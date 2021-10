Hallan cadáver de adolescente latina en poder de su novio: Iba a descuartizarlo

En hechos que están siendo materia de investigación por parte de las autoridades de Phoenix, Arizona, la policía descubrió los restos de una jovencita de 17 años guardados en un recipiente plástico en una casa en la que su novio la mantenía presuntamente porque no quería separarse de ella.

El joven en cuestión, quien fue arrestado por la policía, fue identificado como Daniel Blas Torrealba, de 21 años, y según los primeros reportes de las autoridades, al parecer mantenía el cadaver de su novia, según sus propias palabras dichas a los investigadores “para permanecer cerca de ella”.

Así lo revelaron varios medios como el periódico NY Post, donde se aseguró que el cuerpo de la joven, identificada como Destiny Muñoz, fue encontrado en avanzado estado de descomposición.

El citado medio aseguró que el hermano del joven, también fue privado de la libertad por parte de la policía de Phoenix, que aseguró que los restos de la joven estaban envueltos con plástico y cinta en un contenedor hallado en un camión. El joven fue identificado como Edwin Chávez-Blas, de 19 años.

Citando registros judiciales de azfamily.com, el NY Post mencionó que los restos apestaban con “un fuerte olor a materia en descomposición” cuando fueron encontrados el pasado 5 de octubre.





Las autoridades están acusando a la pareja de hermanos de los presuntos delitos de encubrimiento de una muerte. Asimismo manifestaron que tenían un plan para descuartizar el cadáver con ayuda de una sierra y luego enterrarla.

Aunque todavía la investigación se encuentra en curso, la policía aseguró que la joven murió por un disparo y la versión de los jóvenes es que ella misma se quitó la vida.





Tratando de evitar levantar sospechas sobre la muerte de la joven, Torrealba aseguró haber enviado mensajes de texto a la familia de su noviz, con quien tenía un hijo de 1 año, pidiendo que “no se preocuparan por ella”.

El Post mencionó además que precisamente el 5 de octubre la familia de la joven había denunciado su desaparición, tras afirmar que no la habían visto por más de 10 días.

La policía manifestó que cree que la adolescente falleció cerca al 26 de septiembre y videos muestran al hermano del presunto autor de la muerte comprando un recipiente plástico donde la mantuvieron, al igual que cinta y una motosierra en un Home Depot.

Versiones dadas por otros familiares de los arrestados señalan que el novio de la adolescente dijo que la empujó y la mujer se golpeó, pero por el momento no se ha logrado establecer con precisión la presunta participación del joven en la muerte.