilidad y negación del acceso a la documentación necesaria que debería haber estado disponible gratuitamente como parte de su proceso de inspección”, alegan los documentos.

El 18 de enero de 2018, emitió un informe de inspección que dice: “ahora es el momento de abordar adecuadamente los elementos que pueden representar un riesgo para la seguridad del personal. La comunicación verbal de los elementos clave que abordé en mi documento adjunto se ha desestimado en varias ocasiones, por lo que siento que ahora debo hacer este informe para que haya un registro oficial”, dice su contrademanda.

Expresó su preocupación “sobre la falta de pruebas no destructivas realizadas en el casco del Titán. A Lochridge se le dijo en repetidas ocasiones que no se podía escanear el casco o la línea de unión para comprobar si había delaminaciones, porosidad y vacíos de adhesión suficiente del pegamento que se estaba utilizando debido al grosor del casco”, sostienen los documentos.

“Se le dijo a Lochridge que no existía ningún tipo de equipo para realizar tal prueba, y OceanGate, en cambio, confiaría únicamente en su sistema de monitoreo acústico que iban a instalar en el sumergible para detectar el comienzo de la ruptura del casco cuando el sumergible estaba a punto de fracasar”, dice.

Lochridge “expresó nuevamente su preocupación de que esto fuera problemático porque este tipo de análisis acústico solo mostraría cuándo un componente está a punto de fallar, a menudo milisegundos antes de una implosión, y no detectaría ninguna falla existente antes de ejercer presión sobre el casco”, los documentos. decir.

“Dadas las fallas predominantes en el modelo a escala 1/3 previamente probado y las fallas visibles en las muestras finales de carbono para el Titán, Lochridge nuevamente enfatizó el peligro potencial para los pasajeros del Titán a medida que el sumergible alcanza profundidades extremas. El ciclo de presión constante debilita las fallas existentes, lo que resulta en grandes desgarros del carbono”, continúan los documentos.

“Las pruebas no destructivas fueron fundamentales para detectar fallas potencialmente existentes a fin de garantizar un producto sólido y seguro para la seguridad de los pasajeros y la tripulación”.

5. David Lochridge dice que le dieron 10 minutos para limpiar su escritorio después de que expresó su preocupación por la ventana de visualización de Titán, según documentos judiciales

Después de que se emitió el informe de inspección, OceanGate convocó una reunión. Lochridge “descubrió por qué se le había negado el acceso a la información de la ventana de visualización del departamento de Ingeniería: la ventana de visualización en la parte delantera del sumergible solo se construyó a una presión certificada de 1300 metros, aunque OceanGate tenía la intención de llevar a los pasajeros a profundidades de 4000 metros, ”, dice su reclamo.

Lochridge se enteró de que el fabricante de la mirilla “solo certificaría a una profundidad de 1300 metros debido al diseño experimental de la mirilla suministrada por OceanGate, que estaba fuera de los estándares de recipientes a presión para ocupación humana”, dicen los documentos.

“OceanGate se negó a pagarle al fabricante para que construyera una ventana que cumpliera con la profundidad requerida de 4000 metros”, dicen.

Según la contrademanda, “los pasajeros que pagaron no estarían al tanto, y no serían informados, de este diseño experimental, la falta de pruebas no destructivas del casco o que se estaban utilizando materiales inflamables peligrosos dentro del sumergible”.

Lochridge instó a OceanGate a certificar el Titán a través de una agencia de clasificación. En cambio, OceanGate despidió inmediatamente a Lochridge y le dio 10 minutos para “despejar inmediatamente su escritorio y salir de las instalaciones”, dice la contrademanda.

