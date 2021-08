Nicole Flanagan encontrada muerta en un barril: la última vez que la vieron fue en Wall Street

Nicole Flanagan es la mujer de Nueva York que, según la policía, fue vista por última vez con vida entrando en un edificio de lujo en Wall Street en el distrito financiero de Manhattan. El 13 de agosto, su cuerpo fue encontrado metido dentro de un barril que había sido dejado en una carretera en Ridgefield Park, Nueva Jersey. La Fiscalía del Condado de Bergen identificó a Flanagan en un comunicado de prensa.

Según la oficina del fiscal, los investigadores arrestaron a un hombre que, según dicen, ayudó a trasladar el cuerpo de Flanagan de Wall Street a Nueva Jersey. Aquellio Parker, de 29 años, enfrenta cargos que incluyen ser cómplice de perturbar, mover u ocultar restos humanos. Al momento de escribir este artículo, la policía no había identificado públicamente a ningún sospechoso en la muerte de Flanagan.

Esto es lo que necesita saber:

Flanagan fue vista por última vez en la ciudad de Nueva York y los investigadores no han determinado cómo murió





Flanagan fue vista en un video de vigilancia ingresando al 95 de Wall Street con un hombre el 6 de agosto, según el New York Post. The New York Daily News, The Post y CBS New York citaron “fuentes” que dijeron que Flanagan trabajaba como acompañante.

El Post, citando a la policía, también informó que el hombre con el que se vio a Flanagan dentro del ascensor del edificio fue identificado como un “pandillero de 25 años”. Pero NorthJersey.com, citando a la detective Arlene Muniz del NYPD, también informó que la policía no pudo verificar por qué Flanagan había estado en el edificio o a quién estaba visitando. CBS New York también informó que los investigadores rastrearon el teléfono celular de Flanagan hasta el edificio.

Los investigadores no han revelado exactamente cuándo murió Flanagan. Al momento de escribir este artículo, los funcionarios tampoco han descrito su muerte como un homicidio. Los fiscales solo han dicho que es una investigación activa.

La Oficina del Fiscal del Condado de Bergen dijo que al 20 de agosto aún no habían determinado cómo murió Flanagan. El Daily News informó que se realizó una autopsia a los restos de Flanagan, pero que no había “signos obvios de trauma” en su cuerpo.

La policía allanó un apartamento de Wall Street donde los vecinos dijeron que dos jóvenes, que no estaban en el contrato de arrendamiento, habían estado viviendo

La policía allanó un apartamento del piso 22 en el 95 de Wall Street el 19 de agosto, informó The New York Daily News, pero no encontró a nadie dentro. Los vecinos dijeron al periódico que dos hombres jóvenes habían estado viviendo en la unidad durante aproximadamente un año y que el área alrededor del apartamento “a menudo olía a hierba y a ambientador malo”.

Un vecino le dijo al Daily News: “Pensé que estaban vendiendo drogas … Siempre tenían algún incienso extraño”. El New York Post, también citando a vecinos, informó que los dos hombres no estaban en el contrato de arrendamiento, pero tenían algún tipo de acuerdo con la persona que alquilaba la unidad.

Según The Post, Aquellio Parker fue visto en un video de vigilancia llevando un gran barril al edificio de Wall Street el 11 de agosto y luego fue visto al día siguiente moviendo un barril hacia una camioneta U-Haul.

Los fiscales del condado de Bergen dijeron que un barril fue encontrado abandonado el 13 de agosto cerca de Hobart Street y Teaneck Road en Ridgefield Park, Nueva Jersey. Los fiscales dijeron que se llamó a la policía al área poco después de las 10:30 a.m. después de recibir una llamada sobre un “contenedor de plástico grande sospechoso que se había dejado en la calle”. CBS New York informó que era el mismo barril que se vio siendo sacado del edificio de Wall Street.

Los fiscales dicen que Parker enfrenta tres cargos: ser cómplice de perturbar, mover y/u ocultar restos humanos, ser cómplice de profanar, dañar y/o destruir restos humanos y un cargo de conspiración en segundo grado con un coacusado para perturbar, mover, ocultar y/o profanar un cuerpo fallecido. Parker se entregó a la policía de Nueva York el 22 de agosto.

Flanagan era un nativo de Connecticut con 3 hijos

Flanagan nació y se crió en Greenwich, Connecticut, dijo su familia al Greenwich Time. Según su obituario, Flanagan tenía 42 años y era madre de tres hijos. Su cuñada inició una campaña de GoFundMe para ayudar con los gastos del funeral; la recaudación de fondos ha generado más de $9,000.

Flanagan había estado viviendo más recientemente en el vecindario Norwood del Bronx, informó NorthJersey.com. Ray Underwood, quien tuvo un hijo con Flanagan, le dijo al New York Daily News que no había visto mucho a Flanagan en la última década. “Tenía tres hijos hermosos que la adoraban y la amaban, y ya sabes, una familia que la amaba y la cuidaba pero, ya sabes, simplemente perdió el contacto”, dijo Underwood. “No me importa lo que hizo. No me importa con quién estaba. No me importa. Nadie merece que le hagan eso, especialmente una madre de tres “.

Una amiga de Flanagan llamada Katrina Galloway le dijo a The New York Post que Flanagan trabajaba como recepcionista e hizo trabajo de oficina después de la escuela secundaria. Pero Galloway dijo que la vida de Flanagan dio un giro cuando supuestamente comenzó a trabajar como stripper. “Pasó de ser bailarina a escolta, así que estoy bastante seguro de que siempre temió por su seguridad”, dijo Galloway. “Estaba drogada y bebiendo del estilo de vida que vivía”. Galloway agregó que el hijo mayor de Flanagan, Aaron Underwood, ahora tiene 20 años y que sus otros dos hijos son menores.

