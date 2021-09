¿Qué pasó con Dana Barker la mujer que asesinó a su madrastra?

La Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó en 2012 que las personas que están cumpliendo cadenas perpetuas sin libertad condicional por delitos cometidos cuando eran menores de edad, son elegibles para solicitar audiencias de nueva sentencia y el programa de A&E “Niños tras las rejas: cadena perpetua o libertad condicional” sigue los casos de algunos de estos delincuentes juveniles previamente condenados que buscan una nueva sentencia.

Cada episodio explora la historia de un recluso que cometió un delito cuando era menor y que ahora está intentando ser liberado o re-sentenciado a una sentencia más leve que lo haría elegible para la libertad condicional. El segundo episodio de la segunda temporada, “Dana”, sigue a Dana Barker, de 45 años de edad, quien fue condenada por asesinar a su madrastra Brenda Barker en 1994 y ahora está tratando de obtener una audiencia de nueva sentencia.

¿Dónde está Dana Barker hoy?

Barker está en prisión en Oklahoma, donde continúa luchando por una audiencia de nueva sentencia

Los registros públicos de Oklahoma Corrections muestran que Barker se encuentra actualmente encarcelado en el Centro Correccional Mabel Bassett, una instalación para reclusas en McLoud, Oklahoma. Barker, ahora de 45 años de edad, fue admitida en la instalación en 1995 y su sentencia figura como asesinato en primer grado con una cadena perpetua sin libertad condicional.

Los registros públicos también muestran que el abogado de Barker presentó una moción para anular su condena el 13 de agosto de 2020. Esta moción siguió a varias solicitudes de alivio posterior a la condena, incluidas las solicitudes presentadas en 2018 y 2019.

Actualmente hay dos batallas legales en curso, según la Red de Tribunales del Estado de Oklahoma, una que se basa en la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de proporcionar audiencias de nueva sentencia para los menores condenados a cadena perpetua sin libertad condicional.

El segundo es solicitar que la corte se pronuncie sobre si el estado de Oklahoma tiene la jurisdicción para sentenciarla o si debe ser manejada por cortes federales a la luz de un fallo de la Corte Suprema de 2020 de que aproximadamente la mitad de Oklahoma está en una reserva de nativos americanos, como NPR informó.

Barker dijo que debería cumplir una condena por el asesinato que cometió, pero no cree que deba vivir el resto de su vida en la cárcel

Dana Barker le dijo a The Frontier en una entrevista que se da cuenta de que cometió un crimen horrible y se ha hecho responsable de lo que hizo, pero que no cree que deba estar en prisión de por vida. “Debería haber ido a la cárcel. Hice algo horrible, pero no sé si debería haber renunciado el resto de mi vida”, agregó.

El ex fiscal de distrito del condado de Okmulgee, Tom Giulioli, dijo al medio que no cree que Barker haya mostrado ningún remordimiento por su crimen. “Tenía una personalidad muy fría. Ella nunca mostró ninguna emoción”, dijo a The Frontier. Dana Barker no estuvo de acuerdo con Giulioli y dijo: “No creo que sea una evaluación justa. Me gustaría saber cuál es su definición de remordimiento”.

La hija de Brenda Barker, Kerry Whitley, ha dejado claro que no cree que se deba volver a condenar al asesino de su madre y dijo en 1995 que Dana Barker debería pasar el resto de su vida en prisión, informó The Frontier. Whitley dijo recientemente en Facebook que apareció en “Kids Behind Bars” de A&E para asegurarse de que también se escuche la voz de su madre, no solo la de Dana Barker.

Esta es la versión original de Heavy.com

