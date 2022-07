David Jakubonis: Identifican al hombre que intentó apuñalar al congresista Lee Zeldin

David Jakubonis es un veterano militar que está acusado de intentar apuñalar a un candidato republicano a gobernador en Nueva York, el congresista Lee Zeldin.

El nombre de Jakubonis fue informado por NBC New York, citando fuentes.

El incidente fue captado en video, que se puede ver a continuación. El motivo no está claro.

El ataque ocurrió en un evento de campaña en Perinton, Nueva York, el 21 de julio de 2022, según Mytwintiers.com. Fox News informó que el sospechoso tenía “un objeto afilado”.

Zeldin representa el 1er Distrito de Nueva York. Su página de Twitter dice: “Orgullosamente representando al 1er Distrito Congresional de Nueva York. Miembro de los Comités de Asuntos Exteriores y Servicios Financieros de la Cámara. Teniente Coronel en la Reserva del Ejército.

Zeldin tuiteó: “Gracias a todos los que se acercaron después del ataque de esta noche en Fairport. Alguien intentó apuñalarme en el escenario durante el mitin de esta noche, pero afortunadamente pude agarrar su muñeca y detenerlo por unos momentos hasta que otros lo abordaron”.

Agregó: “Estoy bien, y @EspositoforNY, y todos los demás asistentes están a salvo. El atacante está bajo custodia. Agradecido por los asistentes que se acercaron rápidamente para ayudar y los agentes del orden público que respondieron rápidamente. Estoy tan decidido como siempre a hacer mi parte para que NY vuelva a ser un lugar seguro”.

1. Jakubonis es un veterano de la guerra de Irak y el hombre que lo sometió quiere ayudarlo, dicen los informes

Según Rochester First, el sospechoso es “supuestamente un veterano de la guerra de Irak que estaba bajo la influencia del alcohol”. Las autoridades no han confirmado la información.

Freedom Fox live coverage of the "Fire Kathy Hochul" rally in Fairport, NY 🇺🇲 This stream is created with #PRISMLiveStudio 2022-07-21T23:03:21Z

Estaba amarrado en la escena, informó el sitio. El director nacional de AMVETS, Joe Chenelly, lo detuvo y Jakubonis fue detenido, informó Mytwintiers.com.

Video of @leezeldin’s attempted attack at a campaign rally in Monroe County earlier tonight. Courtesy of Cody Crippen pic.twitter.com/1mTgUXIHVJ — Kate Lisa (@KaitlynnLisa) July 22, 2022

“Cuando dijo que sirvió en Irak, me puse de rodillas y dije: ‘Sabes, vamos a superar lo que sea que hayas hecho aquí esta noche’, y le dije: ‘Vas a conseguir mejor y concéntrate en eso’, y dijo: ‘Puedes contactarme después de que esto termine’, dijo Chenelly a Rochester First. “Me dijeron que no me comprometiera con él en este momento. Creo que es muy importante que obviamente tengamos una crisis de salud mental en todo el país, no solo con nuestros veteranos, sino que la tenemos especialmente con nuestros veteranos”.

2. Jakubonis estuvo en Fort Bragg en 2008 y escribió en LinkedIn: “Contrátame”

En 2008, Fort Bragg publicó una foto de Jakubonis. El pie de foto decía: “(Otro miembro del servicio), a la derecha, 432º Destacamento de suministro de sangre, verifica el tipo de sangre como soldado raso. David Jakubonis lee la lista de sangre que necesita la clínica simulada en el campo durante su entrenamiento de una semana del 14 al 18 de octubre”.

Tiene una página de Instagram, pero solo tiene una foto.

En una página de LinkedIn, escribió: “Contrátame. En búsqueda activa de empleo.” Escribió que fue técnico de laboratorio médico en el ejército de los EE. UU. de 2007 a 2012, pero que otros puestos eran “candidato para varias agencias” y posible activo. También escribió que era el “jefe de moral” del club de veteranos RIT.

La página también dice que recibió una licenciatura de RIT. “Licenciatura, summa cum laude, Justicia Criminal, concentración en Psicología”, dice, enumerando su GPA como 3.87. En “actividades y sociedades”, enumeró, “Presidente, Asociación de Estudiantes de Justicia Criminal, 2013-2014”.

También escribió que recibió un título de asociado en ciencias en Ciencias de Laboratorio Clínico de la Universidad George Washington en 2008. La página enumera “5 años de experiencia laboral en todos los departamentos dentro del laboratorio de hospitales y clínicas médicas del Ejército. Las funciones del técnico de laboratorio también incluyeron el trabajo de donación de sangre en todas las secciones del proceso”.

La página de Facebook de su esposa indica que ella ha fallecido.

3. Jakubonis está acusado de gritar: “Ya has terminado, Lee”

Photos sent in by a viewer following tonight’s attempted attack of Republican gubernatorial candidate @leezeldin and candidate for Lt. Gov. @EspositoforNY at a rally tonight in Monroe County. pic.twitter.com/WZeSxeHPA1 — Kate Lisa (@KaitlynnLisa) July 22, 2022

Según Batavian, el propietario de un negocio local llamado Brandon Lewis fue testigo del ataque y le dijo al medio de comunicación que el sospechoso gritó: “Terminaste, Lee. Has terminado, Lee. Parecía borracho, informó el periódico.

“Parecía que cuando lo agarró no lo estaba soltando”, dijo Lewis. “Él no iba por un abrazo, digámoslo de esa manera. No tenía buenas intenciones”.

La compañera de fórmula de Zeldin, Alison Esposito, se había raspado los nudillos, según el sitio.

“El congresista Zeldin, Alison Esposito y todos los miembros del Equipo Zeldin están a salvo después del ataque de esta noche”, dijo a Rochester First la portavoz de la campaña de Zeldin, Katie Vincentz.

“Se debe hacer mucho más para que Nueva York vuelva a ser segura. Esto se está saliendo de control en este estado. Desafortunadamente, el congresista Zeldin es solo el último neoyorquino cuya vida se ha visto afectada por el crimen y la violencia fuera de control en Nueva York. ¡Esto tiene que parar! Afortunadamente, todavía tenemos hombres y mujeres excepcionales en la aplicación de la ley que responden al llamado para proteger nuestras calles”.

4. Zeldin estaba hablando sobre la reforma de la libertad bajo fianza cuando Jakubonis sacó el cuchillo

This is video of Lee Zeldin being attacked and almost stabbed on stage at a Fire Hochul event in Fairport, NY.pic.twitter.com/xazg7G7sqb — MAGA GANG VISH 🔫 (@VishBurra) July 22, 2022

Según Mytwintiers.com, Zeldin estaba hablando sobre la reforma de la fianza en el VFW cuando el hombre gritó y “luchó un poco con él y sacó una cuchilla”.

La biografía de Zeldin dice: “El congresista Lee Zeldin creció en el condado de Suffolk, Nueva York, donde se graduó de la escuela secundaria William Floyd en Mastic Beach. El congresista Zeldin se graduó de la Universidad Estatal de Nueva York en Albany (SUNY) y luego de la Facultad de Derecho de Albany, convirtiéndose en el abogado más joven de Nueva York en ese momento a la edad de 23 años”.

Very unusual advisory from @KathyHochul ⬇️ just now, basically making fun of @leezeldin by mocking his campaign schedule this weekend and replacing his events with Democratic talking points about Trump. Usually the targeted attacks come from @nydems and @JayJacobs28 pic.twitter.com/1SaOrbaOX4 — Zack Fink (@ZackFinkNews) July 21, 2022

El Departamento del Sheriff del Condado de Monroe le dijo a Fox News que está “al tanto de un incidente en el discurso del candidato a gobernador Zeldin esta noche. Un sospechoso está bajo custodia y Major Crimes está investigando. Actualizaremos a medida que haya más información disponible”.

5. La gobernadora de Nueva York condenó el “comportamiento violento” pero fue criticada por un aviso a los medios que publicó

Conservative Party Gubernatorial candidate Lee Zeldin was attracted at a campaign rally in Monroe County by a man who charged the stage with a dangerous weapon. Zeldin helped restrain the individual who was promptly arrested after a struggle. All are ok. pic.twitter.com/mIJM3GOxse — Conservative Party Of NYS (@cpnys) July 22, 2022

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, emitió un comunicado en Twitter:

Mi equipo me ha informado sobre el incidente en el evento de campaña de Lee Zeldin esta noche. Aliviado de saber que el congresista Zeldin no resultó herido y que el sospechoso está bajo custodia. Condeno este comportamiento violento en los términos más enérgicos posibles: no tiene cabida en Nueva York.

Sin embargo, también está siendo criticada por un aviso a los medios que publicó su campaña:

Statement from NYGOP Chair @NickLangworthy on the Attack Against Gubernatorial Nominee Congressman @leezeldin⬇️

"It’s not a coincidence that just hours earlier, @KathyHochul fanned the flames of hate by directing her supporters to his rally schedule. This is unacceptable…" pic.twitter.com/xcIGx4aqLd — New York GOP (@NewYorkGOP) July 22, 2022

La biografía de Zeldin continúa:

El Congresista Zeldin sirve en dos Comités en la Cámara de Representantes: Servicios Financieros y Asuntos Exteriores, donde se desempeña como Miembro de Rango del Subcomité de Supervisión e Investigaciones. Además, el congresista Zeldin se desempeña como copresidente del Long Island Sound Caucus y miembro fundador del National Estuary Program Caucus y como uno de los dos republicanos judíos en el Congreso, también se desempeña como copresidente del House Republican Israel Caucus, que tiene más de 100 miembros, y ha sido un firme oponente del movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), coliderando una resolución aprobada por la Cámara (H.Res.246) para combatirlo.

