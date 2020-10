Acusan a padres guardianes de matar a su niña de 8 años en Texas: ¿Qué le hicieron?

Una pareja de Odessa, Texas, ha sido acusada de homicidio capital. El Departamento de Policía de Odessa los acusa de causar la muerte de su hija de 8 años, al obligarla a saltar en un trampolín, bajo una temperatura de 100 grados, sin agua.

La niña de 8 años, llamada Jaylin Anne Schwarz, según un obituario de la niña, estaba a menos de un mes de cumplir 9 años cuando murió. En ese obituario, Daniel y Ashley Schwarz se describen como sus padres, así como Chris y Alysha Anderton.

Los Schwarz se encuentran actualmente en la cárcel a la espera de recibir cargos de asesinato capital, según la policía de Odessa.

Según el obituario de Jaylin, nació el 10 de noviembre del hogar de David Retherford y Alysha Anderton. El obituario señaló que a Jaylin le gustaba estar al aire libre, patinar sobre hielo y montar a caballo, y que le gustaba la historia y la ciencia. También enumeró a cuatro de sus hermanos, dos con el apellido Schwarz y dos con el apellido Graham.

Según la estación de noticias CBS-7, Daniel y Ashley no eran sus padres biológicos, pero eran sus “tutores”. The Odessa American informó que el cabo Steve LeSueur de OPD dijo que los Schwarz no eran sus padres biológicos, pero no proporcionó ningún detalle más allá de eso.

El 15 de octubre, Anderton escribió una publicación en Facebook detallando por qué Ashley Schwarz, a quien describió como su hermanastra, tenía a sus dos hijas en lugar de ella.

En esa publicación reveló que había tenido un problema con las drogas, pero dijo que llevaba varios años limpia.

“Todo el mundo tiene derecho a entender por qué, para empezar, mis hijas fueron asignadas a mi hermanastra. No soy perfecta para nadie más que para Dios y solo Él puede juzgarme”, escribió la mujer. “Así que no hay nada que alguien pueda decir sobre mí que pueda herir mis sentimientos o avergonzarme, por lo que no me haya castigado todavía. Soy mi mayor crítica y nadie carga con la culpa más que yo”.

Anderton publicó un mensaje de texto en Facebook que le envió a Ashley Schwarz a las 7:29 a.m. del 23 de septiembre, preguntando por qué no había podido ver a la hermana de Jaylin durante cuatro años.

“Como estoy segura de que sabes, vine a Odessa el fin de semana pasado para ver a (nombre eliminado) con mi primo. No nos dejaron tenerla porque (nombre redactado) dijo que estaba aterrorizada de mí. Ella me llamó “La Mala” y de la que “Nacimos”. Ahora soy un monstruo para ella. Así que aquí está mi pregunta… si todos solían orar por mí todas las noches como familia, como dijiste, ¿por qué me tiene miedo?”, fue el texto compartido por la mujer.

Ashley Schwarz respondió diciendo que no había hablado mal de Anderton con sus hijas. “Todo lo que les dijimos fue que tomaste malas decisiones pero que las amabas. Nunca hemos hablado mal de ti, porque esperábamos que te limpiaras…”. Luego repitió que nunca hablaron horriblemente de ella.

Anderton le envió un mensaje a Schwarz diciéndole que había estado limpia durante más de dos años y había completado los requisitos para recuperar a sus hijas, pero se sentía aislada de los Schwarz y sus niñas.

“¿Alguna vez intentaste ponerte en contacto conmigo para averiguarlo? Cambiaste tu número de teléfono, me bloqueaste en Facebook, te negaste a verme en días festivos y cumpleaños, incluso te negaste a dejar que las chicas tuvieran regalos míos y te mudaste al otro lado de Texas… No tienes idea de lo duro que ha sido tratar de mostrarte que merezco ver a NUESTRAS chicas sin traspasar fronteras. Ni una sola vez me contactaste para invitarme a tu familia”, mencionó.

“Por favor, créanme cuando les digo que no estoy tratando de discutir con ustedes o de hacerles sentir culpables… Pueden preguntarle a mi mamá y a su papá, cada reunión festiva o cumpleaños que llegaba yo venía, les pedía que le preguntaran si ‘Por favor’, podría estar allí, y la respuesta siempre fue no. No ‘solo si puede demostrar que está limpia’. Siempre fue un NO rotundo. Y había tenido tanto dolor y llanto porque siempre me dijeron que no”, agregó la mujer.

Anderton figura como peticionaria en un documento judicial que solicita la custodia o visita a un niño, diferente del Departamento de Servicios de Protección y Familia de Texas y los Schwarz. El documento fue presentado el 18 de junio de este año. En ese documento judicial, se incluye un registro que indica que Anderton firmó una declaración jurada en 2017 renunciando voluntariamente a sus derechos de paternidad.

La policía dijo que Jaylin murió por deshidratación

Según la policía, Daniel Schwarz, de 44 años, y Ashley Schwarz, de 34, habían castigado a Jaylin impidiéndole desayunar y diciéndole que saltara en un trampolín afuera sin detenerse. Cuando Jaylin se detuvo, la policía dijo que sus padres le dijeron que no podía tener agua a pesar de las temperaturas increíblemente altas.

Según el comunicado de la policía, “más tarde se obtuvo una orden de registro y la temperatura del trampolín fue de aproximadamente 110 grados y el suelo fue de aproximadamente 150 grados”.

Una llamada médica llegó desde la residencia el 29 de agosto de 2020, y cuando la policía llegó al lugar, encontraron a Jaylin inconsciente y la declararon muerta, según la policía. Una autopsia reveló que murió de deshidratación y la forma de muerte fue catalogada como “homicidio”.



La policía informó que ambos Schwarze fueron arrestados, acusados de asesinato capital y colocados en el Centro de Aplicación de la Ley del Condado de Ector.

