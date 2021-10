Policía del Capitolio arresta a un hombre en un vehículo “sospechoso” frente a la Corte Suprema

Dale Paul Melvin es un hombre de Michigan que fue detenido fuera de la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington, D.C. después de que la Policía del Capitolio de Estados Unidos investigara su “vehículo sospechoso”. Melvin, de 55 años, es de Kimball, Michigan, dijo la policía del Capitolio en Twitter. El hecho ocurrió la mañana del martes 5 de octubre de 2021.

La Policía del Capitolio tuiteó antes de que Melvin fuera detenido: “Estamos investigando un vehículo sospechoso frente a la Corte Suprema a lo largo de First Street, NE. Manténgase alejado del área”. La Corte Suprema continuó con sus actividades normales mientras la policía investigaba. La nueva sesión del tribunal comenzó el lunes 4 de octubre de 2021. Se espera que el tribunal escuche casos sobre varios temas importantes, incluidos el aborto, las armas y los derechos religiosos.

Melvin fue acusado de no obedecer y asaltar a un oficial de policía, dijo la Policía del Capitolio de Estados Unidos en un comunicado de prensa. La policía dijo en el comunicado que Melvin se negó a abandonar el área de la Corte Suprema. Según el comunicado de prensa, “En agosto, el mismo hombre llegó al Capitolio e hizo declaraciones preocupantes”. Más detalles sobre ese incidente no estuvieron disponibles de inmediato.

Esto es lo que necesita saber sobre Dale Paul Melvin:

1. Dale Melvin le dijo a un oficial de policía que “se acabó el momento de hablar”, dice la policía del Capitolio





Dale Melvin “estacionó ilegalmente” su SUV fuera de la Corte Suprema alrededor de las 9:30 a.m., dijo el subjefe de la policía del Capitolio de Estados Unidos, Jason Bell, en una conferencia de prensa después de que Melvin fue detenido. “Nuestros oficiales respondieron de inmediato. El hombre se negó a hablar”, dijo Bell a los periodistas. Melvin “hizo una declaración en el sentido de ‘Se acabó el tiempo de hablar’. En ese momento, retrocedimos, nuestros oficiales de negociación de crisis intentaron hablar con él, el hombre se negaba a hablar y aproximadamente a las 11:00 nuestros equipos fueron y lo sacaron del vehículo y lo pusieron bajo arresto”, dijo Bell en la conferencia de prensa.

Según Bell, no se encontraron armas dentro del vehículo. “Actualmente está bajo investigación y todavía es una escena de crimen activa”, dijo Bell. Cuando se le preguntó si se encontró algo en el vehículo, Bell dijo: “Todavía es una investigación activa. Todavía estamos procesando activamente el vehículo en este momento”.

Bell y un portavoz de la Policía del Capitolio se negaron a responder varias preguntas en la conferencia de prensa debido a la naturaleza en curso de la investigación. La policía dijo en el comunicado de prensa sobre Melvin: “El sospechoso parecía estar frustrado”.

Según NBC News, los agentes de policía lanzaron un flashbang a la camioneta de Melvin antes de que lo detuvieran. Los reporteros y otras personas alrededor del Capitolio informaron haber escuchado un fuerte estallido antes de que Melvin fuera arrestado. La policía del Capitolio envió una alerta al personal del Congreso alertándolos sobre la explosión controlada antes de que ocurriera, tuiteó la reportera del Congreso del New York Times Emily Cochrane.

“El USCP se está preparando para interrumpir un vehículo sospechoso frente al edificio de la Corte Suprema de EE. UU. es posible que se escuche un fuerte estruendo en el área. No hay motivo de alarma, y ​​el personal del Congreso no debe tomar ninguna medida”, dijo la alerta, según Cochrane. El mensaje se envió justo antes de las 11:00 a.m.

La Policía del Capitolio dijo en un comunicado de prensa: “Los oficiales despejaron el área por precaución. Los oficiales de negación de crisis de la USCP intentaron hablar con el sospechoso, pero este se negó a hacerlo. Aproximadamente a las 11:00 a.m., El Equipo de Respuesta de Emergencia y Contención de USCP, que es similar a un equipo SWAT, sacó al hombre de la camioneta”.

2. Melvin tiene antecedentes penales en Michigan que incluyen arrestos por cargos de violencia doméstica, operar un vehículo motorizado estando deteriorado y tener intoxicantes abiertos en un vehículo motorizado, según los registros

Melvin tiene antecedentes penales en su estado natal de Michigan que incluye múltiples arrestos por varios cargos que se remontan al año 2000. Junto con los delitos de tránsito, Melvin también fue arrestado por un cargo de violencia doméstica en 2007. No se supo de inmediato si tuvo arrestos adicionales. fuera del condado de St. Clair, Michigan, donde vive.

En marzo de 2000, Melvin fue acusado de conducir en estado de ebriedad y conducir sin seguro, según los registros judiciales del condado de St. Clair. Se declaró culpable del delito menor de DUI más tarde ese año. También tiene arrestos y citaciones en su expediente por conducir con sustancias tóxicas abiertas en un vehículo motorizado, exceso de velocidad, tener un faro defectuoso, cruzar indebidamente una carretera dividida y violaciones del cinturón de seguridad.

Los detalles del caso de violencia doméstica de 2007 no estuvieron disponibles de inmediato. Melvin fue arrestado el 20 de febrero de 2007 en el condado de St. Clair. Se declaró culpable del cargo de delito menor en abril de 2007. Fue sentenciado a 93 días de cárcel y seis meses de libertad condicional, según los registros de la corte del condado.

3. La página de Facebook de Melvin muestra publicaciones sobre su apoyo a la política conservadora y republicana, junto con mensajes y memes pro-Trump, pro-Gun, anti-Obama y anti-Clinton

La página de Facebook de Dale Melvin dice que es originario de Port Huron, Michigan, y se graduó de Port Huron High School. También estudió en St. Clair Community College y ahora vive en Kimball, Michigan, según su página de Facebook y la policía. Nació el 4 de septiembre de 1966, según su Facebook, que coincide con la edad y fecha de nacimiento proporcionada por la Policía del Capitolio.

Melvin no ha hecho publicaciones públicas en su página de Facebook desde enero de 2017, pero anteriormente compartió muchos memes y mensajes políticos, incluido el apoyo a conservadores y republicanos. Le gustaba la página de Facebook del expresidente Donald Trump y era partidario de Trump, según su página de Facebook. También compartió memes que expresan mensajes que son pro-Trump, anti-Obama, anti-Clinton y pro-armas. También publicaba a menudo sobre religión. Melvin también expresó a menudo su apoyo a los veteranos militares y al Cuerpo de Marines de EE.UU.

En julio de 2016, Melvin compartió un meme de The Comical Conservative que decía: “Aquí está todo lo que quiero” y decía “Obama: ¡Se fue !; Fronteras: ¡Cerradas !; ¡Idioma: inglés!; Cultura: ¡Constitución de Estados Unidos y Declaración de Derechos !; Libre de drogas: detección de drogas obligatoria antes de la asistencia social “. También decía, “no obsequios para” los no ciudadanos y “¡también un presupuesto equilibrado! ¡reforma fiscal! límites de mandato para congresos y senadores”.

Un meme de junio de 2016 compartido por Melvin dijo que mostraba una bandera estadounidense y una cruz con las palabras: “Una nación bajo Dios, no Alá. Comparte si estás de acuerdo OoH-RaH !! ” En marzo de 2016, compartió un meme del ex presidente Bill Clinton que decía: “Elegí a otras mujeres antes que a Hillary. Tu también deberías.”

Compartió un meme en octubre de 2015 que decía: “Cómo irritar a Obama: 1. Tener un arma, 2. Tener un trabajo, 3. Leer la constitución”. En una publicación de Facebook de septiembre de 2015, Melvin pidió que Hillary Clinton estuviera en prisión.

4. Melvin demandó a la Administración del Seguro Social en 2018 después de que le negaran los beneficios por discapacidad

Dale Melvin demandó a la Administración del Seguro Social en 2018 en un tribunal federal de Michigan después de que se le negaran los beneficios, según los registros judiciales obtenidos por Heavy. Melvin había solicitado ingresos de seguridad suplementarios y beneficios de seguro por discapacidad y la SSA se lo negó. Según documentos judiciales, Melvin argumentó que los funcionarios no consideraron sus “quejas subjetivas de dolor”, pero la Administración del Seguro Social argumentó que un médico le recetó medicamentos para tratar su dolor de espalda en 2018 y Melvin había hecho declaraciones de que sus “síntomas estaban controlados”. después de que eso ocurriera.

Según documentos judiciales, un médico descubrió en 2018 que Melvin tenía “toda la fuerza en todas las extremidades y no tenía sensibilidad en la columna cervical ni en la lumbar”. Un juez federal confirmó la decisión de la Administración del Seguro Social de negar los beneficios y los ingresos adicionales a Melvin en febrero de 2020, según muestran los registros.

Melvin, “completó la escuela secundaria y recibió una certificación para trabajos de calefacción y aire acondicionado”, según documentos judiciales. “Trabajó anteriormente como trabajador de mantenimiento en un lavado de autos, manipulador de materiales y cambiador de llantas. Alega discapacidad debido a problemas de espalda, cuello y respiración y enfermedad coronaria”, afirman los documentos judiciales.

5. El motivo del incidente fuera de la Corte Suprema que involucró a Melvin permanece bajo investigación, dice la policía del Capitolio

El subjefe de policía del Capitolio, Bell, dijo en la conferencia de prensa después del arresto de Melvin: “Me gustaría expresar mi agradecimiento a todos nuestros oficiales. Los funcionarios de la Corte Suprema, todos hicieron un trabajo excelente para mantener seguro el campus del Congreso hoy”. No hubo interrupción de las actividades dentro de los edificios del Capitolio y la Corte Suprema durante el incidente, dijo la policía.

Bell agregó: “Todavía es una investigación activa. No tenemos la motivación en este momento “. Se le preguntó a Bell si Melvin estaba en Washington, DC el 6 de enero durante el motín pro-Trump en el Capitolio de los Estados Unidos y respondió: “Como mencioné, todavía estamos investigando y eso es todo lo que puedo decir al respecto en este momento”.

No estaba claro de inmediato si Melvin había contratado a un abogado que pudiera hablar en su nombre y Heavy no pudo comunicarse con él para hacer comentarios. Los detalles sobre la primera comparecencia de Melvin ante el tribunal y el lugar donde estaba detenido tampoco estaban disponibles de inmediato.

