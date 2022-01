¿Cuándo es el Día de Martin Luther Jr. King?

El próximo lunes 17 de enero de 2022 se celebra en los Estados Unidos el día oficial de Martin Luther King Jr. En esta jornada festiva se honra la vida y el legado que dejÓ el Premio Nobel de Paz 1964.

Conocido como el MLK Day, este feriado federal, recuerda el heroísmo y el valor de este activista afroamericano, quien luchó de manera no violenta por la defensa de los derechos civiles de las comunidades negras del país, y en contra de la segregación racial.

¿Quién fue Martin Luther King Jr?

Martin Luther King Jr. fue un pastor y activista estadounidense que nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta y fue asesinado el 4 de abril de 1968 en Memphis.

Nacido como Michael Luther King Jr., era el hijo mediano del pastor bautista Martin Luther King Sr. y de Alberta William King. Fue un muchacho brillante, que luego de realizar sus estudios en colegios públicos y graduarse en el instituto a la edad de 15 años, ingreso a la Universidad, obteniendo en 1948 el título de Sociología (Bachelor of Arts) en Morehouse College (Atlanta), una institución creada, originariamente, para afroamericanos.

En 1951 obtuvo su licenciatura en Teología (Bachelor of Divinity) por el Crozer Theological Seminary de Chester, y en ese mismo año comenzó a cursar el doctorado en Teología sistemática por la Universidad de Boston, para cuatro años más tarde, en 1955, conseguir su título de Doctor en Filosofía.

Durante su estancia en Boston conoció a Coretta Scott, con la que contrajo matrimonio en 1953. Con ella tuvo dos hijos y dos hijas: Yolanda King, Martin Luther King III, Dexter Scott King y Bernice King.





I Have a Dream speech by Martin Luther King .Jr HD (subtitled) I Have a Dream" is a public speech that was delivered by American civil rights activist Martin Luther King Jr. during the March on Washington for Jobs and Freedom on August 28, 1963, in which he called for civil and economic rights and an end to racism in the United States. Delivered to over 250,000… 2017-11-07T16:34:28Z

El comienzo de su activismo

Martín Luther King tuvo que sentirse desde las épocas de su infancia discriminado por las demás personas por ser de raza negra. A sus seis años, dos amigos blancos le dijeron que les estaba prohibido jugar con él por ser negro.

Desde ese momento el chico tuvo que sentir como el racismo y la violencia golpeaba a los de su raza, y vio como en el año 1955 las comunidades afroamericanas del sur de Estados Unidos eran atropelladas y vulneradas en sus derechos.

Tuvo conocimiento del caso de Rosa Parks, una mujer negra que fue arrestada un primero de diciembre por haber violado las leyes segregacionistas de la ciudad de Montgomery. El cargo fue el no ceder el asiento a un hombre blanco mientras se transportaba en un bus de servicio público. King, entonces lideró junto con otros ciudadanos negros un boicot al servicio de transporte, y logro que el sistema de viajes fuera compartido, lo que le valió un arresto.

Según Cultura.gob, la campaña duró 382 días. Los segregacionistas blancos atacaron la casa de Martin Luther King y cuatro iglesias. El 13 de noviembre de 1956, la Corte Suprema de los Estados Unidos, declaraba ilegal la segregación en los autobuses, restaurantes, escuelas y otros lugares públicos.

Luego de conseguir la igualdad de blancos y negros en el transporte público, la lucha continuo, y en 1953, participo en la campaña de Birmingham (Alabama), una ciudad que ejercía la mayor opresión y segregación a los negros por medio de sus leyes, por lo que Luther King participo de manifestaciones pacíficas y de boicots, además de impulsar el proyecto C, que consistía en realizar protesta de manera no violenta como el acto de expresar el inconformismo a través de sentadas en restaurantes y bibliotecas, el arrodillamiento de personas negras en las iglesias reservadas a los blancos, entre otros.

The Rev. Martin Luther King Jr.’s family will honor the late civil rights leader on Monday by demanding action on federal voting rights legislation https://t.co/s5PLlGqluK — The Washington Post (@washingtonpost) January 13, 2022

Esta provocación a la autoridad y a los blancos, le llevo a ser encarcelado en la cárcel de Birmingham, desde donde escribió un ensayo que explicaba sus razones de protesta, y el cual definió su lucha contra la segregación. La carta incluía la cita: “la injusticia en cualquier parte es una amenaza para la justicia en todas partes”.

En ese entonces, el presidente de la época, John F. Kennedy, brindo todo su apoyo al líder negro, y una semana más tarde fue dejado en libertad.

Tras numerosos incidentes violentos, las protestas de Birmingham terminaron en junio de 1963, cuando los lugares públicos fueron abiertos a los negros.

“Yo tengo un sueño”: su más sentido y recordado discurso

En una marcha por el trabajo y la libertad realizada en la ciudad de Washington el 28 de agosto de 1963, y que contó con la participación de cerca de 250 mil personas, la mayor realizada en la ciudad capital, Martín Luther King pronuncio el famoso discurso “I have a dream (Yo tengo un sueño)” donde expreso todo el anhelo de que su país pudiera coexistir sin distingo de raza, en derechos de igualdad tanto para blancos como para negros.

Este discurso no era más que la denuncia del abuso y el atropello a la gente estadounidense de raza negra. Era la oratoria de King para hacer reflexionar sobre la segregación racial que se vivía en el país y de los conflictos que ocasionaba. Era un discurso para exigir libertad, igualdad y justicia para todos los ciudadanos norteamericanos.

This Monday is MLK Day. Let's honor Dr. King's legacy and get voting rights done now. — Reverend Raphael Warnock (@ReverendWarnock) January 13, 2022

Era un discurso profundamente optimista, esperanzador, que proponía el ideal de una sociedad fundamentada en los valores de la igualdad y la fraternidad, con pleno reconocimiento de los derechos civiles y las libertades individuales de la comunidad afroamericana. Este discurso marcó un momento definitorio en el Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos y en la actualidad está considerado uno de los mejores discursos de la historia.

No habrá descanso ni tranquilidad en Estados Unidos hasta que a los negros se les garanticen sus derechos como ciudadanos. Los torbellinos de la rebelión continuarán sacudiendo los cimientos de nuestra nación hasta que surja el esplendoroso día de la justicia. Aparte de Tengo un sueño.

