[VIDEO] Preso acaba baleado al retener a un policía en cárcel de Oklahoma

Un recluso en una cárcel de Oklahoma tomó como rehén a un policía, Daniel Misquez, mientras transmitía sus videos en Facebook Live con su propio teléfono.

Posteriormente, la policía disparó y mató al recluso, rescatando al oficial. Puede ver algunos de los videos a continuación desde el interior del Centro de Detención del Condado de Oklahoma, pero tenga en cuenta que pueden herir sensibilidades.

El presidiario aprovechó que abrieron su celda para darle medicamentos y usó al oficial como rehén, dijeron en una conferencia de prensa.

El recluso, que no fue identificado, fue asesinado a tiros. El oficial fue trasladado al hospital, pero se desconoce exactamente su estado de salud. “Sin embargo, se fue por su propia voluntad”, y “va a estar bien”, dijo Greg Williams, del Centro de Detención del Condado de Oklahoma, en la conferencia de prensa.

Treinta y siete reclusos están alojados en el décimo piso donde ocurrió la situación de los rehenes, dijo Williams en la conferencia de prensa.

Las capturas de pantalla en Facebook confirman que los videos fueron transmitidos en vivo en la página de Facebook de Daniel Misquez. Se desplegó gas durante el rescate. La página de Misquez parece haber sido eliminada.

Esto es lo que necesita saber:

En la conferencia de prensa, Williams dijo que poco después de las 4 PM el 27 de marzo de 2021, un oficial fue “atacado por al menos un preso y tomado como rehén”. Su radio y llaves fueron tomadas por el preso, quien liberó a otros presos que estaban en esa cápsula. Con la llegada de más refuerzos policiales, el sospechoso recibió un disparo en la escena.

No revelaron el nombre del recluso.

Cuando se les preguntó si la situación sucedió debido a las malas condiciones de la cárcel, las autoridades dijeron que aún no podían hablar con ninguno de los reclusos involucrados, por lo que “no lo podían determinar”.

JAIL HOSTAGE SITUATION: Not sharing audio of this clip at this time due to inappropriate language. But Facebook live video is coming in from the 10th floor of the Oklahoma County jail where a corrections officer is being held hostage, according to OCSO officials. @kfor pic.twitter.com/pf8BsxcxJa

Jessica Bruno, presentadora de KFOR-TV, también compartió numerosos videos de Facebook Live en su página de Twitter. Ella explicó en Twitter: “Parece que el nombre del oficial correccional es Daniel Misquez y los presos le han robado el teléfono”.

Ella escribió: “Otro clip muestra a Misquez tirado en el suelo. Parece estar bien. Todavía estoy esperando la última actualización de las autoridades”.

Con un video, escribió: “En otro clip, los reclusos balancean lo que parecen ser las llaves de Misquez y les gritan a más oficiales debajo”.

In another clip, inmates are swinging what appears to be Misquez’s keys and yelling at more officers below. ⤵️ pic.twitter.com/0UmK28hsxo

Restringió el audio con un clip, escribiendo: “SITUACIÓN DE LA CÁRCEL: No comparto el audio de este clip en este momento debido a un lenguaje inapropiado. Pero el video en vivo de Facebook está llegando desde el décimo piso de la cárcel del condado de Oklahoma, donde un oficial de correcciones está retenido como rehén, según funcionarios de OCSO”.

Familiares y amigos del oficial publicaron que Misquez fue tomado como rehén. Un amigo escribió en Facebook: “Oraciones por mi amigo / hermano. Daniel Misquez 🙏🙏🙏🙏. Me quedo sin palabras, no puedo creer que esto le esté pasando. Ojalá pudiera hacer algo. 😡😢” Otro escribió: “Oraciones por mi hijo Daniel Misquez, no te mereces lo que te está sucediendo, hermano, oraciones para ti y tu familia”.

Family and friends posting to social media while Misquez is held hostage. ⤵️ @kfor pic.twitter.com/skCHb6nn5g

Local activists say weapons were pointed at them during protest outside the Oklahoma County Jail tonight.

Appears to be a non-lethal firearm, from what I can tell. ⤵️ https://t.co/CkLQBevZ0T

— Jessica Bruno (@JbrunoKFOR) March 28, 2021