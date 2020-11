¿Cuántas personas asistieron a la ‘Marcha del Millón de MAGA’? [FOTOS]

Miles de personas asistieron a la ‘Marcha del Millón de MAGA’ que se llevó a cabo en Washington, D.C., este sábado 14 de noviembre, en apoyo del presidente Donald Trump. Dos días antes del evento, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, dijo que esperaba que la participación fuera “bastante grande”. La asistencia no terminó siendo de millones de personas, pero aún así, ascendió a miles de asistentes.

Aquí hay un vistazo de cuántas personas asistieron, junto con fotos de la multitud:

Miles de personas asistieron a la Marcha del Millón de MAGA en D.C.

Shomari Stone de la cadena NBC DC compartió esta foto, que muestra una participación considerable de personas en el evento:

Stone informó que habían “miles” de personas en el evento, aproximandamente 45 minutos antes de que este comenzara, y el número aumentó después de ese tweet.

Se esperaba que el evento incluyera grupos que marcharan desde diferentes lugares, informó The Hill. Un grupo iba a comenzar a marchar en Freedom Plaza a las 12:00 p.m. hora del Este, rumbo a la Corte Suprema a las 2:00 p.m. Hora del este. Las marchas fueron comúnmente etiquetadas con el término ‘Million MAGA March’, pero algunas otras también le llamaron Marcha por Trump o Stop the Steal. Uno de los grupos involucrados en el evento fue Women for America First.

Wow! NOON ET – The #MAGAMarchDC has filled a whole city block and then some. #MAGAMillionMarch pic.twitter.com/rsyQcnQV5Z — The Election Wizard🧙‍♂️ (@Wizard_Predicts) November 14, 2020

El Servicio de Parques Nacionales dio un permiso a Women for America First para 10,000 personas en Freedom Plaza, informó DCist. La capacidad máxima de Freedom Plaza es de 13,900, señaló DCist.

El recorrido de la marcha se puede ver aquí.

También se planearon contraprotestas. Una protesta esperada, por All Out DC, se llamó “F *** MAGA”, informó The Hill. Otros realizaron una contraprotesta para Rechazar el Fascismo y una contraprotesta de All Out DC.

El Servicio de Parques Nacionales ya no proporciona datos oficiales de las multitudes en los eventos que tienen lugar. Dejaron de publicar los datos estimados desde una disputa sobre cuántos asistieron a la Marcha del Millón de Hombres en 1995. El Servicio de Parques fue amenazado con una demanda cuando estimaron que habían asistido unas 400.000 personas a la Marcha del Millón de Hombres, mientras que los organizadores creían que había un millón de ellos. Después de eso, dejaron de publicar los datos estimados.

Mike Valerio de WUSA confirmó que los funcionarios ya no proporcionaron datos estimados oficiales de la multitud, pero que asistieron miles de personas.

1:10PM: MAGA March continues to leave Freedom Plaza. Demonstrators walking towards Supreme Court and US Capitol.

Authorities are *not* providing a crowd estimate. But it’s several thousand.#MillionMAGAMarch @WUSA9 @CBSNews pic.twitter.com/brgqXTPOja — Mike Valerio (@MikevWUSA) November 14, 2020

Los tweets que se publicaron temprano indicaron apresuradamente una baja participación

Algunas fotos que se compartieron aproximadamente dos horas antes del evento y que ahora se están volviendo virales en las redes sociales, indicaron engañosamente que hubo una baja participación. Por ejemplo, este tweet se compartió temprano en la mañana, un par de horas antes del evento.

#MarchForTrump in Freedom Plaza! I didn’t do an exact count but ummm, I feel y’all might be a little under your goal of a million people 😂 maybe I’m wrong, will someone do a hand recount? #MillionMAGAMarch #StopTheSteaI #MillionsMAGAMarch #MillionMAGAMarch2020 pic.twitter.com/ywTmBU1h8V — Terrence Daniels (Captain 🍀 Planet) (@Terrence_STR) November 14, 2020

Este video a continuación también mostró una baja participación, pero también fue de un par de horas antes de que comenzara el evento.

También circularon fotos de la Marcha de las Mujeres de 2017

Otra foto que está circulando es la de la Marcha de las Mujeres en 2017. Algunos dicen que esto es del evento de Trump de hoy 14 de noviembre, pero no lo es. Los tweets a continuación comparan los dos. La foto de la parte superior fue tomada por la cobertura de NBC DC de la Marcha del Millón de MAGA, y la foto de abajo es de la Marcha de las Mujeres.

Otra foto que circula (abajo) es del evento March for Our Lives para la seguridad de las armas y no es la de Million MAGA March.

Below isn't a pic from today's 'Million'(8,000+?) MAGA March. It's from the kids' March for Our Lives one. The kids are the future of America! The measly crowd from the MAGA one is marching into history's dust bin! @AlexWitt @MSNBC pic.twitter.com/FJE6ZFGDEN — Terry Cardwell (@TerryCardwell) November 14, 2020

Entonces, si ves estas fotos a continuación, son de la Marcha de las Mujeres en 2017.

“I have never seen something [Million Maga March crowd] like this in Washington except for looting and rioting” @DarrellIssa on Fox News. I hate to remind you of Jan 21, 2017’s peaceful @womensmarch on Washington. Estimated attendance; 500k+ in DC & 3.2 – 5.2 million in the US. pic.twitter.com/HcsYftEaiE — Sama Dizayee (@samadizayee) November 14, 2020

¿Quién respaldaba y lideraba la marcha del millón de MAGA?

Los detalles de la Marcha por Trump fueron compartidos originalmente por una página de Facebook llamada Women for America First, informó DCist. Alex Jones también había mencionado que podría traer una caravana Stop the Steal al mitin.

Los Oath Keepers enumeraron el evento en su sitio web y dijeron que asistirían. Politico informó que Three Percenters, Infowars, Groypers y Proud Boys también estarían allí.

Según el sitio web March for Trump, el evento iba a tener oradores programados, la lista incluía a:

– Mike Kelly

– Louie Gohmert

– Marjorie Taylor Greene

– Amy Kremer

– Dr. Sbastian Gorka

– París Dennard

– Penny Nance

– Matt Schlapp

– Rose Tennent

– Ryan Fournier

¿De qué se trata la marcha?

La Marcha del Millón de MAGA está protestando en contra el presidente electo Joe Biden y alegando un fraude electoral, informó DCist. Algunos partidarios de Trump han estado defendiendo esta afirmación sobre las elecciones. Por ejemplo, la petición de “recuento o renovación” de un hombre de Arizona en Change.org ha reunido más de 2,5 millones de firmas.

El New York Times informó que después de contactar a los principales funcionarios electorales de cada estado, 45 respondieron y ninguno informó de ninguna evidencia de fraude o irregularidades que pudieran haber cambiado el resultado de las elecciones. El Times también habló con funcionarios estatales y encontró comentarios públicos para cuatro de los otros cinco estados, que tampoco revelaron ninguna irregularidad que pudiera haber cambiado los resultados. Los funcionarios de Texas no respondieron, pero los funcionarios del condado de Harris dijeron que solo había problemas menores.

El New York Times señaló que algunos estados enumeraron pequeños problemas, como una pequeña cantidad de votos dobles o fallas técnicas, pero nada que hubiera cambiado los resultados. Todos los funcionarios están llevando a cabo un proceso de certificación estándar que revisa la votación.

