Mata a sus dos hijas mientras habla con su esposa por teléfono y se suicida

El martes por la tarde, David Kaser, mientras hablaba por teléfono con su esposa, disparó y mató a sus dos hijas antes de suicidarse. El hombre de 56 años estaba teniendo problemas matrimoniales y después de matar a sus hijas, de 19 y 14 años, le dijo a su esposa: “¿Qué te parece?” antes de suicidarse, dijeron las autoridades.

Su esposa, que estaba trabajando en el momento del asesinato-suicidio, llamó a la policía para solicitar que acudieran a la casa de Kaser. Agregó que escuchó lo que pareció ser un disparo en el teléfono, informó Tulsa World. Los oficiales acudieron a la casa de la pareja en Sand Springs, un suburbio al oeste de Tulsa, Oklahoma, el martes por la tarde y encontraron los cuerpos de Kaser y sus dos hijas adolescentes, Clarissa Kaser, de 19 años, y Crystal Kaser, de 14 años.

Las autoridades han indicado que conocen el motivo del asesinato, pero que no se hará público.

