Aseguran haber detectado “signos probables de vida” en el sumergible

Surface search underway for the OceanGate Titan Submersible. The five people stuck inside the Titanic submarine:

Paul-Henry Nargeolet, 73

Stockton Rush, 61

Hamish Harding, 58

Shahzada Dawood, 48

Sulaiman Dawood, 19 pic.twitter.com/hzwBbQf9jY

— quinn (@outtaminds) June 20, 2023