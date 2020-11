¿Cuándo son los People’s Choice Awards 2020?

Luego de un 2020 bastante fuera de lo normal por todo lo que ha acontecido a lo largo del mismo, debido a la pandemia del coronavirus, lo cual obligó muchos actos y premiaciones se vieran cancelados o aplazados, y la vida de las personas ‘modificada’ ahora, parece que todo regresa a la normalidad, con uno que otro ajuste, como el distanciamiento social, el uso de mascarillas y el lavado de manos.

Dentro de todo este panorama, no todo parece ser tan malo, ya que muchas ceremonias y premiaciones se están adaptando también a esta nueva normalidad. Una de ellas, es la confirmación de la realización de la premiación más importante de los fans y la cultura pop. Se trata de los E! People´s Choice Awards 2020, que se llevarán a cabo este domingo, 15 de noviembre de 2020 desde las 9:00 PM, hora del Este, en su edición 46º, donde la audiencia es el único jurado y son quienes deciden a aristas ganadores en las categorías de música, televisión, cine, cultura pop e incluso, redes sociales. Con una transmisión exclusiva a través de E! para el mundo entero desde el Barker Hangar en Santa Mónica, California, Estados Unidos, la tan esperada premiación se podrá ver en más de 160 países.

You're INVITED! 💌 Join our #PCAs live watch along party THIS Sunday as we celebrate pop culture's biggest night on E! https://t.co/e7xqt0qRza

— E! People's Choice (@peopleschoice) November 12, 2020