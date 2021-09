Curtis Edward Smith: 5 datos importantes a saber

Curtis Edward Smith es un hombre de Carolina del Sur de 61 años que está acusado de dispararle a Alex Murdaugh, el destacado abogado cuya esposa e hijo fueron asesinados misteriosamente en junio en el pabellón de caza de la familia.

El arresto de Smith y los cargos (incluido el suicidio asistido) agregan otra capa de drama y extrañeza al caso, que involucra a una familia rica y conocida. Fue uno de los casos de doble homicidio más misteriosos en el país incluso antes de que Alex Murdaugh, el patriarca, fuera asesinado, un tiroteo que las autoridades ahora dicen que fue un suicidio asistido llevado a cabo por Smith a instancias de Murdaugh. Murdaugh sobrevivió.

“Los agentes de la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur arrestaron el martes a un hombre del condado de Colleton en relación con el incidente de tiroteo que involucró a Alex Murdaugh el 4 de septiembre en el condado de Hampton”, dijo la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur en un comunicado de prensa el 14 de septiembre de 2021.

Curtis Edward Smith, de 61 años, fue acusado de suicidio asistido, asalto y agresión de naturaleza muy agravada, apuntar y presentar un arma de fuego, fraude de seguros y conspiración para cometer fraude de seguros, dijeron las autoridades, y agregaron que “se esperan cargos adicionales en el caso y se anunciará en el momento oportuno. Smith también ha sido acusado de distribución de metanfetamina y posesión de marihuana”. Alex Murdaugh no ha sido acusado.

Las autoridades no han revelado cómo Smith conoció a Murdaugh; sin embargo, Smith fue el antiguo cliente legal de Murdaugh. Además, un antiguo obituario de un hermano de Curtis Edward Smith que vive en Walterboro indica que su madre se llamaba “Emaline Murdaugh Smith”. No está claro si eso le da a Smith una relación familiar con Murdaugh, por distante que sea. El obituario de Emaline dice que era la “hija del difunto Edward Carroll Murdaugh y la difunta Charity Robertson Murdaugh”.

Las autoridades señalaron: “La investigación de SLED fue solicitada por la Oficina del Sheriff del Condado de Hampton. Smith fue fichado en el centro de detención del condado de Colleton. El caso será procesado por la Fiscalía General”.

Murdaugh, un conocido abogado, encontró los cuerpos de su hijo y esposa asesinados en junio de 2021, asesinatos que siguen sin resolverse. Murdaugh recibió un disparo en el incidente separado el viernes 4 de septiembre de 2021, a lo largo de una carretera rural, en la que afirma que estaba cambiando una llanta, según el Charlotte Observer. Murdaugh recibió un disparo en la cabeza pero sobrevivió, informó el periódico.

1. Smith es acusado de disparar contra Murdaugh en la dirección de Murdaugh

En la descripción del delito proporcionada por SLED, las autoridades alegan que, alrededor del 4 de septiembre de 2021, en la ciudad de Varnville, Carolina del Sur, Curtis Edward Smith cometió el delito de conspiración.

El coacusado Richard Alexander Murdaugh (Alex Murdaugh) conspiró con Curtis Edward Smith con el propósito de “Mr. Smith ayudando al Sr. Murdaugh a suicidarse. En el sentido de que el Sr. Murdaugh le proporcionó al Sr. Smith un arma de fuego y ordenó al Sr. Smith que le disparara en la cabeza con el propósito de causar la muerte del Sr. Murdaugh y permitir el pago de un beneficio por muerte declarado al beneficiario b del asegurado, Sr. Murdaugh ”, alega el documento.

Smith siguió a Murdaugh hasta Old Salkehatchie Road y “disparó al Sr. Murdaugh mientras estaba en la carretera”, dicen las autoridades.

Después de dispararle a Murdaugh en la cabeza, Smith condujo a un lugar desconocido y se deshizo del arma de fuego, dicen.

Según Fox News, antes de que se revelara el arresto de Smith, Murdaugh anunció que dejaría su bufete de abogados y entraría en rehabilitación para lidiar con una “larga batalla que ha exacerbado estos asesinatos”.

La declaración enviada a Fox decía: “Los asesinatos de mi esposa e hijo han causado un momento increíblemente difícil en mi vida. He tomado muchas decisiones de las que realmente me arrepiento. Renuncio a mi bufete de abogados y estoy ingresando a rehabilitación después de una larga batalla que ha exacerbado estos asesinatos. Lo siento inmensamente por todos los que he lastimado, incluidos mi familia, amigos y colegas. Pido oraciones mientras me rehabilito a mí mismo y a mis relaciones “.

Según The New York Times, Murdaugh había sido “expulsado de su poderoso bufete de abogados por denuncias de que había malgastado fondos el día antes de llamar al 911 desde un camino rural para decir que le habían disparado en la cabeza”, reveló el bufete en Lunes.”

The Times informó que Murdaugh y los líderes de la firma acordaron que debería renunciar el viernes 3 de septiembre, luego de que una investigación de contabilidad forense revelara que se había apropiado indebidamente de lo que una fuente anónima le dijo al medio que eran millones de dólares.

El hermano mayor de Murdaugh, Randolph “Randy” Murdaugh, IV, socio del bufete de abogados Peters, Murdaugh, Parker, Eltzroth y Detrick PA (PMPED) iniciado por su abuelo, le dijo a Bluffton Today: “Me sorprendió, al igual que el resto de mi familia PMPED, para aprender de mi hermano, Alex, la adicción a las drogas y el robo de dinero. Amo a la familia de mi bufete de abogados y también amo a Alex como mi hermano. Si bien lo apoyaré en su recuperación, no apoyo, perdono ni excuso su conducta al robar manipulando sus relaciones de mayor confianza. Continuaré persiguiendo los intereses de mi cliente con el más alto grado de honestidad e integridad, como siempre lo he hecho “.

Esto se produjo después de la noticia de que habían disparado a Alex Murdaugh.

“Al día siguiente, el Sr. Murdaugh le dijo a la policía que había estado cambiando una llanta al costado de una carretera en el condado de Hampton, donde miembros de su familia habían establecido una poderosa dinastía legal durante tres generaciones, cuando alguien en un camión se detuvo y le disparó en la cabeza ”, informó el medio.

Según The New York Times, un portavoz de las fuerzas del orden estatal “confirmó que el Sr. Murdaugh había sufrido” una herida superficial de bala en la cabeza”.

Las fuentes le dijeron a FITS News que Murdaugh tiene una adicción a los opioides.

Murdaugh, cuyo nombre completo es R. Alexander Murdaugh Sr., descubrió a Paul Murdaugh, de 22 años, y Maggie Murdaugh, de 52, asesinados a tiros en el pabellón de caza de la familia “Moselle” el 7 de junio de 2021.

Alex Murdaugh fue previamente llamado una “persona de interés” en la muerte de su hijo y su hija, quienes eran miembros de una familia tan prominente y lograda que algunos en Carolina del Sur están comparando el doble homicidio con una novela de John Grisham, según FITS News. Nadie ha sido arrestado ni acusado por la muerte de Paul y Maggie.

El periódico estatal describió a la familia como representante de “poder, justicia y mucho dinero” durante casi un siglo. Heavy le envió a Alex Murdaugh un correo electrónico a través de su bufete de abogados preguntándole si quería comentar después de los asesinatos. No hizo ningún comentario.

2. Murdaugh quería que Smith lo matara para que su hijo sobreviviente obtuviera $10 millones en ingresos de seguros de vida, dicen las autoridades

El 13 de septiembre, Murdaugh admitió “el plan de que el Sr. Smith lo asesinara con el propósito de que su hijo cobrara una póliza de seguro de vida valorada en aproximadamente $10 millones”, según las autoridades.

El 14 de septiembre, Smith admitió haber estado presente durante el tiroteo de Murdaugh y haber tirado el arma de fuego después, dicen las autoridades.

La División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur, que está investigando el caso Murdaugh, le dijo a Heavy en una declaración enviada por correo electrónico: “El 4 de septiembre de 2021 a la 1:34 pm, el Despacho Central del Condado de Hampton recibió una llamada al 911 de Alex Murdaugh, quien informó que había recibió un disparo en Old Salkehatchie Road cerca de Varnville, Carolina del Sur en el condado de Hampton”.

SLED señaló: “La Oficina del Sheriff del Condado de Hampton aseguró la escena y los Servicios Médicos de Emergencia coordinaron el transporte aéreo médico de Alex Murdaugh al Centro Médico de la Universidad de Salud Memorial en Savannah, Georgia para el tratamiento de una herida de bala superficial en la cabeza. A solicitud de la Oficina del Sheriff del condado de Hampton, se solicitó a SLED que dirigiera la investigación”.

El comunicado continuó: “El personal de SLED fue enviado a las 2:41 p.m., y los agentes regionales de los países bajos llegaron a la escena a las 3:40 p.m. y agentes de la escena del crimen de SLED que llegan a la escena a las 4:30 p.m. Los agentes regionales de SLED y los agentes de la escena del crimen trabajaron durante toda la noche hasta el domingo por la mañana recolectando evidencia, procesando la escena del crimen, entrevistando a posibles testigos y dando seguimiento a posibles pistas. Un SUV Mercedes-Benz negro conducido por Alex Murdaugh fue procesado inicialmente y finalmente remolcado de la escena a un lote de incautación policial para una evaluación adicional. En este momento no se han realizado arrestos”.

Heavy obtuvo el informe del incidente del tiroteo de Murdaugh, que lo describe como un intento de asesinato.

Según el Charlotte Observer, el abogado de 53 años fue encontrado baleado la tarde del sábado 4 de septiembre de 2021 en “un camino rural en el condado de Hampton”. Su abogado dijo que se estaba recuperando en el hospital, informó el Observer.

Jim Griffin, el abogado de Murdaugh, le dijo al Observer que Murdaugh tuvo problemas con el automóvil en su camino a Charleston y se detuvo en la carretera cuando un camión que lo había pasado, se dio la vuelta y la persona que estaba adentro le disparó. Griffin le dijo al periódico que obtuvo esa información del hermano de Murdaugh, Randy.

3. Smith es el antiguo cliente de Murdaugh; La esposa y el hijo de Murdaugh fueron ejecutados por una perrera en junio

Las acusaciones contra Smith no se refieren a los asesinatos de la esposa y el hijo de Murdaugh, pero esas muertes están presentes en la mente de muchas personas a medida que el misterio se profundiza.

La orden de arresto dice que Smith es de Walterboro, Carolina del Sur. Es un hombre blanco que mide 6 pies de alto, pesa 225 libras y tiene una licencia de conducir de Carolina del Sur. Hay un Curtis E. Smith que se declaró en bancarrota en 1997 en Carolina del Sur, pero los registros no estaban disponibles de inmediato.

Según el Daily Beast, Smith era el ex cliente de Murdaugh en una demanda por lesiones personales de hace una década, y supuestamente Smith le dio drogas a Alex Murdaugh.

El New York Times informó que Murdaugh también representó a Smith en una demanda contra una empresa de gestión forestal de Charlotte, Carolina del Norte, y por una multa por exceso de velocidad en 2013.

La familia Murdaugh está pidiendo privacidad después del último tiroteo, y le dijo al Observer en un comunicado: “La familia Murdaugh ha sufrido más de lo que cualquier familia pueda imaginar. Esperamos que Alex se recupere y pida su privacidad mientras se recupera”.

Paul Murdaugh y Maggie Murdaugh recibieron disparos al “estilo de ejecución” en una escena premeditada “muy fea”, informó FITSNews.

Según The Augusta Chronicle, los cuerpos fueron encontrados “fuera de la residencia, cerca de una perrera”, y el forense confirmó que murieron por “múltiples heridas de bala”.

El sospechoso o los sospechosos no están claros; tampoco lo es el motivo, dijeron las autoridades, aunque dijeron que “no hay peligro para el público”, según FITSNews.

FITSNews ha realizado algunos de los mejores informes locales sobre el misterioso caso de asesinato. Informaron a través de fuentes que Alex Murdaugh tiene una “coartada férrea” en la muerte de su esposa e hijo.

Sin embargo, Alex Murdaugh es “un foco central de la investigación”, informó el sitio. Alex Murdaugh no ha sido arrestado, acusado ni acusado públicamente de nada relacionado con las muertes; ni las fuentes registradas han confirmado la cuenta de FITSNews.

El sitio señaló que tiene una coartada, pero citó a una fuente que dijo que hay “preocupaciones creíbles” sobre cuándo ocurrieron los disparos y dijo que las autoridades están investigando “una posible manipulación de la escena del crimen”.

The Post and Courier informaron que Maggie Murdaugh fue encontrada a pocos metros de Paul Murdaugh.

Las autoridades no han dado a conocer muchos detalles. Sin embargo, FITSNews informó, a través de fuentes policiales, que los Murdaugh murieron por “múltiples heridas de bala”.

El sitio informó que el esposo de Maggie y el padre de Paul, Richard Alexander Murdaugh Sr., descubrieron los cuerpos afuera de una de las dos casas en su propiedad de 1,700 acres alrededor de las 10 p.m. el lunes 7 de junio de 2021.

Paul es el hermano menor de las fotos familiares; el otro hermano es Richard Alexander Murdaugh Jr., conocido como “Buster”, que no sufrió daños. No hay indicios de que estuviera presente. Trabaja en el bufete de abogados de la familia, según su página de Facebook.

The Island Packet informó, también a través de fuentes, que las víctimas recibieron disparos con diferentes armas: una escopeta y un rifle de asalto. Según el medio, Alex Murdaugh dijo que no estaba en casa en el momento de los disparos.

Las fuerzas del orden de Carolina del Sur solo han confirmado que están “dirigiendo una investigación sobre un doble homicidio que tuvo lugar anoche en el condado de Colleton”, informó FITSNews.

4. Alex Murdaugh, un abogado de lesiones personales que se desempeña como fiscal a tiempo parcial, está “alerta y hablando”, dicen los informes. Las autoridades dicen que encontraron metanfetamina en la casa de Smith

Las autoridades dijeron que encontraron más de un gramo de metanfetamina durante una orden de registro en la casa de Smith.

Alex Murdaugh, a pesar del tiroteo, está “alerta y hablando”, según WLTX.com.

Murdaugh recibió un disparo en Salkehatchie Road, informó la estación de televisión.

Murdaugh fue anteriormente abogado en el bufete de abogados Peters, Murdaugh, Parker, Eltzroth & Detrick. “La familia Murdaugh y el PMPED desean agradecer a todos por las numerosas llamadas y condolencias tras la muerte de Maggie y Paul Murdaugh. Les pedimos su paciencia y sus oraciones continuas durante este trágico momento. Comuníquese con la policía si tiene alguna información que pueda ser importante ”, dijo el bufete de abogados en un comunicado publicado en su página de Facebook.

La biografía de su empresa dice que se graduó de Hampton High School y recibió una licenciatura en ciencias políticas de la Universidad de Carolina del Sur en 1990, “un Doctorado en Jurisprudencia en mayo de 1994 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Carolina del Sur y fue admitido en la Colegio de Abogados de Carolina del Sur en noviembre de 1994 “.

“Alex representa a las personas lesionadas en todas las áreas de la ley de lesiones personales, incluidos los casos de camiones, responsabilidad por productos y muerte por negligencia. También se desempeña como Fiscal a tiempo parcial para el 14° Circuito Judicial”, dice la biografía.

Eso resultó en muchas condenas y también en personas enviadas al corredor de la muerte. Dirigen un bufete de abogados de familia en Hampton que “ha ganado millones de dólares en demandas civiles”, informó el periódico, que incluyen “perseguir implacablemente a los culpables de colisiones fatales”. Una vez ayudó a su padre abogado Randolph Murdaugh en un caso de muerte por disparos.

Los registros financieros de campañas muestran que Alex Murdaugh es un donante de Biden.

Según The State, “tres generaciones de Murdaughs han sido fiscales estatales”, solidificando el poder de la familia en los círculos legales. Alex Murdaugh se menciona en este caso judicial como entrevistando a un acusado de homicidio involuntario. Anteriormente fue presidente de una asociación estatal de abogados demandantes.

“Alexander, un ex Rho No. II, es abogado de Hampton, SC y se desempeña como Asistente del Procurador del 14º Circuito Judicial. Completó su mandato como presidente de la Asociación de Justicia de Carolina del Sur en 2016. El hermano Murdaugh ahora forma parte de la Junta de la Fundación Comunitaria de Arnold Fields y fue presidente del Partido Demócrata del Condado de Hampton de 1996 a 2006”, dice una breve biografía en el página de la Orden Kappa Alpha.

Según Greenville Journal, una vez ayudó a establecer un sitio web para que los automovilistas paguen por los baches, diciendo: “A largo plazo, esperamos que los legisladores puedan dejar de lado sus diferencias políticas para aprobar un proyecto de ley con una fuente estable de financiación que solucionará nuestra situación. carreteras de una vez por todas. Hasta que eso suceda, el portal web “Pago por baches” aliviará temporalmente la carga de los conductores sin costo alguno para ellos”.

5. Alex Murdaugh está siendo demandado en relación con un accidente de navegación fatal que involucró a Paul Murdaugh

Paul Murdaugh enfrentaba cargos por delitos graves pendientes en la muerte en bote de Mallory Beach, de 19 años. La familia Beach entregó esta declaración a WJCL a través de un abogado:

The Beach Family extiende su más profundo y cálido pésame a la familia Murdaugh durante este terrible momento. Habiendo sufrido la devastadora pérdida de su propia hija, la familia reza para que los Murdaugh puedan encontrar algún nivel de paz en esta trágica pérdida. Les gustaría que la familia y la comunidad supieran que sus pensamientos y oraciones continuas están con los Murdaugh. Es su más sincera esperanza que alguien se presente y coopere con las autoridades para que el autor de estos crímenes sin sentido pueda ser llevado ante la justicia.

Beach murió en un accidente de navegación cerca de Beaufort, Carolina del Sur, en 2019 y, según The State, se “sospechaba que dos adolescentes conducían el bote en estado de ebriedad”. Uno de ellos fue Paul Murdaugh. En el momento de su muerte, se enfrentaba a tres delitos graves de navegar bajo los efectos del alcohol, según The Island Packet.

Según The State, el bote Triton propiedad de Alex Murdaugh chocó contra un puente, expulsando a seis pasajeros de 19 y 20. Solo Beach murió.

La policía alegó que los sobrevivientes estaban “gravemente intoxicados”, informó el Estado.

Según The Island Packet, Renee Beach, la madre de Mallory, presentó una demanda contra el ex abogado Randolph Murdaugh III, su hijo Richard Alexander Murdaugh y su nieto Richard Alexander Murdaugh Jr., el hermano mayor de Paul, Buster. La demanda alegaba que Buster Murdaugh le permitió a Paul Murdaugh, quien, según el medio, no estaba identificado en la demanda, usar su identificación para comprar alcohol.

Según WSAV-TV, las declaraciones en ese caso alegaban que Paul Murdaugh estaba “borracho y beligerante”, incluso actuando “como si estuviera drogado”, y rechazó los intentos de la gente para que dejara de conducir el barco. Fue descrito como “loco borracho”, y su novia, otra mujer (no Beach), alegó que “la abofeteó y la escupió mientras ella se sentaba en una hielera”, informó la estación de televisión.

El caso de Paul Murdaugh estaba pendiente en el momento de su muerte y no había cambiado desde que “se modificó su vínculo para permitirle viajar” en julio de 2019, informó The Island Packet.

Además, las autoridades, tras los asesinatos de Maggie y Paul, reabrieron la investigación sobre la muerte de Stephen Smith, de 19 años, en 2015 en el condado de Hampton. Las autoridades no explicaron si se sospechaba una conexión. Smith murió en un choque y fuga, posiblemente golpeado por el espejo retrovisor de un automóvil que pasaba, informó Live5News. Se había quedado sin gasolina, pero su familia no cree en el relato oficial de cómo murió.

“Llamó a su hermana una noche que se quedó sin gasolina y se escondió en el bosque y no salía hasta estar seguro de que era ella. Sabemos con certeza que no fue un golpe y fuga. Stephen no habría estado en la carretera ”, dijo Sandy Smith, su madre, a Live5News.

En su página de Facebook, Maggie Murdaugh publicó varias fotos que la mostraban con su esposo y sus dos hijos. En 2020, escribió un homenaje a Alex por el Día del Padre: “Feliz Feliz Día del Padre a lo mejor que todos aman ❤️ Gracias por todo lo que haces por nuestra familia. Trabajas tan duro para tu familia y nuestros hijos ¡Qué suerte! Papá, entrenador, maestro y mejor amigo😘 ”

También publicó fotos de viajes familiares anteriores a “Moselle”, incluidas excursiones de caza de codornices.

La página de Facebook de Alex Murdaugh contiene solo algunas publicaciones visibles de sus hijos. En LinkedIn, solo dice que es un abogado de Hampton, Carolina del Sur. Escribió en Facebook después de los asesinatos: “Mi cuenta ha sido pirateada. No aceptes ninguna nueva solicitud de amistad mía “.

La página de Facebook de Paul Murdaugh muestra fotos de él cazando y con su familia, pero la última publicación visible públicamente es de 2013.

