Hombre mató a su esposa porque se rió ante sospecha de embarazo de su niña

En un caso que ha dejado conmocionados a los habitantes del estado de Minnesota, un padre de familia acabó con la vida de su esposa, luego de que ella se riera por un comentario que el hombre hizo acerca de su hija adolescente de 13 años.

El sujeto, identificado por las autoridades como Johnny Ray Aldridge, de 46 años, le propinó un disparo en la cabeza a su mujer, luego de que la víctima, soltó una risotada cuando el hombre le dijo que creía que su hija estaba embarazada y que probablemente había sido violada sexualmente.

Así lo reveló el periódico NY Post, donde se aseguró que el presunto asesino, de 46 años, quien se encuentra bajo arresto, narró a la policía el incidente, destacando que le molestó la risa de su esposa, ante sus sospechas sobre su hija, que resultaron ser infundadas.

Man killed wife who 'laughed off' claim daughter was pregnant: court docs https://t.co/C3qa2uZGIO pic.twitter.com/Ra33PjaGdW — New York Post (@nypost) September 30, 2021

El Post mencionó que los documentos judiciales del caso, identificaron al hombre como Johnny Ray Aldridge, de la localidad de St. Paul, Minnesota, quien se entregó él mismo a la policía tras el crimen.

Dichos documentos revelan además que el asesinato tuvo lugar el martes, mientras ambos estaban en la cama, y allí se identificó a la mujer muerta como Caitlin Aldridge, quien según el sujeto, se rió cuando salió el tema de que su hija estaría embarazada. El hombre reveló a las autoridades que creía que su mujer había estado “prostituyendo” a la niña.





Play



Man killed wife who ‘laughed off’ claim daughter was pregnant: court docs Man killed wife who ‘laughed off’ claim daughter was pregnant: court docs A Minnesota man shot his wife in the head after she “laughed off” an unfounded claim that their teenage daughter was pregnant, court documents show. Johnny Ray Aldridge, 46, of St. Paul, called cops early Tuesday to report he had shot his wife,… 2021-09-30T14:21:47Z

“[Caitlin] se rió de que su hija estuviera embarazada. [Su] respuesta enfureció tanto a Aldridge que le disparó una vez en la nuca con el arma que guardaba debajo de la almohada”, aseguró el Post citando documentos judiciales a los que afirmó haber tenido acceso.

Al llegar al Centro de Aplicación de la Ley del Condado de Ramsey, confesó lo ocurrido y dijo que el arma homicida estaba en su carro Chevrolet Tahoe.

Oficiales que llegaron a la residencia de la familia, confirmaron la muerte de la esposa de Alridge, quien fue hallada boca abajo en su cuarto del segundo piso del inmueble con un tiro en la cabeza.

Según reportes de KSTP 5 de ABC Minnesota, el hombre insistió en que mató a su mujer movido por la ira.

“(La maté) porque mi hija está embarazada y ella tenía hombres adultos que venían haciendo locuras con mi hija”, dijo el hombre arrestado, de acuerdo a reportes judiciales.

Pero de acuerdo el citado medio, la hija de la pareja negó haber estado embarazada y mucho menos haber sido violada, y dijo que su padre estaba actuando muy raro en los últimos meses, luego de haber sido atacado con una arma de fuego en la mano en hechos acaecidos en junio, y que desde entonces teníá un arma de fuego.

“La niña dijo que Aldridge se enojaba y fue difícil para [Caitlin]… Aldridge y [Caitlin] habían estado peleando por cosas pequeñas durante los últimos días”, mencionó el reporte policial, que agregó que el hombre había pedido a su mujer en medio de la disputa que se le practicara a su niña un examen de presunta violación sexual.

Las autoridades realizaron pruebas a la niña, tras el homicidio de su madre, y salieron negativas.

El hombre fue acusado de asesinato en segundo grado, y de ser hallado culpable, podría pasar en prisión hasta 40 años.