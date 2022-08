Darius Campbell Danesh: estrella de Pop Idol murió en extrañas circustancias a los 41 años

Los fans y las celebridades todavía están conmocionados por la misteriosa muerte de Darius Campbell Danesh, el amado cantante y actor cuya carrera despegó en 2001, después de quedar tercero en la primera temporada de Pop Idol en el Reino Unido. Los productores reinventaron y transformaron ese programa en American Idol al año siguiente, con el juez Simon Cowell viajando de Londres a Los Ángeles para lanzar la producción estadounidense.

A pesar de quedar en tercer lugar, Danesh saltó rápidamente a la fama con múltiples éxitos y protagonizó importantes producciones de teatro musical en el Reino Unido. Según Yahoo News, Danesh comenzó a salir con la actriz Natasha Henstridge en 2004, se mudó a los Estados Unidos y la pareja se casó en 2011. Se separaron dos años después pero intentaron reconciliarse en 2016, sólo para finalizar su divorcio en 2018.

En una publicación de Instagram eliminada desde entonces que mostraba una foto de ella con Danesh y otra de ellos con sus hijos de un matrimonio anterior, Henstridge escribió: “No hay palabras, Darius… sólo Love Love Love”.

Aquí tienes la última información sobre la muerte del cantante y los tributos de celebridades que llegan:

El misterio rodea la muerte del artista

Según el Rochester Post-Bulletin, el hombre de 41 años fue encontrado inconsciente en su cama en un apartamento de lujo ubicado frente al Hospital St. Mary de la Mayo Clinic en Rochester, Minnesota. Mayo Clinic es considerada como el hospital número 1 del mundo y atrae con frecuencia a pacientes de alto perfil. No se ha confirmado que Danesh fuera paciente de Mayo, pero The Berkman, el complejo de apartamentos donde se hospedaba, es conocido por ofrecer suites de lujo a corto plazo para personas que necesitan un fácil acceso a los diversos edificios médicos de Mayo.

Una declaración emitida el 16 de agosto por la familia de Danesh no proporcionó ninguna información de por qué el artista, que esperaba con ansias una reunión televisiva de Pop Idol en Inglaterra este otoño, se hospedaba en Rochester, una pequeña ciudad ubicada a 87 millas al sur de Minneapolis. Según Hello Magazine, la familia dijo que la policía local les había dicho que no había señales de intención o circunstancias sospechosas. Mientras tanto, The Daily Record informó que es posible que la familia deba esperar 8 semanas para recibir los informes de toxicología.

Aunque aún no está claro por qué, es probable que Danesh haya estado en Rochester durante al menos algunas semanas porque los lugareños vieron a su mejor amigo, el también actor escocés Gerard Butler, en la ciudad varias veces. En julio, la estación de radio KROC informó que se le había visto varias veces, publicando fotos de él en un festival semanal de comida y música que se lleva a cabo durante la hora del almuerzo en el centro de la ciudad los jueves. También fue visto en dos bares locales. Una semana después, la estación de radio Y.105FM informó que fue visto en la Feria del Condado de Olmstead y se tomó fotos con dos agentes del sheriff local.

Sin embargo, incluso Butler parece sorprendido por la muerte de su amigo. El 18 de agosto publicó una foto en Instagram de ellos juntos, junto con un largo tributo a su amigo de toda la vida.

“Estoy devastado por el repentino fallecimiento de mi querido amigo Darius, un verdadero hermano”, escribió, y luego expresó sus condolencias a los padres y hermanos de Danesh.

Continuó: “Aquellos que tuvieron la suerte de haber conocido a Darius durante más de unos minutos, se sintieron profundamente conmovidos por su risa contagiosa y su entusiasmo por la vida. Siempre llevaba una sonrisa, tenía una voz retumbante y daba un abrazo genuinamente cálido que pocos podían resistir, ¡ni querrían! Era un talento increíble, un cantante cuya voz te tocaba el alma y un actor con gran presencia. Pero, lo más importante, tenía el corazón de un león. Era más grande y más brillante que el sol y tenía una energía tan contagiosa que podía iluminar una habitación en segundos”.

Celebridades y fans expresaron conmoción y tristeza

Butler puede haber sido el famoso más cercano a Danesh, pero muchos otros han expresado su conmoción por su fallecimiento y los recuerdos del tiempo que pasaron con él.

El 17 de agosto, la actriz Rosario Dawson publicó una dulce foto en Instagram donde Butler y Danesh le daban besos juguetones en ambas mejillas y escribió: “Amado Darius, nos has dejado tambaleándonos en un estado de conmoción y tristeza que son tan palpables como tus abrazos y tu risa. Fuiste uno de los grandes”.

Aunque Danesh quedó tercero en la temporada inaugural de Pop Idol, el juez Simon Cowell, quien pronto se dirigiría a los Estados Unidos para lanzar American Idol, todavía le ofreció un contrato discográfico al cantante. Pero Danesh lo rechazó, según la BBC, eligiendo en cambio trabajar con U2 y el productor de los Rolling Stones, Steve Lillywhite, obteniendo múltiples éxitos entre los 10 primeros en el Reino Unido. Sin embargo, Cowell emitió una amable declaración después de la noticia del fallecimiento de Danesh.

“Vi por primera vez a Darius en la televisión hace más de 20 años y llegué a conocerlo muy bien”, dijo Cowell. “Era carismático, divertido y simplemente una gran persona con quien estar. Su muerte, por ser alguien tan joven, es una tragedia absoluta y mi corazón está con su familia y amigos”.

Chris Martin y su banda, Coldplay, reconocieron el fallecimiento de Danesh durante su concierto del 17 de agosto en Londres.

“Vamos a enviar amor desde Wembley al mundo”, dijo el cantante ante el estadio repleto. “Vamos a enviar amor a la familia de Darius, nuestro viejo amigo Darius, y a Ucrania”, según el Daily Mail.

Rosie Nixon, editora en jefe de la revista Hello de Gran Bretaña, escribió en una publicación personal: “Oh, Darius, un alma tan dulce. Noticias trágicas. Recordaré su amable y suave voz escocesa cuando llamaba con una idea, generalmente siempre era él quien llamaba directamente en lugar de un agente. Una vez invitó a todo el equipo de Hello en una noche de fiesta para ver su último espectáculo. Era un amor, una joya rara”.