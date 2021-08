Hombre agredió a un estudiante en Florida durante discusión por el uso de mascarillas

Dan Bauman es un hombre de Florida que está acusado de agredir a un estudiante en la escuela secundaria de su hija en Fort Lauderdale mientras protestaba por el mandato de máscaras del distrito. El padre anti mascarillas, de 50 años y su hija de 15 años, Isabel, habían estado protestando en la escuela durante varios días después de que los funcionarios se negaran a permitirle entrar sin máscara. Otros anti mascarillas, se unieron a Bauman en la escuela para enfrentarse a los funcionarios durante varios días.

El padre anti-mascarillas fue arrestado el miércoles 25 de agosto de 2021. El Departamento de Policía de Fort Lauderdale dijo que el incidente ocurrió en la entrada principal de la Escuela Secundaria de Fort Lauderdale alrededor de las 7:25 am. En una declaración obtenida por Heavy, la policía dijo: “Bauman acompañó a su hija mientras intentaba entrar por la puerta de la escuela sin máscara. Bauman estaba grabando a otros estudiantes con su teléfono y causando disturbios en la puerta”.

“Uno de los estudiantes (víctima) no quiso ser grabado en video. El estudiante intentó agarrar el teléfono de Bauman. Respondió empujando al estudiante hacia atrás contra la cerca”, agregó la policía. Bauman fue “detenido inmediatamente” y acusado de un cargo de abuso infantil agravado, dijo la policía. Fue ingresado en la cárcel del condado de Broward después de su arresto. Bauman y su abogado no pudieron ser contactados por Heavy para hacer comentarios.

Bauman se había estado filmando a sí mismo y a su hija y había protestado durante cuatro días. Un video de Bauman se había vuelto viral anteriormente y su confrontación despertó el interés de otros anti mascarillas que se unieron a él en la escuela para protestar y exigir que se le permitiera a su hija ingresar al edificio.

Esto es lo que necesita saber sobre Dan Bauman y el incidente de la escuela secundaria de Fort Lauderdale:

1. Bauman “empujó a la niña por el hombro y la agarró de la mano torciendo su brazo de una manera agresiva”, dice la policía, el incidente fue grabado en video

Dan Bauman fue arrestado por Paul Johnson, oficial de recursos escolares del condado de Broward. Según una declaración jurada de la queja presentada por Johnson obtenida por Heavy, el oficial dijo que estaba trabajando afuera de la entrada de la escuela secundaria Fort Lauderdale cuando vio a Bauman acompañar a su hija a la escuela. Dijo que activó su cámara corporal porque se sabe que Bauman “causa interrupciones debido a protestar contra la política del uso máscaras de la junta escolar”.

Johnson dijo en el informe: “Se vio a un estudiante caminando hacia (Bauman) y dijo ‘Ya tuve suficiente por 4 días’ e intentó agarrar su teléfono celular mientras grababa. (Bauman) empujó a la niña por el hombro, la agarró de la mano y le torció el brazo de una manera agresiva, lo que hizo que yo y la seguridad sacamos a (Bauman) de la niña”. Johnson dijo que Bauman fue puesto bajo custodia.

Los videos grabados por estudiantes compartidos por Miami Against Fascism en Twitter mostraron a Bauman con su teléfono en la cara de la estudiante, grabándola, antes de que la policía dijera que la empujó. La policía de Fort Lauderdale dijo: “En este momento, no publicaremos las imágenes de la BWC capturadas durante este incidente. Esta sigue siendo una investigación abierta y activa”.

Los partidarios de Bauman han afirmado que actuó en defensa propia. Han compartido otro video del incidente que involucra a Bauman y al estudiante adolescente.

Chris Nelson, uno de los líderes de la protesta que apoya a Bauman y su hija, es un “activista y DJ”, que ha realizado manifestaciones en Florida, incluso en el área de Fort Lauderdale, contra los mandatos de máscaras y otras restricciones de COVID-19. Nelson, quien lidera el grupo ReOpen South Florida, ha compartido teorías de conspiración de derecha y desinformación contra las vacunas.

Nelson inició un GoFundMe para Bauman y escribió: “Mientras llevaba a su hija Isabel a la escuela y defendía su derecho legal de no usar mascarillas, Dan Bauman fue atacado y una chica le arrancó el teléfono de la mano. Trató de recuperarlo y fue arrestado y ridículamente imputado. A Isabel se le había negado ilegalmente la entrada a su escuela en repetidas ocasiones porque no usaba una máscara. El video muestra que Dan fue el que fue agredido y le robaron el teléfono. Míralo aquí: https://youtu.be/QeA7fOKWp3Y. ¡Dan es un luchador por la libertad y es inocente! Necesitará dinero para la fianza y los gastos. ¡Ayúdalo aquí!”

2. Dan Bauman enfrenta hasta 30 años de prisión por el cargo de abuso infantil agravado y permanece en la cárcel sin fianza a la espera de su primera comparecencia ante el tribunal

Bauman fue acusado de abuso infantil agravado, que es un delito grave de primer grado. Permanece en la cárcel del condado de Broward sin derecho a fianza a la espera de su primera comparecencia ante el tribunal el jueves 26 de agosto de 2021 por la mañana. Según la ley del estado de Florida, un delito grave de primer grado se castiga con hasta 30 años de prisión, hasta 30 años de libertad condicional y una multa de hasta $10,000.

Antes de su arresto, Bauman le dijo a CBS Miami: “En primer lugar, es ilegal que lo ordenen. Va contra la ley, contra la Declaración de derechos de los padres. Creemos que no detiene la propagación del virus. No lo controla, hace más daño que bien”. Su hija, Isabel, agregó: “Quiero poder ir a la escuela como todos, pero no puedo usar una máscara, no puedo respirar y quiero tener esa opción”.

El presidente del cuerpo estudiantil de Fort Lauderdale High School, Raymond Adderly, dijo a CBS Miami: “Nuestro distrito escolar local cree que la mejor manera de proteger a nuestros estudiantes es mediante un mandato de máscara. Cada estudiante aquí esta mañana va a apoyar eso y lo ha estado haciendo diligentemente. Un estudiante no habla por todos nosotros”.

Según NBC Miami, los funcionarios escolares dijeron que solo otro estudiante de los 260,000 que asisten a clases en el distrito se ha negado a usar una máscara. El distrito escolar agregó que los estudiantes pueden optar por no participar si tienen una razón médica válida. Bauman le dijo a la estación de noticias la noche antes de su arresto: “No me importa, la política de la junta escolar es ilegal y ella no se pondrá una máscara, pase lo que pase, no va a suceder”.

Adderly agregó en Twitter después del arresto de Bauman: “Todo lo que estamos pidiendo es estar seguros en nuestras aulas. No entendieron cuando nuestra administración preguntó cortésmente. Ahora nuestros estudiantes lo harán mañana por la mañana. Estaremos protestando contra aquellos que desean rebelar nuestra política escolar y arriesgar la vida de otros”.

Bauman ha publicado varios videos en YouTube que muestran a él y a su hija enfrentándose a los funcionarios de la escuela secundaria de Fort Lauderdale durante un período de varios días al comienzo del año escolar de agosto de 2021. En un video, Bauman presentó a los funcionarios un documento del departamento de salud que, según él, prohíbe al distrito obligar a su hija a usar una máscara y sancionarla o acosarla por negarse a hacerlo. También les dio la “Declaración de derechos de los padres”, que dijo que dice: “Es un delito que no la dejes entrar. Puedes leer por qué. Para usted, para usted, no puede pasárselo a la junta escolar. … Usted mismo podría ser objeto de este delito, es un delito menor de primer grado”, dijo.

Bauman dijo en el video que recibió una llamada telefónica diciendo que si su hija no asistía a la escuela, la sacarían de la escuela. Él dijo: “Ella viene. No la vas a dejar entrar “. Cuando el administrador dijo que necesitaba estar con las mascarilla, Bauman respondió: “No es así. La política de la junta escolar es ilegal”. Dijo que su hija no califica ni necesita la política de exención de máscaras, que dijo que también era ilegal.

“¿Vas a dejarla entrar o vamos a hacer esto todos los días para demostrar que viene a la escuela y luego, cuando la saques, eso dependerá de ti?”, Dijo Bauman. “Ella viene a la escuela”. Bauman preguntó qué pasaría cuando ella llegara a la escuela al día siguiente y, después de que le dijeron que no la dejarían entrar, dijo: “¿La va a agarrar el policía y le impedirá entrar? ¿Alguien la va a detener? ¿Alguien le va a poner las manos encima?

El administrador dijo que nadie la iba a tocar y Bauman dijo: “Entonces, ¿cómo vas a evitar que entre? Esto es algo ilegal que estás haciendo. … Los nazis también dijeron que solo estaban siguiendo órdenes que no les ayudó mucho. Déjala entrar. Vamos a volver mañana por la mañana, va a escalar a quién sabe qué. Vas a tener que sacarla por la fuerza, eso va a ser noticia, te lo garantizo”.





En otro video publicado en YouTube, se puede ver a Bauman acercándose a la escuela, donde otros manifestantes se habían reunido después de ver sus videos anteriores, y vitorearon en voz alta cuando él y su hija se acercan. Un administrador de la escuela le dijo a Bauman: “Si ella entra, no se le permitirá ir a clase. Porque tiene que tener una máscara para ir a clase. … Necesita una máscara para entrar al edificio”.

Bauman le dijo al administrador: “Ella no se está poniendo una máscara. Esto es ilegal lo que estás haciendo”. El video muestra a su hija tratando de entrar a la escuela mientras un administrador la bloquea físicamente, sin tocarla, moviéndose de un lado a otro mientras Isabel intenta pasarlo. Después de que su hija pasó a ese hombre y la seguridad se acercó, Bauman los desafía a “poner sus manos sobre ella”.





En un tercer video, se puede ver a Bauman filmando a otros estudiantes y se enfrenta a alguien fuera de cámara que dice: “deje de filmar a los niños, señor”. Él responde: “Estoy filmando a mi hija”. El video muestra que el hombre que le dijo que no filmara es el oficial de recursos escolares Paul Johnson, quien eventualmente lo arrestaría días después.

4. Bauman ha estado involucrado en varias alteraciones en empresas locales sobre los requisitos de máscaras durante la pandemia COVID-19 y fue acusado de acechar al propietario de un estudio de danza en 2018





Según el informe policial, Bauman vive en Fort Lauderdale y nació en Letonia. Había poca otra información disponible sobre sus antecedentes o dónde trabaja. Un perfil de LinkedIn para Bauman lo enumera solo como “propietario”, pero no especifica de qué es propietario. En su canal de YouTube, Bauman publicó una confrontación que tuvo con un empleado en una tienda de Dick’s Sporting Goods por su política de máscaras. El video, de enero de 2021, se puede ver arriba.

Según el South Florida Sun Sentinel, Bauman ha estado involucrado en numerosas disputas sobre políticas de máscaras en tiendas y edificios de la ciudad de la región desde que comenzó la pandemia del coronavirus COVID-19. Ha recibido advertencias de allanamiento de morada de al menos cinco negocios, según muestran los registros policiales obtenidos por el periódico.

Bauman fue a un Home Depot en Fort Lauderdale usando ropa interior de tanga rosa como máscara en agosto de 2020 y se volvió agresivo cuando la seguridad le dijo que no era adecuado, informa el periódico. Luego fue al Departamento de Policía de Fort Lauderdale dos semanas después y se le negó la entrada por no usar una máscara, y nuevamente se puso la tanga rosa en la cara, según el Sun Sentinel.

Durante otro incidente en Publix, le dijo a los trabajadores de la tienda de comestibles que tenía una condición médica no especificada que le impedía usar una máscara, informa el periódico. También estuvo involucrado en incidentes en UPS, una oficina de correos y una farmacia, según el periódico. Un informe obtenido por el periódico dice que Bauman llamó a una mujer que le dijo que usara una máscara en una farmacia en 2020, mono y la golpeó en la cara, lo que llevó a la mujer a arrojarle una silla y golpearlo.

Los registros judiciales del condado de Broward muestran que en 2018 el propietario de un estudio de baile obtuvo una orden de protección contra Bauman por acoso. Según el Sun Sentinel, fue acusado de amenazar al propietario del estudio, a su esposa y a sus hijos.

5. La Junta Escolar del Condado de Broward dice que el estado se ha excedido al prohibir los mandatos de la máscara, mientras que el gobernador Ron DeSantis dijo que habría “consecuencias” para los funcionarios que ignoren su orden

Los estudiantes han respondido a los manifestantes en la escuela secundaria durante los cuatro días en los que Bauman y sus seguidores se han reunido al comienzo de la jornada escolar. Un video del día del arresto de Bauman muestra a los estudiantes gritando a los manifestantes, “use una máscara, use una máscara”.

La Junta de Educación del Condado de Broward estableció un mandato de máscara a pesar de la orden del gobernador de Florida y la junta escolar de que los padres deben poder decidir si sus hijos deben cubrirse la cara en la escuela. El director de Fort Lauderdale High School, Sean Curran, dijo a CBS Miami: “Nuestros niños son increíbles. Todos y cada uno de ellos lo están usando y apoyan las medidas para mantener a todos a salvo”.

La superintendente interina de las escuelas del condado de Broward, Vickie Cartwright, le dijo a NBC Miami: “Lo que les hemos dicho es que creemos que es una extralimitación de su autoridad, que cumplimos legalmente y hemos solicitado respetuosamente que rescindan la orden. La presidenta de la junta escolar, Rosaline Osgood, dijo a la estación de noticias: “Estamos muy convencidos de que estamos utilizando todas las herramientas de nuestra caja de herramientas para cumplir con nuestra obligación constitucional de proporcionar un entorno escolar seguro y saludable para nuestros estudiantes. Sabemos que usar una máscara podría evitar que muramos o seamos afectados por COVID-19, también sabemos que no hay datos o casos en los que alguien usara una máscara y muriera solo por usar una máscara”.

Según Florida Politics, el mismo día del arresto de Bauman, el gobernador de Florida DeSantis le dijo a un periodista que le preguntó si anularía la prohibición del mandato de máscaras: “¿Qué tal si los padres mantienen el poder? No se puede ir por encima de la ley y quitar los derechos de las personas, y eso es lo que están haciendo. Están quitando los derechos de los padres y habrá consecuencias”.

