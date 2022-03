Confirman que cuarta dosis de vacuna COVID de Pfizer será necesaria

El COVID-19 ha dejado en todo el mundo hasta ahora más de 458 millones de contagios reportados, 81 millones de ellos en Estados Unidos, y más de 6 millones de muertes, y aunque las vacunas han contribuido a disminuir el número de decesos, en el caso de Pfizer, será necesaria una cuarta dosis.

Así lo reveló este fin de semana, el CEO de la compañía farmaceútica, Albert Bourla, quien destacó que debido a la pérdida de protección contra el COVID que con el paso del tiempo se va generando en el organismo, urge que la cuarta dosis se aplique para estar más tranquilos.

“Están llegando muchas variantes, y Omicron fue la primera que se pudo evadir, de manera hábil, la protección inmunológica que estamos brindando”, manifestó el jefe de Pfizer, en diálogo con “Face the Nation”, de CBS.





Pfizer CEO on need for fourth Covid vaccine dose, 'panvaccine' and more CNBC's Meg Tirrell sits down with Pfizer CEO Albert Bourla two years after the World Health Organization classified Covid-19 as a pandemic to discuss potential fourth vaccine doses, a 'panvaccine' to target all variants and more. For access to live and exclusive video from CNBC subscribe to CNBC PRO: cnb.cx/2NGeIvi » Subscribe to CNBC TV:… 2022-03-11T14:25:10Z

Bourla explicó que aunquepor ahora tienen claridad que la tercera dosis de la vacuna agrega un nivel de protección bastante alto a las personas que se la ponen, evitando muertes y enfermedad seria, no es suficiente.

“La protección que obtenemos de la tercera (dosis) es lo suficientemente buena, en realidad bastante buena para hospitalizaciones y muertes (pero) no es tan buena contra las infecciones y no dura mucho. Es necesaria, una cuarta (dosis) por ahora”, agregó el funcionario de la compañía farmaceútica.





La cuarta dosis de la vacuna contra el Covid multiplica por cinco los anticuerpos en una semana Apenas dos días después de la aprobación de la cuarta dosis de la vacuna contra el Covid en Israel, el primer ministro Naftali Bennett afirmó, citando un estudio preliminar, que el refuerzo multiplica por cinco los anticuerpos en una semana después de su administración. "Una semana después de que se inyecta la cuarta dosis, sabemos… 2022-01-13T11:20:24Z

Sobre el comportamiento que se ha evidenciado con el COVID-19, el funcionario aseguró que siendo ese un “virus muy inteligente que sabe crear oportunidades para subsistir”, es necesario que la ciencia y los laboratorios no se confíen ni lo descuiden.

CNN recordó que actualmente en Estados Unidos la vacuna de Pfizer es la que más se ha aplicado, y es la única que está autorizada para menores de edad desde los 12 años.

A pesar de las declaraciones del CEO de Pfizer, el citado canal recordó que actualmente las autoridades de salud federales no han tomado ninguna decisión sobre impulsar una cuarta dosis, y por el contrario, la recomendación es que los mayores de 12 años se apliquen la tercera dosis, cinco meses después de la segunda.

En el caso de Moderna, cualquier persona mayor de 18 años que cuente con el esquema de dos dosis, puede acceder al refuerzo seis meses después.





¿Será necesaria una cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19? Experto aclara dudas 9NEWS y el Dr. Ricardo González-Fisher nos dirán si necesitaremos una cuarta dosis esta primavera y nos hablan sobre el 'COVID largo' y sus síntomas. 2022-02-16T17:29:30Z

Bourla manifestó que enviarán los datos obtenidos de sus análisis a la FDA de Estados Unidos para que los tengan y puedan ayudarle en su decisión.

“Solo estamos enviando esos datos a la FDA, y luego veremos qué dirían los expertos fuera de Pfizer”, agregó el CEO de Pfizer a CBS.

Países como Israel, desde diciembre están vacunando con la cuarta dosis a mayores de 60 años y a otro tipo de pacientes que presenten condiciones de salud que los ponen en riesgo.